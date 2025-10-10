神奈川県とFusion LLC.が多世代交流のeスポーツイベント『ドラグーン プレゼンツSUNSHINE eスポーツフェスタ2025』を 11月24日(月・祝）に神奈川大学で開催！！
Fusion LLC（共同代表:鈴木一夫 新倉敬二郎 以下、Fusion)は、神奈川県、神奈川大学、電音エンジニアリング株式会社、株式会社コウプラス、東京アニメ声優&eスポーツ専門学校 等と11月24日（月・祝）に神奈川大学みなとみらいキャンパスで多世代交流のeスポーツイベント『ドラグーン プレゼンツSUNSHINE eスポーツフェスタ2025(https://sunshine.fusion-e.jp/) 』を開催します。
◆太鼓の達人の全国大会と鉄拳8の3on3n KANAGAWACUPを開催
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
◆太鼓の達人シルバー全国大会
※東北・西日本代表は決定、当日関東大会と決勝を当日開催
エントリーフォーム(https://x.gd/8otQM)
問合せ先：神奈川県 高齢福祉課高齢福祉グループ 045-210-4846
◆『SUNSHINE eスポーツフェスタ2025 KANAGAWACUP 鉄拳8 3on3』
エントリーフォーム(https://tonamel.com/competition/5QfSF)
◆11月24(月・祝）のタイムスケジュール
◆パネルディスカッション
参加者（予定）
神奈川県知事 黒岩祐治
神奈川大学 経営学部長 行本基教授
神奈川大学 経営学部 後藤 篤志
新日本プロレス グレート-O-カーン
Fusion LLC.新倉敬二郎
◆ポケモンカード公認自主イベント他ゲーム体験
◆スタンプラリー
豪華景品があたるスタンプラリーを実施 クイズとビジョントレーニングにチャレンジ！
◆会場：神奈川大学みなとみらいキャンパス
◆会場アクセス(https://www.kanagawa-u.ac.jp/access/minatomirai/)
◆出演（予定）
◆ゲスト
神奈川県武蔵小杉で少女を救った
新日本プロレス所属 サブカル系最強のプロレスラー グレート-O-カーン選手
◆協賛
◆主催
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
下記の問い合わせフォームからお気軽にお問合せください。
https://www.fusion-e.jp/?page_id=36(https://www.fusion-e.jp/?page_id=36)
【Fusion LLC会社概要】
名称：Fusion LLC
URL:https://www.fusion-e.jp/(https://www.fusion-e.jp/)
代表：鈴木一夫 / 新倉敬二郎
本社：
埼玉県熊谷市 星川1-39-1
Digital Craft Shop SUNNY 2F
業務内容：
eスポーツ大会企画・運営
マーケティング支援
マネジメント事業
グッズ制作・販売
