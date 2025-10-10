¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢Âè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿¤òÄÌ¤¸¤¿»º¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®
¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2025Ç¯10·î10Æü /PRNewswire/ -- ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î»º¶ÈÉôÌç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊÑ³×¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ministry of Industry and Mineral Resources¤Î¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎÅ¾´¹¤ÏSaudi Vision 2030¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¡¢Åê»ñÍ¶Ã×¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¦¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Industrial Transformation Saudi Arabia 2025: uniting global leaders to connect, innovate, and lead Saudi Arabia¡Çs industrial transformation journey. December 1 to 3
¤³¤ÎÊÑ³×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÂè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿¡ÊFourth Industrial Revolution¡¢4IR¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¡¢3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Æ°²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½Â¤¶È¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢²¦¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê»º¶È±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¹ñ¤Î¹ñ²È»º¶ÈÀïÎ¬¡ÊNational Industrial Strategy¡Ë¤Ï¡¢4,000¤Î½¾Íè·¿»ÜÀß¤ò¹ñºÝ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¹¥Þー¥È¹©¾ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¹©¾ì¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊFuture Factories Program¡Ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Âè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤¿»º¶È·ÐºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¦¹ñ¤ÏÀ¸»º¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¸úÎ¨À¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¹ñ¤ÎÅý·×¶ÉGeneral Authority for Statistics¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯7·î¤Î¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡ÊIPI¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç6.5¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤¶È³èÆ°¤ò¸£°úÌò¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤Î»º¶È³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À¸»ºÀ¤È¶¥ÁèÎÏ¤ËµÚ¤Ü¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¦¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¡¢»º¶È¤ÏAI¡¢IoT¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òµÞÂ®¤ËÆ³Æþ¤·¡¢Àß·×¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÊªÎ®¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇÑ´þÊª¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢ÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ministry of Industry and Mineral Resources¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥á¥Ã¥»¤È¶¦Æ±¤Ç¼çºÅ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»º¶ÈÊÑ³×2025¡ÊIndustrial Transformation Saudi Arabia 2025¡Ë¤¬2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4IR¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»º¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸½ÃÏ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ïº£¸å¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¼çÆ³·¿¤Î»º¶È·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¡¢»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¡§
https://saudiindustrialtransformation.com/?gad_source=1&gad_campaignid=23090132083&gbraid=0AAAAA_juaZYs99zeFkQuV_36GUS77jRC9&gclid=Cj0KCQjwl5jHBhDHARIsAB0YqjzX1QRaVZ8k9K0YdKu0C_-ju8qOoPSCf3QPt-8q07Y3H2DFbbU-o2YaAtABEALw_wcB
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2791690/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_1.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2791691/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_2.jpg?p=medium600
Industrial Transformation Saudi Arabia 2025 : highlighting the future of automation and Industry 4.0 technologies under the patronage of the Ministry of Industry and Mineral Resources. December 1 to 3
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com