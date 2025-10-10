Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤ËºÎÂò
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢º£ÈÌ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÎÀ©¶¯²½µ¡´Ø¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ê£Õ£Ò£Á¡ËÅù¤Î¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ï¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¡¦Æ¶»¡¤òÍ¤·¡¢Âç³ØÅù¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë·¸¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁ´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢Âç³ØÅù¤Îµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¸¦µæÎÏ¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°éÀ®¡¦³ÎÊÝ¤¬±×¡¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê£Õ£Ò£ÁÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢£Õ£Ò£Á¤¬¶µ°÷¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¡¢ËÜ³ØÈ¯¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Ç¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô»ñ¶â¤Î³ÍÆÀÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¦µæ³èÆ°¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2031Ç¯¤ÎÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢Á´³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é¶µ°é¸¦µæ¤ÎÈôÌöÅªÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖTUS SciTech¹½ÁÛ¡×¤òºöÄê¤·¡¢ËÜÇ¯£´·î¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÁ´³ØÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡ÖTUS SciTech¶¦ÁÏ¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂç³Ø¤Î¸¦µæÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ò´Þ¤àÍ¥½¨¤Ê¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÌÀ³Î²½¡¦½ÀÆð²½¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÂÔ¶ø¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¶¯¸Ç¤Ê¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/sekaidekatsuyaku/index_00003.htm)
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Î¿³ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.jsps.go.jp/j-rdm/sinsakekka.html)