¥­¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û¡Êµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ µÈ¾Í»û±ØÄ¾·ë¡Ë£¹³¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ºæ ·ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬ÀþµÈ¾Í»û±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û¡×£¹³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ù±º ¿µ°ìÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSHARE LOUNGE¡×¤È¡ÖTSUTAYA Conditioning PILATES¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿£³Å¹ÊÞ¤¬£²£°£²£µ·î£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û¡×¤Ï¡¢¡ÖOur Favorite Space～»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤é½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëµþ²¦°æ¤ÎÆ¬ÀþµÈ¾Í»û±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î³µÍ×¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×
¡Ê£±¡Ë³«¶ÈÆü¡¡
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê¡¡
¡¡¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û £¹³¬
¡Ê£³¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡¡
¡¡£¸¡§£°£°～£²£²¡§£°£°¡¡¢¨£¹³¬¤Î¤ß
¡Ê£´¡Ë³µÍ×
¡¡¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û¤Î£¸¡¦£¹³¬¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥æ¥¶¥ï¥ä¡×¡ÊÀ¸ÃÏ¤äÌÓ»å¡¢ºÛË¥ÍÑÉÊÅù¤ò°·¤¦Âç·¿ÀìÌçÅ¹)¤ò¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢(£¸³¬)¤Ë½¸Ìó¤·¡¢£¹³¬¥Õ¥í¥¢¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ê£µ¡Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¡¡
¡ÚSHARE LOUNGE¡Û
¡¡¥é¥¦¥ó¥¸¤Îµï¿´ÃÏ¤ÈËÜ¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤È¯ÁÛ
¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¡£¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÃæ¤ä
¤ª»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤È¸ì¤é¤¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤È¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¹âÂ®Wi-Fi¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥¢¥È¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥¹¥È¥¢¡£¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Æ¡×¤ò
¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥É¥ê¥ó¥¯¤ä ¥Ç¥¶ー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡¢¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTSUTAYA Conditioning PILATES¡Û
¡¡¡È¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤òÀ°¤¨¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½Åª¤ÇÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡
¼è¤êÌá¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é
¥Æ¥£¥¹ÀìÌçÅ¹¡£½÷ÀÀìÍÑ¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î¤â¤È¼õ¹Ö¤Ç¤¡¢½é¤á¤Æ¥Þ
¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤ä±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ
¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ãSHARE LOUNGE¢ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¢ãTSUTAYA Conditioning PILATES¢ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¢ä
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡
¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
£Ô£Å£Ì. £°£´£²£²-£²£¹-£¸£²£´£°¡Ê£±£°¡§£°£°～£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Û³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/24_1_6aedc3e933c76d1287b65c5f9a478545.jpg?v=202510100357 ]
¡Ú»²¹Í£²¡Û¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/24_2_b0984bfd238026f8caceeb51d66b060a.jpg?v=202510100357 ]
¡Ú»²¹Í£³¡Û¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/24_3_40317882719c1a08b2c4266d69a15d8d.jpg?v=202510100357 ]