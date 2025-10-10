¡Ú°¦¼Ö¥ªー¥ÊーÉ¬¸«¡ª¡ÛMakuakeÌÜÉ¸953%Ã£À®¤Î¡ÖMTK ¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2¡×¤¬¡¢¿Íµ¤YouTuber¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂâÄ¹ 34ºÐÆÈ¿ÈÃËÆ»³ÚCH¡×¤Î¡ÈÇË²õ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¡ª
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.makuake.com/project/mitsukin-mtk-hl8/
¿Íµ¤YouTuber¡ÖÂâÄ¹¡×¤¬¥¬¥Á¸¡¾Ú¡ª
º£²ó¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂâÄ¹ 34ºÐÆÈ¿ÈÃËÆ»³ÚCH¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÂâÄ¹¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMTK ¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤Î·øÏ´À¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÂâÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¤¬¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MSOsL0m97rg ]
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¢¥ë¤ÊÁõÃå¥·ー¥ó¤Î¾Ò²ð¡ä
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2Âæ¤Î°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ï¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÁõÃå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
Ê£¿ô¤Î¼Ö¼ï¤ÇÁõÃå¤¬²ÄÇ½¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤·¤«²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãÇË²õ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ä
ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¿¥Õ¤µ¤ò»î¤¹¡ÖÇË²õ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖMTK ¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2¡×¤Î¿Ê²½¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ëÄ¾·Â8mm¤Î¹âÂÑµ×¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Á¥§ー¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¡£
16t¡Ê¥È¥ó¡ËÂÑ°µ¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤½¤Î·å°ã¤¤¤Î¥¿¥Õ¤µ¤¬¡¢¡ÈÊªÍýÅª¤Ë¼é¤ë°Â¿´´¶¡É¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMTK ¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ºß¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨953%¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMTK ¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅðÆñÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¼Ö¤ò¼é¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¶ËÂÀ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Á¥§ー¥ó
Ä¾·Â8mm¤Î¹âÂÑµ×¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÚÃÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£
°µÅÝÅª¤Ê¶¯ÅÙ
¥¿¥ó¥°¥×¥ìー¥È¤Î¶¯²½¤äÀÜ¹ç¸ü¤ÎÁý¶¯¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÇË²õ¹Ô°Ù¤ËÅ°Äì¹³Àï¡£
¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ÎÈ¿±Ç
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥°Éô³ÈÂç¤ä¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÀìÍÑ¥Ýー¥Á¤ÎÉÕÂ°¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë²þÁ±¡£
ÅÅ»ÒÅª¤ÊÂÐºö¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ë³ÐÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊËÉÈÈ¥¢¥Ôー¥ë¤¬¤Ç¤¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¼Ö¤ò¼é¤ë½â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ³ä°ú¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢YouTubeÆ°²è¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ ¡Ú¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¡ª¡ÛÅðÆñÂÐºö¿·¥â¥Ç¥ë¡ªÀÚÃÇº¤Æñ¤Ê¶ËÂÀ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯Âè2ÃÆ
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î6Æü～2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç
MTK
¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯2
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯ËÜÂÎ
¡¦ÀìÍÑ¥ー¡ß3ËÜ
¡¦ÀìÍÑ¼ýÇ¼¥Ýー¥Á¡ÊÌó20¡ß25cm¡Ë
¡¦½ýËÉ»ßÊÝ¸î¥Æー¥×¡ÊÌó2¡ß21cm¡Ë
¡Ã²ñ¼Ò³µÍ×¡Ã
Ì¾¾Î¡§»°¶â¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊMITSUKIN SHOJI Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2011Ç¯4·î
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ ÅÄÃæ¡¡¿·°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÀÙÅÄÄ®3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)