»õ²Ê»Ô¾ì¤Îµ»½ÑÆ°¸þ 2025～2032Ç¯¡§À®Ä¹Æ°¸þ¤ÈÍ½Â¬
»õ²Ê»Ô¾ì¤Ï¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢»õ²Êµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤Æ¿³Èþ»õ²Ê¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢»õ²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡¢¶ºÀµ»õ²Ê¡¢ÊäÄÖÊª¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ¡¢Í½ËÉ¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡´ï¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹:
À¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë397²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Î422²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï688²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025～2032Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï6.3%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー:
¡ü ¥Ð¥¤¥ª¥éー¥¼
¡ü ¥¢¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¡ü ¥¨¥ó¥Ó¥¹¥¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü ¥Ø¥ó¥êー¥·¥ã¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü ¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º
¡ü ¥³¥ë¥Æ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°AG
¡ü VOCO GmbH
¡ü ¥¤¥Ü¥¯¥é¥ë ¥Ó¥Ð¥Ç¥ó¥ÈAG
¡ü 3¥·¥§¥¤¥×
¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î:
¡ü »Ô¾ì³µÍ×¡§À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ÈÀ¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤Î³µÍ×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ý±×¤ÈÈÎÇä»Ô¾ì¤Î¿äÄêÃÍ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶¥Áè:¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤È·¹¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬»ÙÊ§¤¦Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¸Ä¡¹¤Î»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤Î¼ý±×¤È¼ý±×¥·¥§¥¢¡¢¸Ä¡¹¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÇä¾å¹â¥·¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ´ë¶È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎºâÌ³¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢¼ý±×Ê¬ÇÛ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤âÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°èÊÌÇä¾åÊ¬ÀÏ¡§¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¼ý±×¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾ÝÃÏ°è¤´¤È¤ÎÇä¾å¹â¡¢Çä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢¼ý±×¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÄêÃÍ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
o ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
o ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
o ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡Ë
o ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¡Ë
o ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢UAE¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
¤³¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë Í½Â¬´ü´Ö½ªÎ»»þ¤ÎÀ¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ì¤Î¿äÄêµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê2¡Ë À¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê3¡Ë ºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê4¡Ë À¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê5¡Ë À¤³¦¤Î»õ²Ê»Ô¾ì¤Î¼ç¤Ê¿ä¿ÊÍ×°ø¤ÈÀ©Ìó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
»õ²Ê»Ô¾ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü À®Ê¬
o »õ²ÊÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ
o »õ²Êµ¡´ï
o »õ²Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
¡ü Ç¯ÎðÁØ
o ¾®»ù²Ê
o ¥¢¥À¥ë¥È
o ¤ª¤è¤ÓÏ·Ç¯°å³Ø
¡ü ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
o ¥Ç¥¸¥¿¥ë»õ²Ê
