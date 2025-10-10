¡Ú10·î10Æü¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¡×µÇ°¡Û¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÌµÎÁ¥²ー¥àÀ©ºî´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª
ÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇÀ²È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Metagri¸¦µæ½ê¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿Í¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈåÍº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢10·î10Æü¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¼ý³Ï¤È»ÅÊ¬¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥È¥Þ¥È¤Ï¤³¤Å¤á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥²ー¥à¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥È¥Þ¥È¤òÄ¾ÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀ±àÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÇÀ±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥²ー¥à¤òÌµÎÁ¤ÇÀ©ºî¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://metagri-labo.com/tomato-promo-challenge-2025/
ÇØ·Ê¡§¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¤Ë¡¢¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
10·î10Æü¤Ï¡Ö¥È¡Ê10¡Ë¥Þ¥È¡Ê10¡Ë¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¥È¥Þ¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤Ï¥È¥Þ¥ÈÇÀ±à¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ºÄ¾¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹ñÆâ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2030Ç¯¤Ë¤Ï4Ãû±ßÄ¶¡Ê¢¨2¡Ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬¤¬Î©¤Ä¤Ê¤É¡¢ÇÀ²È¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Î¢Â¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾®µ¬ÌÏÇÀ±à¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«ÇÀ±à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡ÖSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÇÈ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥²ー¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Äー¥ë¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò³«È¯¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÀ±à¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÁÏÂ¤¤·¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¼«Á³¤ÊÁ÷µÒ¤ÈÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥È¥Þ¥È¹©¶È²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2005Ç¯¤ËÀ©Äê
¡Ê¢¨2¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö»ºÄ¾¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×2025Ç¯3·î24ÆüÈ¯É½
ÇÀ¶È¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥È¥Þ¥È¤Ï¤³¤Å¤á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥²ー¥à³µÍ×
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÀÖ¥È¥Þ¥È¤ÈÀÄ¡ÊÌ¤½Ï¡Ë¥È¥Þ¥È¤ò¡¢¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×Áàºî¤ÇÁÇÁá¤¯»ÅÊ¬¤±¤ÆÈ¢µÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à²èÌÌ
ゲーム公開ページ :
https://metagri-labo.com/agri-minigame-tomato-box-challenge-beta/
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- Ä¾´¶Åª¤Ê¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×Áàºî
- È¢¤¬ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¼¡¤ÎÈ¢¤Ø¥¹¥é¥¤¥É
- PC¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
- ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎËä¤á¹þ¤ß¤¬´ÊÃ±
ËÜ¥²ー¥à¤Ï¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤Î¹â¹»À¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤·¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¥²ー¥à¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¤ÎÆüµÇ° ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è
¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥È¥Þ¥È¤òÄ¾ÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀ±àÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¤Ï¤³¤Å¤á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÇÀ±à¤ÎÆÃ¿§¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥²ー¥à¤òÌµÎÁ¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/166_1_6f647ed326f2680cbd50c11f309d5e86.jpg?v=202510100357 ]
»²²ÃÇÀ±àÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È- ÌµÎÁ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¡§ ÄÌ¾ï¤ÏÀ©ºîÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÆüµÇ°¤È¤·¤Æ´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ECÈÎÇä¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¡§¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤¿PR¸ú²Ì¡§ ¥²ー¥à¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë1,200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ëDiscord¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¶¦Í¡¦¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÇÀ±à¤ÎPR¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- Metagri¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¹Êó»Ù±ç¡§ ´°À®¤·¤¿¥²ー¥à¤ä»²²ÃÇÀ±àÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNSÅù¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶È¥ß¥Ë¥²ー¥àÀ©ºî¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±þÊç¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï³«È¯¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Êç½¸¡¦¹ðÃÎ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü～31Æü
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦SNSÅù¤Ç¤Î¹ðÃÎ¡¢±þÊç¼õÉÕ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- »²²ÃÇÀ±àÍÍ ÁªÄê´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î¾å½Ü
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¿³ºº¤·¡¢»²²ÃÇÀ±àÍÍ¡Ê1ÇÀ±à¡Ë¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥²ー¥à´ë²è¡¦Í×·ïÄêµÁ¡§2025Ç¯11·î¾å½Ü ～ 2025Ç¯11·îÃæ½Ü
ÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÇÀ±àÍÍ¤È¾ÜºÙ¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥²ー¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢»ÅÍÍ¡¢É¬Í×¤ÊÁÇºà¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥²ー¥à³«È¯¡¦¼ÂÁõ¡§2025Ç¯11·îÃæ½Ü ～ 2025Ç¯12·îÃæ½Ü
- Metagri¸¦µæ½ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Unity¡Ê¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¥²ー¥à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿ÊÄ½¤ÏÅ¬µ¹¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ø³«¡§2025Ç¯12·î²¼½Ü
³«È¯¤·¤¿¥²ー¥à¤ÎÆâÉô¥Æ¥¹¥È¡¢»²²ÃÇÀ±àÍÍ¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥åー¡¢É¬Í×¤Ê½¤Àµ¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¥²ー¥à¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÇÀ±àÍÍ¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Metagri¸¦µæ½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶Èweb3¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØMetagri¸¦µæ½ê¡Ù
Metagri¸¦µæ½ê
Metagri¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥ー¥ïー¥É¡ÖÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£2022Ç¯3·î¤è¤ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2025Ç¯10·î¸½ºß¤Ç¤Ï1,200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸¦µæ½ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶È¤ËÀ¸À®AI¤äweb3¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Metagri研究所 :
https://discord.gg/hyw3AkKa8e
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://metagri-labo.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È¥»¥ß¥Êー¡§https://metagrilabo.peatix.com/
¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/metagrilabo/
¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡Ë¡§https://www.instagram.com/metagrilabo/
¸ø¼°Line¡§https://page.line.me/918tbanl
¡ÖMetagri¸¦µæ½ê¡×±¿±Ä¸µ´ë¶È
¾¦¹æ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿Í
URL ¡§ https://noujoujin.com/
mail ¡§ info@noujoujin.com
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉô¡Ë¡§ ÇÀ¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ÇÀ¶È¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î´ë²è³«È¯¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢½ñÀÒ½ÐÈÇ