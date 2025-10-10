¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶Ê¬ÀÏ¤È¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2025
²»¶ÁÉÊ¼Á¤È·ÚÎÌ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥¢ÉôÉÊ
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÁõ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²»¶ÁºÆÀ¸µ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¡¢¿¶Æ°ÈÄ¡¢¼§µ¤²óÏ©¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥â¥¸¥åー¥ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÀºÌ©ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï¡¢²»¼ÁºÆ¸½À¡Ê¹â½ãÅÙ¤Ê¿¶Æ°ÈÄºàÎÁ¤ä¼§µ¤²óÏ©¤ÎÀºÌ©Àß·×¡Ë¤È·ÚÎÌ²½¡¦ÂÑÇ®À¡¦ÂÑ´Ä¶À¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¹â¹äÀÁÇºà¡Ê¥¢¥ë¥ß¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¹çÀ®¼ù»é¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¶¦¿¶ÍÞÀ©¤ä¡¢ÂÑ¼¾À¡¦ÂÑ»À²½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤«¤éº¹°Û²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¤«¤éÅÅ»Òµ¡´ï¡¢EV¡¦AV¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÇÈµÚÀ½ÉÊ
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¼çÍ×¤ÊÁÈÎ©ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¡¢EV¡¢ADAS¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¼ÖÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²»¶Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/269410/in-car-speakers¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025～2031Ç¯¤ÎCAGR¤Ï7.8%¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï82.3²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¡¢²÷Å¬À¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×µá¤Î¹âÅÙ²½¡¢OTA¡¦¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ーÅý¹ç¤Ê¤ÉÀî²¼¼ûÍ×¤Î¹âÅÙ²½¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà¡¦À©¸æµ»½Ñ¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×ÎÎ°è¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àî¾å¤ÎÁÇºà¡Ê¼§ÀºàÎÁ¡¢Ê£¹ç¿¶Æ°Ëì¡¢¹âÀÇ½ÀÜÃåºÞ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÅÍÍÍ×µá¤¬³ÊÃÊ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¹½Â¤ÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331533&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331533&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×20´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Harman ¡ÊSamsung¡Ë¡¢JVC Kenwood¡¢Foster Electric¡¢Bose¡¢Denso Ten¡¢Pioneer¡¢Sonavox¡¢Premium Sound Solutions ¡ÊAAC¡Ë¡¢Tymphany¡¢Alpine ¡ÊAlps Electric¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó45.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²»¼ÁÀß·×¤ÈÎÌ»ºÀ¤ò½ä¤ë¶¥Áè¹½Â¤
¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤Ï¡¢²»¼ÁÀÇ½¡Ê¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡¢¹âS/NÈæ¡Ë¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡ÊÉôÉÊ¡¦ÁÈÎ©¥³¥¹¥È¡Ë¡¢¶¡µë°ÂÄêÀ¡ÊÄ´Ã£ÌÖ¤Î¶¯¿Ù¤µ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ESGÂÐ±þ¡ÊºàÎÁÄ´Ã£¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤ÏBose¡¢Denso¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎTier1´ë¶È¤¬¡¢¹âÀÇ½¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹·¿¥¹¥Ôー¥«ー¤äÄ¶¾®·¿¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌ²½À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥½¥Ëー¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬¹â²»¼Á¥â¥Ç¥ë¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï·ÚÎÌ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ãþÂÎ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÎÌ»ºÀ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÌ»ºµòÅÀ¤È¡¢²¤½£¡¦ËÌÊÆ¤Î¹âÀÇ½¡¦°ÂÁ´µ¬³ÊÂÐ±þµòÅÀ¤È¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¤Îº¹°Û¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÎÀ°¹çÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£
ESG¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦²»¶Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦·ÚÎÌ²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÖºÜ²½¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£·ÚÎÌºàÎÁ¤È¹â¸úÎ¨¤Ê¼§µ¤²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾CO?ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¾è°÷¤ÎÄ°³Ð·ò¹¯¤ä¼ÖÆâ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÏ¢·È¤ä¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢OTA¤Ë¤è¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°µ»½ÑÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥â¥Ç¥ë¤äDX³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¼ý±×¼´¤â¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤Îµ»½Ñ¡¦À½ÉÊÅê»ñ¡¢À¯ºö¤È¤·¤Æ¤Î¼ÖÆâ´Ä¶´ð½à¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡À°È÷¤Î»Ù±çºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Unit Speaker
Package Speaker
Coaxial Speaker
Subwoofer
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
OEM
Aftermarket
²ñ¼Ò³µÍ×
LP Information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÁõ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²»¶ÁºÆÀ¸µ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¡¢¿¶Æ°ÈÄ¡¢¼§µ¤²óÏ©¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥â¥¸¥åー¥ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÀºÌ©ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï¡¢²»¼ÁºÆ¸½À¡Ê¹â½ãÅÙ¤Ê¿¶Æ°ÈÄºàÎÁ¤ä¼§µ¤²óÏ©¤ÎÀºÌ©Àß·×¡Ë¤È·ÚÎÌ²½¡¦ÂÑÇ®À¡¦ÂÑ´Ä¶À¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¹â¹äÀÁÇºà¡Ê¥¢¥ë¥ß¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¹çÀ®¼ù»é¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¶¦¿¶ÍÞÀ©¤ä¡¢ÂÑ¼¾À¡¦ÂÑ»À²½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤«¤éº¹°Û²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¤«¤éÅÅ»Òµ¡´ï¡¢EV¡¦AV¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÇÈµÚÀ½ÉÊ
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¼çÍ×¤ÊÁÈÎ©ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¡¢EV¡¢ADAS¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¼ÖÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²»¶Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/269410/in-car-speakers¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025～2031Ç¯¤ÎCAGR¤Ï7.8%¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï82.3²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¡¢²÷Å¬À¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×µá¤Î¹âÅÙ²½¡¢OTA¡¦¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ーÅý¹ç¤Ê¤ÉÀî²¼¼ûÍ×¤Î¹âÅÙ²½¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà¡¦À©¸æµ»½Ñ¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×ÎÎ°è¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àî¾å¤ÎÁÇºà¡Ê¼§ÀºàÎÁ¡¢Ê£¹ç¿¶Æ°Ëì¡¢¹âÀÇ½ÀÜÃåºÞ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÅÍÍÍ×µá¤¬³ÊÃÊ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¹½Â¤ÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331533&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331533&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×20´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Harman ¡ÊSamsung¡Ë¡¢JVC Kenwood¡¢Foster Electric¡¢Bose¡¢Denso Ten¡¢Pioneer¡¢Sonavox¡¢Premium Sound Solutions ¡ÊAAC¡Ë¡¢Tymphany¡¢Alpine ¡ÊAlps Electric¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó45.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²»¼ÁÀß·×¤ÈÎÌ»ºÀ¤ò½ä¤ë¶¥Áè¹½Â¤
¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤Ï¡¢²»¼ÁÀÇ½¡Ê¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡¢¹âS/NÈæ¡Ë¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡ÊÉôÉÊ¡¦ÁÈÎ©¥³¥¹¥È¡Ë¡¢¶¡µë°ÂÄêÀ¡ÊÄ´Ã£ÌÖ¤Î¶¯¿Ù¤µ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ESGÂÐ±þ¡ÊºàÎÁÄ´Ã£¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤ÏBose¡¢Denso¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎTier1´ë¶È¤¬¡¢¹âÀÇ½¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹·¿¥¹¥Ôー¥«ー¤äÄ¶¾®·¿¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌ²½À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥½¥Ëー¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬¹â²»¼Á¥â¥Ç¥ë¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï·ÚÎÌ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ãþÂÎ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÎÌ»ºÀ¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÌ»ºµòÅÀ¤È¡¢²¤½£¡¦ËÌÊÆ¤Î¹âÀÇ½¡¦°ÂÁ´µ¬³ÊÂÐ±þµòÅÀ¤È¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¤Îº¹°Û¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÎÀ°¹çÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£
ESG¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦²»¶Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦·ÚÎÌ²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÖºÜ²½¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£·ÚÎÌºàÎÁ¤È¹â¸úÎ¨¤Ê¼§µ¤²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾CO?ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¾è°÷¤ÎÄ°³Ð·ò¹¯¤ä¼ÖÆâ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÏ¢·È¤ä¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢OTA¤Ë¤è¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°µ»½ÑÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥â¥Ç¥ë¤äDX³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¼ý±×¼´¤â¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤Îµ»½Ñ¡¦À½ÉÊÅê»ñ¡¢À¯ºö¤È¤·¤Æ¤Î¼ÖÆâ´Ä¶´ð½à¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡À°È÷¤Î»Ù±çºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Unit Speaker
Package Speaker
Coaxial Speaker
Subwoofer
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
OEM
Aftermarket
²ñ¼Ò³µÍ×
LP Information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø