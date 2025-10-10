¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¡¢3,000¼Ò¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ´ðÈ×¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤òNutanix²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Ëºþ¿·¡¡¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
Æ³Æþ¥³¥¹¥È30¡óºï¸º¤Èºî¶È¹©¿ô90¡óºï¸º¤òÃ£À®
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëNutanix¡ÊÃí2¡Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ´ðÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤«¤é¡¢Nutanix¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñー¥³¥ó¥Ðー¥¸¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡ÊHCI¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPRIMEFLEX for Nutanix¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¡¢Ìó2¤«·î¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÌó30¡óºï¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à°Ü¹Ô¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó90¡ó¤Îºî¶È¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î°Ü¹Ô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ðÈ×¸¡Æ¤¤«¤é°Ü¹Ô¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMission Critical Transformation Service¡×¤ò³È½¼¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î´ûÂ¸²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤«¤éNutanix²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Ø¤Î°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯10·î10Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤²ÄÍÑÀ¤È°ÂÄê²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦´ðÈ×ºþ¿·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¡¦ÊÑ³×¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÄä»ß»þ´Ö¤ÎÈ¯À¸¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤Ê¤É¡¢°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤ä¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÄä»ß»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¿ô¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Î¼Â¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ü¹Ô¸å¤ÎºÆµ¯Æ°¤ä¥µー¥Ó¥¹³ÎÇ§ºî¶È¤Ê¤É¤òËüÁ´¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ü¹Ô·×²è¤òÎ©°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Û¤Ê¤ë²¾ÁÛ´Ä¶¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡¢¹½À®¸«ÀÑ¡¦¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤ä´ðÈ×ºþ¿·¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä°Ü¹Ô¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Nutanix¤Î¥ïー¥¯¥íー¥ÉºÇÅ¬²½¡¢¸ß´¹ÀÉ¾²Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NCP¤ÎÀÇ½¤ä²ÄÍÑÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹½À®Àß·×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Ü¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢Nutanix¤Î°Ü¹Ô¥Äー¥ë¡ÊÃí£³¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸´Ä¶¤«¤é¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î°Ü¹Ô¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î³Î¼Â¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê°Ü¹Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ëº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Îß·×Ìó150²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ÀìÌ³¡¡¸Å²ì °ì»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ´ðÈ×¤Î´ðÈ×ºþ¿·¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡¢Nutanix¤Î°Ü¹Ô¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç°Ü¹Ô¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÉý¤ÊÆ³ÆþÈñÍÑ¤Èºî¶È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡ØMission Critical Transformation Service¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëNutanix¡ÊÃí2¡Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ´ðÈ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤«¤é¡¢Nutanix¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñー¥³¥ó¥Ðー¥¸¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡ÊHCI¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPRIMEFLEX for Nutanix¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¡¢Ìó2¤«·î¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÌó30¡óºï¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à°Ü¹Ô¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó90¡ó¤Îºî¶È¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î°Ü¹Ô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ðÈ×¸¡Æ¤¤«¤é°Ü¹Ô¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMission Critical Transformation Service¡×¤ò³È½¼¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î´ûÂ¸²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤«¤éNutanix²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Ø¤Î°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯10·î10Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤²ÄÍÑÀ¤È°ÂÄê²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦´ðÈ×ºþ¿·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¡¦ÊÑ³×¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÄä»ß»þ´Ö¤ÎÈ¯À¸¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤Ê¤É¡¢°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤ä¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÄä»ß»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¿ô¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Î¼Â¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ü¹Ô¸å¤ÎºÆµ¯Æ°¤ä¥µー¥Ó¥¹³ÎÇ§ºî¶È¤Ê¤É¤òËüÁ´¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Ü¹Ô·×²è¤òÎ©°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Û¤Ê¤ë²¾ÁÛ´Ä¶¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡¢¹½À®¸«ÀÑ¡¦¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤ä´ðÈ×ºþ¿·¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä°Ü¹Ô¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Nutanix¤Î¥ïー¥¯¥íー¥ÉºÇÅ¬²½¡¢¸ß´¹ÀÉ¾²Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NCP¤ÎÀÇ½¤ä²ÄÍÑÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹½À®Àß·×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Ü¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢Nutanix¤Î°Ü¹Ô¥Äー¥ë¡ÊÃí£³¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸´Ä¶¤«¤é¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î°Ü¹Ô¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î³Î¼Â¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê°Ü¹Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ëº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Îß·×Ìó150²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ÀìÌ³¡¡¸Å²ì °ì»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ´ðÈ×¤Î´ðÈ×ºþ¿·¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡¢Nutanix¤Î°Ü¹Ô¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¥«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç°Ü¹Ô¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÉý¤ÊÆ³ÆþÈñÍÑ¤Èºî¶È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡ØMission Critical Transformation Service¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹²¾ÁÛ²½´ðÈ×¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£