¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÊÓ¡ª¤¤¤Ê¤Ð¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¡×¥Ï¥í¥¦¥£¥óTVCMÆ°²è Âè°ìÃÆ¤ò¸ø³«¡ª
¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥× ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÍ³Èæ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö¤Á¤å～¤ë¡×¥Ï¥í¥¦¥£¥óTVCM¤Î¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂè°ìÃÆÆ°²è¡ÖWan¤Á¤å～¤ëÊÓ¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸øÊç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¥óCMÂèÆóÃÆ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó
- ÂçºåÉÜ¡¡¤à¤®¤Á¤ã¤ó
- ÅìµþÅÔ¡¡¥â¥Ê²¦¤Á¤ã¤ó
- ÅìµþÅÔ¡¡¤³¤¿¤í¤¦¤Á¤ã¤ó¡¦¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó
- ÂçºåÉÜ¡¡¥·¥§¥êー¤Á¤ã¤ó
- ÀÅ²¬¸©¡¡¤æ¤º¤Á¤ã¤ó
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡ÂèÆóÃÆCM¡¡YouTubeÆ°²è
https://youtu.be/GxIZQWoj3W0?si=WLnmyI_Tw42-Av1q
Âç¹¥¤¤Ê¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¡×¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÁÇÄ¾¤Ç°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëCMÆ°²è¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò(https://wan-churu.fun/)
¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥ÉHP¢ª¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊHP¢ª¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-foods.jp/)