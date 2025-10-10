¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÍÅÄ»Ô¡¢½»Ì±¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ÔÀ¯»öÌ³·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òNutanix Cloud Platform¤Ø°ìËÜ²½
´ûÂ¸´Ä¶¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤ò¤ï¤º¤«4»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç´°Î»¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë´°¿ë
¥Ë¥åー¥¿¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§¶â¸Å µ£¡¢°Ê²¼ Nutanix¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¸ÍÅÄ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¿û¸¶Ê¸¿Î¡Ë¤¬¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤È²ÄÍÑÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Nutanix¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢»ÔÌ±ÀÇ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë½»Ì±¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡¢Ê¸½ñ´ÉÍý¡¢ºâÌ³½èÍý»öÌ³¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò´Þ¤à¹ÔÀ¯»öÌ³·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òNutanix Cloud Platform¡ÊNCP¡Ë¾å¤Ë¤ï¤º¤«4»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¡¢¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤òÄä»ß¤µ¤»¤Ê¤¤·ÑÂ³À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»Ô ´ë²èºâÀ¯Éô¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¼¼ ²ÝÄ¹ ÅçÅÄ·ÉÀ¸»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´¶ÈÌ³²Ý¤Ø¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄä»ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤ê°ÂÄêÅª¤Ë±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢½»Ì±¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ÔÀ¯»öÌ³·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òNutanix Cloud Platform¾å¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ü¹Ô¸å¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤È²ÄÍÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½¾Íè´ðÈ×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
NCPÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦´ðÈ×°Ü¹Ô»þ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¡§¶ÈÌ³½ªÎ»»þ¡ÊÄê»þ¡Ë¤«¤é¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ß¤á¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î1»þ´ÖÄøÅÙ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ò´Þ¤á¤Æ4»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¤Ë¿·´ðÈ×¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¶ÈÌ³¼ç´É²Ý¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂÑ¾ã³²À¤Î¸þ¾å¤ÈBCP¤Î¼Â¸½¡§Nutanix Cloud Platform¤Ë¤è¤ëÂÑ¾ã³²À¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¼¡¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àè¤Ë¤Ï²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤¬²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëBCP´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡£¤Þ¤¿¡¢Nutanix Cloud Platform¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢2¼¡¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àè¤ò¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¤Ë°Ü¹Ô¡£¥Çー¥¿Â»¼º¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤òÄä»ß¤µ¤»¤Ê¤¤·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×»þ´Ö¤ò¿ôÊ¬¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¡¢´Æ»ëÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¾ã³²È¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢NCP¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£²óÅý¹ç¤·¤¿½»Ì±¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ÔÀ¯»öÌ³·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òNCP¾å¤ËÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ð´´·Ï¤Ç¤Ï¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÉ¸½à²½ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¤ä¡¢½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤ÎÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜ»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.nutanix.com/ja/company/customers/toda-city
¡Ê°Ê¾å¡Ë
Nutanix Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nutanix¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤äAI¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´¤«¤ÄÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nutanix¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î±¿ÍÑ¤ò´ÊÁÇ²½¤Ç¤¡¢´ë¶È¤ÏËÜÍè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nutanix¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ29,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤È°ì´Ó¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.nutanix.com/jp¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿X¤Î@NutanixJapan¤è¤ê¡¢¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
