HYTE¡¢¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë5À½ÉÊ½Ð²Ù³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅçµÁÇ·¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈHYTE¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥ß¥É¥ë¥¿¥ïーPC¥±ー¥¹¡¢Metaphor: ReFantazio Y70¤È¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ー¥¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢XL¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤ò2025Ç¯10·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡½Ð²Ù³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Metaphor: ReFantazio Y70
Metaphor: ReFantazio Y70¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈHYTE¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥Ô¥éー¥ì¥¹¼°¥Ñ¥Î¥é¥Þ¶¯²½¥¬¥é¥¹¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥ß¥É¥ë¥¿¥ïーPC¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ô¥éー¥ì¥¹¼°¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹Á´ÌÌ¤ò¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÌ¤ë¤Û¤«¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¥±ー¥¹¤Î³Æ½ê¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥¿¥Õ¥¡ー¥í¥´¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿âÄ¾ÅëºÜÍÑ¤Î¥é¥¤¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤âÉÕÂ°¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎPC¥Ñー¥Ä¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤À¤±¤ÎPC¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë±Õ¾½ÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ë¥¿¥Ã¥Á±Õ¾½¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331481&id=bodyimage1¡Û
¢¡Metaphor: ReFantazio Keycap Set
Metaphor: ReFantazio Keycap Set¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈHYTE¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ー¥¥ã¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë³Æ½ê¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ー¥Üー¥É¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ー¥Üー¥ÉËÜÂÎ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆüËÜ¤Ç°ìÈÌ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëJISÇÛÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¥ー¤Î°õ»ú¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Cherry MX¸ß´¹¤Î¥ー¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331481&id=bodyimage2¡Û
¢¡Metaphor: ReFantazio Desk Pad
Metaphor: ReFantazio Desk Pad¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈHYTE¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£900 mmÉý¤ÎXL¥µ¥¤¥ºÁ´ÌÌ¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥ー¥Üー¥É¤«¤é¥Þ¥¦¥¹¤Þ¤Ç¥Ç¥¹¥¯Á´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331481&id=bodyimage3¡Û
¡ÚÈ¯Çä¾ÜºÙ¡Û
¢¡À½ÉÊÌ¾¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸
¡ãMetaphor: ReFantazio Y70¡ä
https://www.links.co.jp/item/hyte-y70-metaphor/
¡ãMetaphor: ReFantazio Keycap Set¡ä
https://www.links.co.jp/item/hyte-metaphor-keycaps/
¡ãMetaphor: ReFantazio Desk Pad 1～3¡ä
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-1/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-2/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-3/
¢¡È¯ÇäÆü
2025Ç¯10·î¾å½Ü
¢¡¿ä¾©²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥×¥ó
¢¨µ¡Ç½²þÁ±Åù¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯µ¡Ç½¤ä»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÍ½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ÅÄ
TEL¡§03-5812-6149 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
¹ØÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡±Ä¶ÈÉô
TEL¡§03-5812-5820 FAX¡§03-5812-5821
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-15-11 ÆüÅì¥Ó¥ë2³¬
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
