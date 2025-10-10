ZTE¡¢¼ãÇ¯ÁØ»Ô¾ì¸þ¤±¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
¥ß¥é¥Î¡¢2025Ç¯10·î10Æü /PRNewswire/ -- 10·î6Æü¡¢Åý¹ç¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëZTE Corporation¡Ê0763.HK / 000063.SZ¡Ë¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿2ËÜÃì¤ÎÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ»Ô¾ì¸þ¤±¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡Ö2C¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤È¥æー¥¶ーÃæ¿´¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥·¥Ê¥ê¥ªAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ë¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄêµÁ¤¹¤ë¡ÊUnlock Thrills, Define Style¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ZTE¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥æー¥¶ー²ñµÄ¡ÊZTE Devices User Congress¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ²ñµÄ¤ÏZTE¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡õ¥æー¥¶ー²ñµÄ¡ÊZTE Global Summit & User Congress¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ZTE¡¢¼ãÇ¯ÁØ»Ô¾ì¸þ¤±¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÀïÎ¬Åª¤ËÃíÎÏ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
ZTE¤Ï¡¢nubia Neo 3¥·¥êー¥º¡¢nubia Air¡¢¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁêËÀ¡×AI¥Ú¥Ã¥ÈMochi¡¢¼¡À¤ÂåFWA¡Ê¸ÇÄêÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë¡õMBB¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤·¡¢Èà¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÇ¤â¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈZTE¾åµéÉû¼ÒÄ¹·óZTE¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶ÈÉô¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢Ni Fei»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZTE¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¼ý±×¤Î30¡óÄ¶¤ÎÁý²Ã¤È¡¢nubia Neo¥·¥êー¥º¤Î300¡óÄ¶¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°½Å»ëÀïÎ¬¤¬À¤³¦Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÀïÎ¬Åª¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー
ZTE¤Ï2CÊÑ³×¤ò¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿¼¤¯Í»¹ç¤µ¤»¡¢³×¿·Åª¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Önubia Neo¥·¥êー¥º¡×¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤òÀïÎ¬Åª¾ÇÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥²ー¥àIP¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Áー¥à¤È¤Î¶¨¶È¡¢AI¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥óDemi¤òÄÌ¤¸¡¢³èµ¤¤¢¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°Ê¸²½¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Neo 3¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Garena Free Fire¤Î¸ø¼°¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーKelly¡¢Hayato¡¢Moco¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿nubia Neo 3 GT 5G ¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーKapella¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Êµ¡Ç½¤È¥²ー¥à¤È¤Î¿¼¤¤Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Kapella¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²è´üÅª¤ÊAI¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥óDemi¤òÆ³Æþ¡£Demi¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÊñ³çÅª¤Ê¥²ー¥à¡¦¥¬¥¤¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎDemi Mouthpieceµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¥²ー¥àÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊWhite Hailstone¥«¥éー¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀï»Î¤ò»×¤ï¤»¤ëÈþ³Ø¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Neo 3¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥·¥ç¥ë¥Àー¡¦¥È¥ê¥¬ー¡¢AI Game Space 3.0¡¢120Hz¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½¼ÅÅÂÐ±þÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¢Z¼´¥ê¥Ë¥¢¡¦¥âー¥¿ー¡¢Â¿ÁØÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£nubia Neo 3 GT 5G¸ÂÄêÈÇ¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï249¥É¥ë¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ZTE¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¤Î¤¬nubia Air¤Ç¤¹¡£nubia Air¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¢4500¥Ë¥Ã¥È¤Îµ±ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¡ÊIP69K¡¢IP69¡¢IP68¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëAIµ¡Ç½¤òÄ¶Çö·¿¥Ü¥Ç¥£¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖAir¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥»¥°¥á¥ó¥È¤òºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£nubia Air¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Å¸³«¤Ï9·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï279¥É¥ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ーÃæ¿´¤Î¥Õ¥ë¥·¥Ê¥ê¥ªAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿ä¿Ê
ZTE¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÎAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÃæ¿´¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢AI¥Ú¥Ã¥ÈMochi¤ÏÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ëAI²ÈÅÅ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£ZTE¤Î¡ÖAI for All¡×ÀïÎ¬¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤È¼Ö¤È²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Õ¥ë¥·¥Ê¥ê¥ªAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¼ÂÁ©Îã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Mochi¤Ï¡¢¤è¤ê¸¤¯¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÈ¼Î·¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´²¹¤Þ¤ë»Ñ¤Ç¡¢Mochi¤Ï¥æー¥¶ー¤Î´¶¾ð¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¼ª¤ò·¹¤±¡¢Í¥¤·¤¤Æ°¤¤ä²»¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç±À¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤È¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Æ·¤¬¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Mochi¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤ÏËÜÍè¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦À¸¤¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£
ZTE¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5G FWA¤ª¤è¤ÓMBB»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç4Ç¯Ï¢Â³À¤³¦No.1¤ÎZTE¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î5G-A¤ª¤è¤ÓWi-Fi 7¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎAIÅëºÜ5G-A¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×CPE¡ÖZTE G5 Ultra¡×¡¢À¤³¦½é¤Î30dBi Wi-Fi 7 mmWave CPE¡ÖZTE G5 Max Wi-Fi¡×¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÎWi-Fi 7 5G¥â¥Ð¥¤¥ëWiFi¡ÖZTE U60 Pro¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢ZTE¤¬¤è¤ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ¤³¦¤ò·Áºî¤ëÌò³ä¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
ZTE Corporation
¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¡§ZTE.press.release@zte.com.cn
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com