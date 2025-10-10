º´µ×»Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë³Ø±¡º×¡ØTECHNOSº×2025¡¡Ë¾·î¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡È¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»/Åìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ë¤¢¤ëË¾·î²¹Àô¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¡ÊÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô°õÆâ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë³Ø±¡º×¡¡¡ØTECHNOS¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥¹¡Ëº×2025¡¡Ë¾·î¥Õ¥§¥¹¡Ù¡¡¤ò¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡È¤È¤â¤·¤Ó¡É¡£³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¾®¤µ¤ÊÁÛ¤¤¡Ê¤È¤â¤·¤Ó¡Ë¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤äÌ´¤ÎÈ¯¸«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê±ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¾®¶â°æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆüº¢¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÌÏµ¼Å¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º´µ×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤ä¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
º´µ×¤ÎÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¡¦¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØTECHNOSº×2025¡¡Ë¾·î¥Õ¥§¥¹¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://sites.google.com/view/technosfes2025/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9)
¡ØTECHNOSº×2025¡¡Ë¾·î¥Õ¥§¥¹¡Ù¡¡³«ºÅ³µÍ×
¢£ÆüÄø¡§¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡11:00～19:00
¢£²ñ¾ì¡§¡¡Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹» / Åìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡§ Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô°õÆâ561¡¾1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://midorinomura.jp/access/
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÈÌ»²²Ã²Ä¡Ë
¢¨Åìµþ¡¦¾®¶â°æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¡ØTECHNOSº×2025¡Ù¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÈË¾·î¤òÃÎ¤ë¡¦³Ú¤·¤à¡¦Ì£¤ï¤¦¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¤òË¬¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®¤Ç¤¹¡£º´µ×¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¦Í¤·¡¢¤È¤â¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×´ë²è
³ØÀ¸¤ÎÆüº¢¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»Ç½¤ä»Å»ö¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³Ú¤·¤¯
ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´ë²è¡£
¡ü¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬²Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¡¡Ö»÷´é³¨ºîÀ®¡×
¡ü¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¡¡Ö³Ú´ï±éÁÕ¡×
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤Å¤¯¤ê¡¢ÏÎ¤ÎÇÏ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥â¥Áー¥Õ¤ò
»È¤Ã¤Æ¸òÎ®¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ë¥·¥§´ë²è
º´µ×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õー¥É¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢ÆÃ»ºÊª¤òÌÏµ¼Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
¾¦ÉÊ¤ÎPR¤äÅ¹¤Î±¿±Ä¤Ë¤â³ØÀ¸¤¬·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å·ÂÎ´ÑÂ¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
Èþ¤·¤¤À±¶õ¤¬Ë¾¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´µ×¤Î´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢Å·ÂÎ¤ä±§Ãè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´ë²è¡£³ØÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ü11:00～17:00¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëË¾±ó¶Àºî¤ê
¡ü18:00～19:00¡¡À±¶õ´ÑÂ¬
¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸´ë²è
º´µ×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½Ð±é¼Ô¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¡Ë
¢£¡ã¥²¥¹¥È¡ä7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ëー¥ë
2023Ç¯¡¢º´µ×Ä¹À»¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÃÂÀ¸¡£2Ç¯À¸5Ì¾¡¢3Ç¯À¸5Ì¾
¤Î·×10Ì¾¤Ç³èÆ°¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î¤ß¡£
¡Ö3Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÉÁ¤¯³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¢¨¤Û¤«¤Ë¤âÃÏ°è¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¥Áー¥à¤ä¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î³ØÀ¸¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹
¡È¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¡É¤È¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ä¤¤¤Æ
³ØÀ¸¤¬¤è¤ê¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ä»×¹ÍÎÏ¤ò°é¤á¤ë³Ø¤Ó¼Ë¤È¤·¤Æ¡¢1982Ç¯¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ëµìË¾·îÄ®¤Ë¡È¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¡É¸¦½¤½ê¤ò³«Àß¡£ÍºÂç¤Ê»³ÊÂ¤ß¤ËÊú¤«¤ì¤¿Èþ¤·¤¤µÖÎÍÃÏ¡¢¤«¤ÄÎò»Ë¤¢¤ëË¾·îÄ®¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃÏ¾ì¤ÎÎÓ¶È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢·úÃÛ¤Î´ðÁÃ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÊªÂç¼Â½¬¤È¤·¤Æ·úÃÛ²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¦¡¡¥»¥ß¥Êー¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¸½ºß¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ´Ø·¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿·ÆþÀ¸¤Î½ÉÇñ¸¦½¤¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¹ç½É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¼¥ß³èÆ°¡¢¼Â½¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¡È¤ß¤É¤ê¤ÎÂ¼¡É¤òË¬¤ì¡¢¼«Á³¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1959Ç¯¡¢Ê¸Éô¾ÊÇ§ÄêÍ£°ì¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀìÌç³Ø¹»¡ÖÌ¾¾ëÂç³ØÉÕÂ°Åìµþ¥Æ¥ì¥Ó¹âÅùµ»½Ñ³Ø¹»¡×¤òÁÏÎ©¡£
¸½ºß¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¶µ°é¡¢¹©³Ø¡¢¾ðÊóÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÅìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¤È¡¢¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢¸ì³Ø¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÅìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»¤Î2¹»¡¢·×30³Ø²Ê82¥³ー¥¹¤¬°ì¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî°Ê³°¤ÎÂ¾³Ø²Ê¤È¤â¶¨Æ±¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»ÐËåÄó·È¹»¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾ðÊó¤ä¿ÍÌ®¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÀìÌç»Î¡×¤ä¡Ö¹âÅÙÀìÌç»Î¡×¤Î»ñ³Ê¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÂçÂ´»ñ³Ê¡Ê³Ø»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÂç³Ø¥³ー¥¹¡×¤òÁ´³Ø²Ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ´öÄÌ¤ê¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÍú½¤¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸
Åìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¿Åìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»
¢£Ë¡¿ÍÌ¾¡§³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡ÅÄÃæ°é±Ñ²ñ
¢£ÀßÎ©¡§1959Ç¯
¢£½êºßÃÏ¡§¢©184-8543 ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®5-1-29
¢£³Ø±¡Ä¹¡§µµÅÄ¡¡½ÓÉ×
https://www.technosac.jp/
¢£¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.technosac.jp/experience/
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸
¹ÊóÉô
E-mail:info@technos.ac.jp