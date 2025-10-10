¥Í¥Ã¥·ー¤¬½Ð¸½¡ª¤·¤«¤â¸÷¤ë¡ª¡ØSPINNAKER¡Ù¤Î¥Í¥Ã¥·ー¥³¥é¥Ü»þ·×ÂèÆóÃÆ¤Ï¥®¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÙ¤à¡ØFleuss Automatic Nessie Pearl Diver Limited Edition¡Ù¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¡ÖSPINNAKER¡ã¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡ä¡×¤«¤é¡ØFleuss Automatic Nessie Pearl Diver Limited Edition¡ã¥Õ¥ëー¥¹ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Í¥Ã¥·ー¥Ñー¥ë¥À¥¤¥Ðー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ä¡Ù¤òÀ¤³¦650ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
10·î31ÆüÈ¯Çä¡¡¡Ã10·î10ÆüÍ½Ìó³«»Ï
https://www.spinnaker-watches.jp/feature/nessie-pearl-diver
±Ñ¹ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë»þ·×°¦¹¥²È¸þ¤±¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢Scottish Watches¡Ê¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¦¥©¥Ã¥Á¥¤¥º¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî
2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Á°²ó¤Î¡Ö¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¦¥©¥Ã¥Á¥£¥º ¥Í¥Ã¥·ー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤â¡¢Æ±ÃÏ¤Ë¡ÈÀ³Â©¡É¤¹¤ë¥Í¥Ã¥·ー¤¬¥Æー¥Þ¡£
¤æ¤Ã¤¿¤êÆ°¤¯¥Í¥Ã¥·ー¤ä¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢ÅÁÀâÅªÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¤ÎÍºÂç¤µ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¸ÂÄê650ËÜ¤Î´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
Fleuss Automatic Nessie Pearl Diver Limited Edition
¥Õ¥ëー¥¹ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Í¥Ã¥·ー¥Ñー¥ë¥À¥¤¥Ðー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ÉÊÈÖ¡§SP-5168-01
²Á³Ê¡§\77,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \70,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¸ÂÄê¡§À¤³¦650ËÜ
»ÅÍÍ¡§¼«Æ°´¬¤ MIYOTA 8245¡¡/¡¡¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ì¥ó¥º¡¡/¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
150MËÉ¿å¡¡/¡¡¥±ー¥¹¥µ¥¤¥ºW43mm¡ßH43mm¡¡
ÉÕÂ°¡§UV¥é¥¤¥È
¾¦ÉÊÆÃÄ§¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥Ã¥·ー¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯
Ä¹¤¤¼ó¤ò¤·¤Ê¤é¤»¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤ò¸ÐÌÌ¤Ë¸½¤·¤¿Ææ¤ÎÀ¸Êª¡£ÀäÌÇ¤·¤¿¥×¥ì¥·¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¡ÊUMA¡Ë¡¦¥Í¥Ã¥·ー¤Î»Ñ¤ò¡¢5»þ°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï60ÉÃ¤Ç1²óÅ¾¤·¡¢¥Í¥¹¸Ð¤ò»×¤ï¤»¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÃæ¤ÇµðÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¶ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñー¥ë¤Ç¸ÐÌÌ¤òÉ½¸½
¥Í¥Ã¥·ー¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Í¥¹¸Ð¡£¤½¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤ÎÃù¿åÎÌ¤ò¸Ø¤ëÃ¸¿å¸Ð¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·Á³¤Î¥Þ¥¶ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñー¥ë¡Ê¿¿¼îÊì³¡Ë¤òÁ´ÌÌ¤ËÉß¤µÍ¤á¡¢Æú¿§¤Ëµ±¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤é¤á¤¯¸ÐÌÌ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
12»þ°ÌÃÖ¤ÎÊ¸»úÈ×³°¼þÉô¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ°Þ57ÅÙ18Ê¬¡¢À¾·Ð4ÅÙ27Ê¬¡×¤â¡¢¥Í¥¹¸Ð¤Î½êºßÃÏ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤ÏÌë¤Ë¤âË¬¤ì¤ë
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤âË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÈ¯¸÷ÎÌ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¤¥¹À½¤ÎÃß¸÷ÅÉÎÁ¤òÅÉÉÛ¤·¡¢°Å½ê¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¡£¤·¤«¤â¿Ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤âÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¥Þ¥¶ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñー¥ë¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥·ー¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¸÷ÎÌ¤¬¹µ¤¨¤á¤ÊÃß¸÷ÅÉÎÁ¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñ´ú
ËÜºî¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÀÄÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿Çò¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñ´ú¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ëー¥º¡¦¥¯¥í¥¹¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥Í¥Ã¥·ー¤¬Æ±¹ñÈ¯¾Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥·ー¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯
¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Í¥Ã¥·ー¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ½¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡ÊMIYOTA Cal.8245¡Ë¤Î¥íー¥¿ー¤Ç¥Í¥Ã¥·ー¤òÉ½¸½¤·¡¢¥±ー¥¹Æâ¤ò±Ë¤®²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñ´ú¤â¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ùー¥¹¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò½É¤¹¥Õ¥ëー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¸ÆµÛÁõÃÖ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¿ÍÎà¤¬³¤¤ÎÃæ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿19À¤µª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ëー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¯¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÇ§À¤òÂè°ì¤Ë¤·¤¿¿Ë¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶¯²½¥¬¥é¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó·¿¥ê¥åー¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
UV¥é¥¤¥È¤òÆ±º¤·¤¿ÀìÍÑBOXÉÕ¤
ÀìÍÑBOX¤òÍÑ°Õ¡£ÅÁÀâ¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡¢¥Í¥Ã¥·ー¤òÂª¤¨¤¿¤¢¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤ò³°È¢¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£UV¥é¥¤¥È¤âÆ±º¤·¡¢°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÉ¤é¤á¤¯¥Í¥Ã¥·ー¤ÎµðÂÎ¤äÌë¤Î¸ÐÌÌ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤âÆ±º¡£
Scottish Watches¡¡-¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÈ¯¡¢»þ·×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
Scottish Watches¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿»þ·×°¦¹¥²È¸þ¤±¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡£¥Ó¥®¥Êー¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥©ー¥Ä»þ·×¤«¤é¹âµé»þ·×¤Î¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»þ·×¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÃ¼¡¹¤Ë´¶¤¸¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤È¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¥â¥Ç¥ë¤ÏÈ¯Çä¸åÂ¨´°Çä¤·¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£