¡ÚÁÏ²ÁÂç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê2024 Ç¯ÅÙ¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸Ä´ºº¡ÊÂè£´²ó»î¹Ô¼Â»Ü¡Ë¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´³ØÉô¤¬Ê£¿ô¹àÌÜ¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
ÁÏ²ÁÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡¿ÎëÌÚÈþ²Ú¡Ë¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸Ä´ºº¡ÊÂè£´²ó»î¹Ô¼Â»Ü¡Ë¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´³ØÉô¤¬Ê£¿ô¤Î¹àÌÜ¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸Ä´ºº¡×¤Ï¡¢¡Ö³Ø½¤¼ÔËÜ°Ì¤Î¶µ°é¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¼ÁÌä¹àÌÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂç³Ø¶µ°é¤äÆü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢³ÆÂç³Ø¤Î¶µ°é²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤Î´ðÁÃ»ñÎÁÅù¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ540¤Î¹ñ¸ø»äÎ©Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ØÀ¸¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¾å°Ì¹»°ìÍ÷¤È¡¢¤½¤Î¶µ°éÊýË¡¡¦¶µ°é²þÁ±¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¤¬Ê£¿ô¹àÌÜ¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×3°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¤Ï¡¢³ØÉôÊ¬ÌîÊÌ¤Ç°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×£³°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±³ØÉô¤ÎÅ°Äì¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¡¢³¤³°Î±³Ø¤ÎÉ¬½¤²½¡¢¾¯¿Í¿ô¥¼¥ß¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡Û
¡¦Q11¡§³¤³°Î±³Ø¡¦³¤³°¸¦½¤¡ÊÃ»´ü¤â´Þ¤à¡Ë¡¡1°Ì
¡¦Q12¡§¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¶È¤ÎÍú½¤¡Ê¸ì³Ø²ÊÌÜ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡1°Ì
¡¦Q18¡§³°¹ñ¸ì¤ò»È¤¦ÎÏ¡¡1°Ì
¡¦Q7: ¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¡¡2°Ì
¡¦Q8: ¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É¡¢¶µ°÷Åù¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Îµ¡²ñ¡¡3°Ì
¡¦Q21: Â¾¼Ô¤È¶¨Æ¯¤¹¤ëÎÏ¡¡£³°Ì
¢¨£³°Ì°ÊÆâ¤Î¤ßÃê½Ð
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î³ØÉô¤Ç¤âÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×10°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¤½¤ÎÂ¾¤Î³ØÉô¤Ç¤â³ØÉôÊ¬ÌîÊÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤¬¡Ö·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´³Ø¤ò¤¢¤²¤Æ³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¶µ°é¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢³Æ³ØÉô¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤ÎÂ¾¹àÌÜ¤Ç¤âÂ¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ë¡£
¡Ú·ÐºÑ³ØÉô¡Û
¡¦Q8:¶µ°÷Åù¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Îµ¡²ñ¡¡2°Ì
¡¦Q26:¶µ¿¦°÷¤¬Ç®¿´¤Ë¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¡2°Ì
¡¦Q27:Âç³Ø¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡2°Ì
¡Ú·Ð±Ä³ØÉô¡Û
¡¦Q24:Â´¶È»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³Ø½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡9°Ì
¡ÚË¡³ØÉô¡Û
¡¦Q22:Éý¹¤¤ÃÎ¼±¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¡7°Ì
¡ÚÊ¸³ØÉô¡Û
¡¦Q7:¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¡¡8°Ì
¡Ú¶µ°é³ØÉô¡Û
¡¦Q7:¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¡¡4°Ì
¡¦Q23:°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦Íý²ò¡¡4°Ì
¡ÚÍý¹©³ØÉô¡Û
¡¦Q23:°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦Íý²ò¡¡2°Ì
¡Ú´Ç¸î³ØÉô¡Û
¡¦Q17:¿Í¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÏÃ¤¹ÎÏ¡¡2°Ì
¡¦Q22:Éý¹¤¤ÃÎ¼±¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¡2°Ì
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦»ÔÌ±¡×¤Î°éÀ®¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢72¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢276Âç³Ø¤È¤Î³Ø½Ñ¸òÎ®¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÌó10¡ó¤¬³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é´Ä¶¤È¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°éÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Âç³ØÀ¸³è¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024 Ç¯ÅÙ¡Ë¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸Ä´ºº¡ÊÂè£´²ó»î¹Ô¼Â»Ü¡Ë¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_1.pdf
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸Ä´ºº¡ÊÂè4²ó»î¹Ô¼Â»Ü¡Ë¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È
¡¡https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf
¡¦¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡¡¶µ°éÊýË¡¡¦¶µ°é²þÁ±¤Î¼èÁÈ»öÎã
¡¡https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf#page=92
