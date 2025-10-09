¡Ú2.5Ëü¿ÍÂçÄ´ºº¡Û¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤Ë¹â¤¤·ò¹¯¥Ëー¥º¤Î°ìÊý¡Ö±öÊ¬¡¦»é¼Á¡¦¥·¥á¿©¤Ù²á¤®¡×¤ËÇº¤à¡í¥¸¥ì¥ó¥Þ¡í¤ÎÂ¸ºß¤â～¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù´Æ½¤¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¡ÖÀ°¤¨Æé¡×¤òÄó°Æ～
Îß·×²ñ°÷¿ô1,200Ëü¿ÍÄ¶¡¦¹ñÆâNo.1*¹¤ÎAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òasken¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅçÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥æー¥¶ー25,471Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆéÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÄ´ºº¡×¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡Ö½µ1²ó°Ê¾å¡×ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÆéÎÁÍý¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æé¤Ë¡Ö·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥·¥á¤Î¿©¤Ù²á¤®¡×¤ä¡Ö»é¼Á¡¦±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤È±ÉÍÜ³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤¬»ý¤Ä²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖPFC²«¶âÈæÎ¨Æé¡×¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»é¼Á¾ø¤·Æé¡×¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤¢¤¹¤±¤ó¼°¡ÖÀ°¤¨Æé¡×3Áª¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÆéÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×Ä´ºº·ë²Ì¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¦ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¤È²óÅú¡£¿©¤Ù»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ï¡Ö11·î¡×¤¬ºÇÂ¿¡£
¡¦Æé¤ò¿©¤Ù¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÌÌ¡×¡£¡ÖÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ê76.9%¡Ë¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ê24.1%¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¡£
¡¦ÆéÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤È¤·¤Æ¡Ö»é¼Á¡¦±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ê25.5%¡Ë¡×¡¢¡Ö¥·¥á¤ò¿©¤Ù²á¤®¤ë¡Ê20.3%¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Æé¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ö±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤¬¸²ºß²½¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ£¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ê45.1%¡Ë¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÉÔËþ¤Ë¡£
¡¦¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÆé1°Ì¤Ï¡Ö´ó¤»Æé¡×¡ªÃÏ°èÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¸©¤Ï¡ÖÌ£Á¹Æé¡×¡¢ÆÁÅç¸©¤Ï¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤Î²óÅú³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¡É¤´ÅöÃÏÊ¸²½¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
2. ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÌÌ¤È¼ê·Ú¤µ¤¬Â¿¿ô¡£°ìÊý¿©¤Ù²á¤®¤ä»é¼Á¡¦±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â
¢£Ä´ºº·ë²Ì1. Æé¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬½µ1²ó°Ê¾å¡ª¿©¤Ù»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ï¡Ö11·î¡×¤¬ºÇÂ¿¡£
ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó20¡ó¤ÎÊý¤Ï½µ¤ËÊ£¿ô²ó¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ï¡Ö11·îº¢¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬37.8¡ó¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Û¤Ü°ìÇ¯Ãæ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â17¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡Ê76.9%¡Ë¡×¤ä¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡Ê24.1¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÌÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê55.2%¡Ë¡×¤ä¡Ö¸¥Î©¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤«¤é¡Ê24.7%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÌÌ¤Ç¤ÎÍýÍ³¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿©ºàÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï2.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¯Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¡ÖÆéÎÁÍý¤Ï°Â²Á¤Ëºî¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï»ý¤¿¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆéÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ£¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ê45.1%¡Ë¡×¡¢¡ÖË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê25.6¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÉÌ£¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê´¶¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÌÌ¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»é¼Á¤ä±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ê25.5¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¥·¥á¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê20.3¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯Êª²Á¹â¤Ç¡Ö¿©ºàÈñ¤¬¹â¤¤¡Ê23.5%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÈñÍÑÌÌ¤ä¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖºàÎÁ¤òÇã¤¤Â·¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡Ê23.8%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¡¦ÉÔËþ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÆé1°Ì¤Ï¡Ö´ó¤»Æé¡×¡ª ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¿©¤Ù¤ëÆé¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬
¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÆé¤Î¼ïÎà¤Î1°Ì¤Ï¡Ö´ó¤»Æé¡Ê59.1%¡Ë¡×¤Ç¡¢2°Ì¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡Ê39.4%¡Ë¡×¡¢3°Ì¡Ö¿å¿æ¤¡Ê32.1%¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆé¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç²óÅú³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÌ£Á¹Æé¡×¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¡Ê31.3%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©¤ÏÎò»ËÅª¤ËÌ£Á¹¤ÎÀ½Â¤¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢È¯¹Ú¿©Ê¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æé¤Ë¤â¡ÖÌ£Á¹¡×¤òÍÑ¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÌ£Á¹Æé¤ÏÃæÉôÃÏÊý¤è¤êËÌ¤Î²óÅú³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Æî¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡ÖÆÁÅç¸©¡Ê32.1%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÆÁÅç¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÁÅç¥éー¥á¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢´Å¿É¤¤¥¹ー¥×¤ËÀ¸Íñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Ø¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤¾Æ¤¤ÏÆî¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢²óÅú³ä¹ç¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¼°À°¤¨Æé¡×3Áª
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æé¤Ë¡Ö·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥·¥á¤Î¿©¤Ù²á¤®¡×¤ä¡Ö»é¼Á¡¦±öÊ¬¤Ø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤¬¤â¤Ä±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ò¹¯Åª¤«¤ÄÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢¤¢¤¹¤±¤ó¼°¡ÖÀ°¤¨Æé¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã£±¡äÍýÁÛ¤ÎPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡ª¡ÖPFC²«¶âÈæÎ¨Æé¡×
PFC¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦Ãº¿å²½Êª¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²«¶âÈæÎ¨¤ÇÀÝ¤ì¤ëÆé¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¸¥Î©¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤PFC¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æé¤Ê¤é¶ñºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆé¤Ç¤Ï¡¢·ÜÆù¤äÍñ¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÇÃº¿å²½Êª¤òÊäµë¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãPOINT¡ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ãー¥¸¡õÁý¤¨¤¬¤Á¤Ê»é¼Á¤â¥«¥Ã¥È
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤»é¼Á¤âÁý¤¨¤¬¤Á¡£¤³¤ÎÆé¤Ï¡¢·ÜÆù¤äÍñ¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î»é¼Á¤Î¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã£²¡ä ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦¡ª¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»é¼Á¾ø¤·Æé¡×
ºòº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ø¤·Æé¡×¡£¾ø¤¹¤³¤È¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê»é¼Á¤ò¥«¥Ã¥È¤·¥Ø¥ë¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ëÆé¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î°Ý»ý¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£Æù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É¤ÎÄã»é¼Á¤Ê¿©ºà¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãPOINT¡ä¥«¥ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬Í¥½¨¡ª¼ê·Ú¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»
¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥«¥ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò´Þ¤ß¡¢»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤Í¥½¨¤Ê¿©ºà¡£²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢Æé¤Ë²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ²Á¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â´Þ¤à¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¼ê·Ú¤ËÊä¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡ª
¡ã£³¡ä Ë½°ûË½¿©¡¢¿©¤Ù²á¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡ª¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥µ¥ó¥éー¥¿¥óÉ÷Æé¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä°û¤ß²ñÂ³¤¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù²á¤®¤¬Â³¤¯Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÆé¤Ç¤¹¡£ÊñÃú¤¤¤é¤º¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤³¤ÎÆé¤Ï¡¢ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ä¤¨¤Î¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤à¿©ºà¤Ç±ÉÍÜ¤ä¿©¤Ù±þ¤¨¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¡£¿Ý¤Î»ÀÌ£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãPOINT¡äÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Ç»ÝÌ£¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥×¥é¥¹
ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤òÌá¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤¬¤À¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤â´Þ¤ß¡¢Í¾Ê¬¤Ê»éËÃ¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÝ¤ê²á¤®¤¿±öÊ¬¤ÎÇÓ½Ð¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://column.asken.jp/glossary/glossary-18945/
