Ë¡À¯Âç³Ø»Ô¥±Ã«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Á°¤Î¶èÆ»¤ÎÄÌ¾ÎÌ¾¤¬¡ÖË¡ÂçÄÌ¤ê¡×¤Ë·èÄê
2025Ç¯8·î¡¢Ë¡À¯»Ô¥±Ã«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Á°¤òÄÌ¤ë¶èÆ»¤ÎÄÌ¾ÎÌ¾¤ò¡ÖË¡ÂçÄÌ¤ê¡Ê¤Û¤¦¤À¤¤¤É¤ª¤ê¡Ë¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1921Ç¯¤ËËÜ³Ø¤¬¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬»²²Ã¤¹¤ëËÉºÒ·±Îý¤Î¼Â»Ü¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼þÊÕ¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸òÎ®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µÄ®²ñ¤«¤éÀéÂåÅÄ¶è¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÌ¾ÎÌ¾·èÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤âÆü¤´¤í¤ÎÄÌ³ØÏ©¤¬Âç³ØÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç³Ø¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤¬Â©¤Å¤¯¤³¤ÎÄÌ¤ê¤òË¡À¯Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¿·¤·¤¤¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡À¯Âç³Ø¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ¸µÄ®²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÄÌ¾ÎÌ¾¾ðÊó
¡¦ÄÌ¾ÎÌ¾¡§Ë¡ÂçÄÌ¤ê¡Ê¤Û¤¦¤À¤¤¤É¤ª¤ê¡Ë
¡¦¾ì¡¡½ê¡§ÉÙ»Î¸«2-107Àè～ÉÙ»Î¸«2-23Àè¡Ê±äÄ¹Ìó645m¡Ë
¢¡´ØÏ¢¾ðÊó
¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ÀéÂåÅÄ¶èÆ»ÄÌ¾ÎÌ¾¡ÖË¡ÂçÄÌ¤ê¡×¤ÎÀßÄê
¡¡https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kotsu/shuyodoro/hodaidori.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡À¯Âç³ØÁíÄ¹¼¼¹Êó²Ý
TEL¡§03-3264-9240
¥áー¥ë¡§pr@adm.hosei.ac.jp
