¢ã°ñ¾ë¸©¶­Ä®¢ä¥³¥áÉÔÂ­¤Î¤Ê¤«Ä®ÆâÊÆÀ¸»ºÇÀ²È¤«¤é³Ø¹»µë¿©ÍÑ¤Ë¤ªÊÆ¤ò´óÉí¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿

°ñ¾ë¸©¶Ä®¡ÊÄ®Ä¹¡§¶¶ËÜÀµÍµ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Î¤Ê¤«¡¢Ä®Æâ¤ÎÊÆÀ¸»ºÇÀ²È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸÷¥Õ¥¡ー¥à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÄÄÍ ¸÷°ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ Âç´õ¡Ë¤«¤é¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÊÆ270kg¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ540kg¤Î´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó´óÉí¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥¤¥Á¤«¤é´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥Ö¥ëÈ¯À¸ÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÏÇÝ¼ý³Ï¤·¤¿¡Ö¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¤ªÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¡¦¿©Ì£¤ÎÄã²¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº¬Ä¥¤ê¤Ë¸²Ãø¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äº¤¤¤¿¤ªÊÆ¤Ï¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Ä®Æâ¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉí¾ÜºÙ
´óÉí¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷¥Õ¥¡ー¥à¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÄÄÍ ¸÷°ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â¶¶ Âç´õ
´óÉíÆâÍÆ
¡Ö¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤¡×¡¡540kg¡Ê³Æ270kg¡Ë
µë¿©Äó¶¡Æü
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¸¥Î©
¡¡¤´¤Ï¤ó¡Ê¶Ä®¤Ç°é¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥Ö¥ëÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¡¡ÌîºÚ¤Õ¤ê¤«¤±
¡¡¤Û¤Ã¤±¤Î¤ß¤ê¤ó´³¤·
¡¡¥Ô¥ê¿ÉÆù¤¸¤ã¤¬
¡¡¤¢¤ª¤µ¤ÎÌ£Á¹½Á
¡¡µíÆý
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½
¡¡¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¿å°ðºÏÇÝ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯
£²¡¥¼ý³ÏÎÌ¡¦¿©Ì£ÃÍ¤Î¸þ¾å
¡¡¿©Êª¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤òË¢¤Ë¤·¤ÆÊà¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿å°ð¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯
£³¡¥ÃÏ°è¤ÎÇÀºîÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½
¡¡´Ä¶Éé²Ù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÏÇÝ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿·¤·¤¤ºÏÇÝÊýË¡¤Ç¤Î¤ªÊÆ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯