µþÅÔµÌÂç³Ø À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¹Ö±é²ñ³«ºÅ ～¸¦µæµ¡´Ø¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Æ～
µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄ ÃÎ¹°¡Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¡¢¶áÎÙÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦Æ±¸¦µæÅù¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥×¥é¥¶µþÅÔ¤Ë¤Æ¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï2019Ç¯4·î¡¢Áí¹çÅª¤Ê¸¦µæ¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÀ¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·ò¹¯²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓÎ×¾²¸¡ºº³Ø¡¢ºÙË¦¿ÇÃÇ³Ø¤Î¶µ°é¸¦µæ¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¸¦µæ¾Ò²ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç³ØÅù¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï¸ÆµÛ´ï³°²ÊÎÎ°è¤Ç¸¦µæ¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Ç·½Ó »á¡ÊËÌÎ¤Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦´Ý»ÒÃæ±ûÉÂ±¡±¡Ä¹¡Ë¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡ÖÇÙ¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÙ¤¬¤ó¤ÏÅ§´µÎ¨¤â»àË´Î¨¤â¹â¤¤¿¼¹ï¤ÊÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²¡§¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ë¤¿¤ÄÎ×¾²°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¤¯³Ø¤Ó¤¢¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯ÅÙ À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¹Ö±é²ñ ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025 Ç¯ 10 ·î 18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13¡§00 ～ 16¡§30 ¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 12¡§30 ～¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥×¥é¥¶µþÅÔ
Äê¡¡°÷¡§160Ì¾¡¡ ¢¨ÀèÃå½ç¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¼õÉÕ¡§8 ·î 25 Æü¡Ê·î¡Ë 9¡§00 ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¡ÚÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
¡ãÂè£±Éô¡ä
¡¡13¡§05～
¡¡¡¡¥Æー¥Þ¡§À¸Ì¿·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸¦µæ¾Ò²ð
¡¡¡¡¹Ö¡¡»Õ¡§Âçß· ¹¬´õ¸÷ »á¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø·ò¹¯²Ê³ØÉôÎ×¾²¸¡ºº³Ø²ÊÀìÇ¤¹Ö»Õ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÀ¾ ¿òÊ¸ »á¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø·ò¹¯²Ê³ØÉôÎ×¾²¸¡ºº³Ø²ÊÀìÇ¤¹Ö»Õ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®ÅÄÅè ¹ÏÂ »á¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø·ò¹¯²Ê³ØÉôÎ×¾²¸¡ºº³Ø²Ê½õ¶µ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ãÂè£²Éô¡ä
¡¡14¡§55～¡¡¹Ö±é 90 Ê¬¡Ê¼Áµ¿±þÅú´Þ¤à¡Ë
¡¡¡¡¥Æー¥Þ¡§¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤ÎÎ×¾²¡§¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¡×
¡¡¡¡¹Ö¡¡»Õ¡§º´Æ£ Ç·½Ó »á¡ÊËÌÎ¤Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦´Ý»ÒÃæ±ûÉÂ±¡±¡Ä¹¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥áー¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
