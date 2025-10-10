¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úà×¶¨Âç³Ø¡Ûµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤ËËÜ³Ø³ØÀ¸¤ÎÁª½ñ¤ÈPOP¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡ª
à×¶¨Âç³Ø¡Êºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¿³ØÄ¹¡¦Á°Âô¹À»Ò¡Ë¤Î¿Þ½ñ´Û³ØÀ¸¥µ¥Ýー¥¿ーBiVS¡Ê¥Ó¥Ü¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー9Ì¾¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤È¾Ò²ðPOP¤ò¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹£³³¬¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Þ½ñ´Û³ØÀ¸¥µ¥Ýー¥¿ーBiVS¡Ê¥Ó¥Ü¥¹¡Ë¤Ï¡¢à×¶¨Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ØÀ¸¤ÎÎ©°Æ¤Ë¤è¤ëÆÃ½¸Å¸¼¨¤Î´ë²è¤äPOPºîÀ®¡¢µ¡´Ø»ï¡ÖBiVS¤ÎËÜ¤À¤Ê¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¿Þ½ñ´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ½ñ´Û¤ÎÂ¢½ñ¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤»ñÎÁ¤òÁª¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁª½ñ¥Ä¥¢ー¡×¤ò³ØÀ¸¤¬Äó°Æ¤·¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Í½»»ÏÈÆâ¤ÇÁª½ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢Æ±½ñÅ¹°÷¤Ë¤è¤ëPOPºîÀ®¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤ÎPOP¤ò¼ÂºÝ¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÖÁª½ñ¥Ä¥¢ー¡×¤ÇÁª¤ó¤ÀËÜ¤È³ØÀ¸¤¬ºîÀ®¤·¤¿POP¤òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹£³³¬¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹£³³¬¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¦¥ó¥¸
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
à×¶¨Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¡¡
TEL¡§048-946-1780
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/