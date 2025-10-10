À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÂÎ¸³¡£BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel¤¬2025Ç¯¤â¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ£±¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤ò³ÍÆÀ
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡À¾Àî¹î»Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤ÆÀ¤³¦Æ±»þÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Â³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡ÖÀ±¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯É½2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Æ±»þÈ¯É½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó100¤«¹ñ¤«¤é7,000¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Áª½Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ï101¸®¤¬¤³¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://guide.michelin.com/jp/ja¡Ë
¢£BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific HotelÁí»ÙÇÛ¿Í À¾Àî¹î»Ö¥³¥á¥ó¥È
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ2025Ç¯¤â¡Ö1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¶à¤ó¤Ç¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´°¦¸Ü»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¿¿Ùõ¤Ë¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÀ¤¢¤ëÉ¾²Á¤òÄºÂ×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë´î¤Ð¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ÈÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡Ö2¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¼Â¸½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·³«¶È2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BELLUSTAR TOKYO¤Ï¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel¡¡¼õ¾ÞÎò
¡Ú2024Ç¯¡Û
¡¦Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024
Top 10 City Hotel in Japan
¡¦World Luxury Awards 2024
Luxury New Hotel in East Asia
Best Architectural Design in East Asia
¡¦¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024
1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー
¡Ú2025Ç¯¡Û
¡¦TTG China¡Ê2025¡Ë
Top 10 City Hotel in Japan Best New Hotel¡ÊInternational¡Ë
¡¦Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025
Top 10 City Hotel in Japan
¡¦¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025
1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー
¢£SPA sunya¡¡¼õ¾ÞÎò
¡Ú2024Ç¯¡Û
¡¦World Luxury Awards 2024
Best Relaxation Lounge in East Asia
Best Unique Experience Spa in East Asia
¡¡¡¡¡¡ Luxury City Hotel Spa in East Asia
¢£BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ¾å¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÅÔ²ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡£39³¬°Ê¾å¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÅìµþ¤ò°ìË¾¤¹¤ëÄ¯¤á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ºÇ¾åÁØ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤Ç¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹5¼¼¤òÍ¤¹¤ë¡ÖÅ·¶õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é¡×¤Ë¤Æ¡¢360ÅÙ¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌá¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-29-1 ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー 18¡¦39~47³¬
TEL¡§03-6233-8800¡ÊÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.bellustartokyo.jp