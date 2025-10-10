11/1(ÅÚ)～3(·î½Ë)Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¤Ç2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò´Ñ¤Æ/³Ø¤ó¤Ç/¿©¤Ù¤Æ/°û¤ó¤Ç/ÍÙ¤Ã¤Æ/´Ý¤´¤È³Ú¤·¤à¥Ñー¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥à¡ÃParty At the Museum vol.03¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ö¥Ñ¥à¡×¡ÊPAM=Party At the Museum¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬～¶å½£¤Ç¥¬¥¹¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤äÉÔÆ°»º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£»º¶È¤Ë¤è¤ëCSR³èÆ°¤Ç¤¹¡£
³¹¤ÎÊ¸²½»ñ»º¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à(Èþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û)¤ä¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤è¤ê³«»Ï¡£
³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤ä´ÑÍ÷¥Ä¥¢ー¡¢Å¸Í÷²ñ¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢DJ¥Ñー¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò¡È´Ñ¤Æ/³Ø¤ó¤Ç/¿©¤Ù¤Æ/°û¤ó¤Ç/ÍÙ¤Ã¤Æ¡É´Ý¤´¤È³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¡¦ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～3Æü(·î½Ë)¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óIII ÊÑ³×¤Î»þÂå¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¼«²èÁü(https://faam.city.fukuoka.lg.jp/exhibition/23522/)¡Ù¤È¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê(https://faam.city.fukuoka.lg.jp/exhibition/23524/)¡Ù¤Î£²Å¸¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¡¢Âè£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ñ¥à¡ÃParty At the Museum vol.03¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Èー¥¯¤ä¥Ä¥¢ー¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°û¿©¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤ò³Ú¤·¤¯¿¼¤á¤ë£³Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÃæ¤Î£²Å¸¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë£³Æü´Ö¤Ë
¡Ø¥Ñ¥à¡ÃParty At the Museum vol.03¡Ù
Æü¡¡»þ¡§ 2025Ç¯ 11/1(ÅÚ)～11/3(·î½Ë) £³Æü´Ö
²ñ¡¡¾ì¡§ Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û (Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²¼ÀîÃ¼Ä®3-1 7³¬¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§ ÌµÎÁ¡Ê³ÆÅ¸¤ÎÆþ¾ìÎÁ¶â ¤ª¤è¤Ó °û¿©ÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓ¡Ë
[¼çºÅ] Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£»º¶È
[´ë²è] »°À¼¼Ë
* THIS IS MECENAT 2025¡§ËÜ³èÆ°¤Ï(¸ø¼Ò)´ë¶È¥á¥»¥Ê¶¨µÄ²ñ¤è¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½»Ù±ç»ö¶È¤Ç¤¹
¡Ú³Ø¤Ö¡Û¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯
£²¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ä¤½¤ÎºîÉÊ¡¢¥Æー¥Þ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
11/1(ÅÚ)14:00～¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÈþ½ÑÆþÌç¡×
[¥²¥¹¥È] ÆóÂ¼½ß»Ò¡ÊÈæ³ÓÊ¸²½¸¦µæ¼Ô¡Ë
»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÈþ½Ñ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«? ¤½¤Î¸»Î®¤ò¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿1887Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÈþ½Ñ¤ÎÈ¯Å¸»Ë¤«¤éÉ³²ò¤¤¤¿¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥à¶áÂåÈþ½Ñ»Ë¡§¥Õ¥é¥ó¥¹»ÙÇÛ²¼¤ÎÈ¾À¤µª¡Ù¤òÃø¤·¤¿ÆóÂ¼½ß»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ËÜÅ¸Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¹ñ¤È¤·¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÈþ½Ñ¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆþÌçÊÔ¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
11/2(Æü)14:30～¡Ö¤Æ¤±¤·¤å¤ó²»³Ú¾ðÊó ±óÀ¬¥Èー¥¯¡§V-POP¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×
[¥²¥¹¥È] ¤Æ¤±¤·¤å¤ó¡Ê¾È¾Â·òÂÀ¡¦Éú¸«½Ö¡Ë
¶áÇ¯¡¢YouTube¤äTikTok·ÐÍ³¤Ç¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¡¦¥Ò¥Ã¥È¤âÀ¸¤ß½Ð¤·Àª¤¤¤Å¤¯¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ý¥Ã¥×²»³Ú=¡ÖV-POP¡×¡£¸½ÃÏ¤ÎÂç½°²»³Ú¤äÅÁÅý²»³Ú¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¹～K-POP¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥·ー¥ó¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤ËYoutube¤Ç¿Íµ¤¤Î²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Æ¤±¤·¤å¤ó²»³Ú¾ðÊó¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾È¾Â·òÂÀ&Éú¸«½Ö¤Î2¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖV-POP¡×¥·ー¥ó¤òÁíÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
11/3(·î½Ë)14:00～¡Ö¥¢ー¥È¤«¤é³Ø¤Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×
[¥²¥¹¥È] ±óÆ£Ëã°á¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡Ë
ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤äÊÐ¸«¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥à¡£ÍÞ°µ¤µ¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤òÇÑºà¤ÇÉ½¸½¤·¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÈþ½Ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Ê¥à¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤ÇÆ©ÌÀ²½¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ê°Õ¼±¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÈþ³Ø¹»¤Ç¹ÖºÂ¤â³«¹Ö¤¹¤ë±óÆ£Ëã°á¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢ー¥È¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ñ¤ë¡ÛÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¿§¤ó¤Ê´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¦³Æ45Ê¬～ÄøÅÙ
[¥²¥¹¥È¥Ä¥¢ー]
£±.11/1(ÅÚ)15:30º¢～¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÈþ½ÑÆþÌç¡×¥Èー¥¯½ªÎ»¸å
¡¡ÆóÂ¼½ß»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×Å¸ ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
£².11/3(·î½Ë)15:30º¢～¡Ö¥¢ー¥È¤«¤é³Ø¤Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×¥Èー¥¯½ªÎ»¸å
¡¡±óÆ£Ëã°á¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óIII¡×Å¸ ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
[³Ø·Ý°÷¥Ä¥¢ー]
£±.11/2(Æü)14:00～¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óIII¡×Å¸ ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー¡Êº´¡¹ÌÚ¸¼ÂÀÏº ³Ø·Ý°÷¡Ë
£².11/3(·î½Ë)13:00～¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×Å¸ ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー¡Ê耼¸¶¤Õ¤ß ³Ø·Ý°÷¡Ë
[¥Ù¥È¥Ê¥àÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー]
11/2(Æü)11:30º¢～¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤á¤°¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×Å¸ ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
Ê¡²¬¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢µ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×Å¸¤òÂÐÏÃ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿©¤Ù¤ë¡õ°û¤à¡Û¸ÂÄê¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÃÏ¸µ¿Íµ¤Å¹¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê°û¿©¥³ー¥Êー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Æü11:00～ ¡ö¤¤¤º¤ì¤âÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
[½ÐÅ¹Å¹ÊÞ]
11/1(ÅÚ) PHO STAND
Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¡£
11/2(Æü) ËüºÐ¿©Æ²
¥¿¥¤¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢ÎÁÍý¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡£2018Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¡£¸½ºß¤ÏÉ´Æ»¤äÇîÂ¿¡¢Å·¿À¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê½ÐÅ¹Ãæ¡£
11/3(·î½Ë) ¥«ー¥Í¥ë¿©Æ²
Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¡£µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿°Û¹ñ¾ð½ïËþºÜ¤Î¿©»ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÂ¿¿ô¡£
11/1(ÅÚ)～3(·î½Ë) MUSEUM CAFE by IENA COFFEE
¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û7³¬¾ïÀß¤Î¥«¥Õ¥§¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¥³ー¥Òー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¸¥¢¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Ú¤·¤à¡Û¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¡õ ¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Á´Æü11:00～18:00
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÍÄ»ù～¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¡¢¹©ºîÂÎ¸³¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¾ー¥ó¡£¤É¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
11/1(ÅÚ)12:00～¡¡¥¬¥à¥é¥ó¥Áー¥àGo On
Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÌÀÆü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤¬ÊÔÀ®¤¹¤ë¥¬¥à¥é¥ó¥Áー¥à¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë20Ì¾¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±éÁÕ¸å¤Ë¤Ï¥¬¥à¥é¥ó³Ú´ï¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¥¿¥¤¥à¤â¡£
11/2(Æü)13:00～ & 11/3(·î½Ë)12:00～¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Ê¡²¬ºß½»¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÙ¤ë¡ÛDJ¥Ñー¥Æ¥£¥¿¥¤¥à
11/1(ÅÚ)～3(·î½Ë)16:00～18:00¡¡¥½¥à¥¿¥à¥ï¥Ê¥«ー¥ó & GUESTS
¡È¥¿¥¤∕¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤Î½¸¤¤¡É¤ò·Ç¤²¤¿Ê¡²¬È¯¤ÎDJPARTY¥¯¥ëー¡£2018Ç¯¤è¤êKieth Flack¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¥²¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¾·æÛ¡£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤¤¤é¤º¡¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£