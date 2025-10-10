¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡Û·Ð±Ä³ØÉô ÁÒÅÄÍÎ¥¼¥ß¡¢ÅÄÃæ¾´É×¥¼¥ß¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥à¥é¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»º³ØÏ¢·È¤Ç¼Â¸½¡ª³ØÀ¸È¯°Æ¤Î½©µ¨¸ÂÄê¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤¬¥«¥Õ¥§¤ËÅÐ¾ì
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼ËÜ³Ø¡Ë·Ð±Ä³ØÉô ÁÒÅÄÍÎ¥¼¥ß¡¢ÅÄÃæ¾´É×¥¼¥ß¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥à¥é¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Öcommon cafe ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡×¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢10·î16Æü¤è¤ê³ØÀ¸¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Î¾¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸·×47Ì¾¡ÊÁÒÅÄ¥¼¥ß20Ì¾¡¢ÅÄÃæ¥¼¥ß27Ì¾¡Ë¤¬8¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤Î¼ÂÃÏÄ´ºº¤Ê¤É¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤äÅ¹ÊÞ¤Î²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤40Âå～50Âå¤Î½÷À¡×¡¢¡Ö¶áÎÙ¤Î±Ç²è´Û¤Î»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤Î¸ý¥³¥ß¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±Ç²è¤ÎÁ°¤Ë·Ú¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤äÃë¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷À¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Áー¥à¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍ½Â¬¤·¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¸¶²Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ºÎ»»¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃÍÃÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¼Ô¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥á¥Ë¥åー¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¤¦¤Á¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÏºÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥¼¥ß¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥à¥é¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»×ÁÛ¤ÈÍýÇ°¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤·°û¿©¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Öcommon¡¡cafe¡×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¾ÆÆù¡¡¶â¥¿¥ì¡×¤Ç¤Î¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬´ë²è¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤Î¸¡¾Ú¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åーÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉôÆâÍÆ¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÚÆü¤ò½ü¤¯10Æü´ÖÈÎÇä
Âè1ÃÆ¡¡10·î16Æü(ÌÚ)～10·î29Æü(¿å)
①¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§¡Ø½©·°¤ë£³ÁØ¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡Ù
²Á³Ê¡§1500±ß
³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¥Ð¥¸¥ë¹á¥Ç¥£¥¢¥Ü¥é¡¢½©¹á¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¡¢¥³¥¯¿¼¥Þ¥Ã¥·¥å¡£
»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëìÔÂô¤Ê°ì»®¡£
②¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§ ¡Ø½©¤Î¤¤Î¤³¤¿¤Ã¤×¤ê ¥¢¥Ñ¥«¥ìー»ÅÎ©¤Æ¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡Ù
²Á³Ê¡§1500±ß
³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë½Ü¤Î¤¤Î¤³¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤´Â¸ÃÎ¤Î
"¥¢¥Ñ¥«¥ìー"¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÌ¤êÌîºÚ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢½©¤À¤±¤Î¤´Ë«Èþ¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡ª
③¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§¡Ø¥·¥ã¥¥Ã¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡Ù
²Á³Ê¡§1500±ß
³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤êÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ç´Å¤¤¤«¤Ü¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥·¥å¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
④¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§¡Ø¤È¤íー¤ê¥Áー¥º¤È¤ß¤½¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥°¥é¥¿¥ó¡Ù
²Á³Ê¡§1500±ß
³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
Æ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡¢¤ß¤½¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿Ç»¸ü¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥°¥é
¥¿¥ó¡£¤Ò¤È¸ý¤ÇÎº¤Ë¤Ê¤ëìÔÂô¥é¥ó¥Á¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
Âè2ÃÆ¡¡11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë