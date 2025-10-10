¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10·î22Æü(¿å)¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø²»³Ú³Ø²Ê¸ø³«¹ÖºÂ¡¡¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥×¥é¡¡¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¡³ØÄ¹¡§Àîºê À¶»Ë¡Ë³Ø·Ý³ØÉô²»³Ú³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê²»³Ú³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥×¥é»á¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¥Õ¥é¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥â¥ó¥Ý¥¦¤Î¸¦µæ¤È±éÁÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÃÛ²È¥¬¥¦¥Ç¥£¤È¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ø½ÑÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸÷¤Î²»～¥â¥ó¥Ý¥¦¡õ¥¬¥¦¥Ç¥£¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ý¥¦ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú⽇¡¡»þ¡Û2025Ç¯10⽉22⽇(¿å) 15:30³«±é(15:00³«¾ì)
¡Ú¾ì¡¡½ê¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø µþÅÄÊÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ðó·¼´Û¥Ûー¥ë
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡ÛËÜ³Øºß³ØÀ¸¡¦Â´¶È⽣¡¦¶µ¿¦°÷¡¦°ìÈÌ
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¥â¥ó¥Ý¥¦¡§³¹³°¤ì/»Ò¶¡¤Î¾ð·Ê/Ì¥ÏÇ/²Î¤ÈÍÙ¤ê(È´¿è)/ÀÅ¼ä¤Î²»³Ú Âè2½¸
¡¡¡¡¡¡
¡Ú¹Ö±é¾ÜºÙ¡Ûhttps://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/1022
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Æ±»Ö¼Ò⼥⼦⼤³Ø ²»³Ú³Ø²Ê»öÌ³¼¼
TEL:0774-65-8501
E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
¢£¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î⽅¤Ø
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î⽅¤Ï¡¢¤ª⼿¿ô¤Ç¤¹¤¬²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø
¹Êó²ÝÄ¹¡¡ÀîÅºËã°á»Ò
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¶½¸ÍÆîËÈ97-1
TEL¡§0774658631
¥áー¥ë¡§koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
