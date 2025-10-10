µ¯¶È²È¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥«ー¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖUrban Retreat -Artist of Life-¡×¶âÂô¤Ç³«ºÅ¡£»Å»ö¤ÈÆâ¾Ê¤òÎ¾Î©¤¹¤ë7Çñ8Æü¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLinnas Design¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¼½©Íµ¡¢°Ê²¼Linnas Design¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～8Æü¡Ê·î¡Ë¤Î7Çñ8Æü´Ö¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖLINNAS Kanazawa¡Ê¥ê¥ó¥Ê¥¹¥«¥Ê¥¶¥ï¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¥ê¥È¥êー¥È´ë²è ¡ÖUrban Retreat -Artist of Life- by LINNAS ¡ß DANRO¡× ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ç¯¤ËÊ£¿ô²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖUrban Retreat by LINNAS¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー DANRO inc. ¤È¶¦ºÅ¡£¶âÂô¤È¤¤¤¦¤Þ¤Á¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÈÌä¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖArtist of Life¡×¤ò¿¼¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
´ü´Ö¡§7Çñ8Æü¡Ê12·î1Æü～7Æü¡¢8Æü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡Ê¹ñÆâ³°¤Î¥Î¥Þ¥É¸þ¤±¡Ë
½ÉÇñµòÅÀ¡§LINNAS Kanazawa
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢¶âÂô½Ð¿È¤ÎÊ©¶µÅ¯³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚÂçÀÛ¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤ß¤Ê¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Î·Ý½Ñ²È¡Ê¥¢ー¥Á¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸³Ø¤ä·Ý½Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢»í¤È¤Ê¤ë¡£Ê¸»ú¤Ë½Ð¤ë»í¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¤é¿Í´Ö¤Î°ìµó°ìÆ°¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯»í¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ý½ÑÅª¤ËÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
À¸Ì¿¤Ï¡ÖËÏ³¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÎÀ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°ìÅÙ¤«¤®¤ê¤ÇÉÁ¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡£
¡Ê·î´©¡ÖÃ×ÃÎ¡×2020Ç¯8·î¹æ¡ÖÎëÌÚÂçÀÛ¡×ÆÃ½¸¤è¤ê¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¦Æâ¤Ê¤ëÈþ¤ÎÈ¯¸«¤ÈÂÎ¸½
¡¦ÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤«¤é¹Ì¤¹¡¡Artist of Life
¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ
Èþ°Õ¼±¤ÈÅ¯³Ø¤ÎÂ©¤Å¤¯¤Þ¤Á¶âÂô¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþ¤ÎÉ½¸½¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆâ¤Ê¤ëÈþ¡¦Èþ°Õ¼±¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê7Æü´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÚºß¥¤¥áー¥¸
ÂÚºß¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¸áÁ°¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü
¸á¸å¡§ÁªÂòÀ©¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥¯¥íー¥º¥É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¾Ò²ð
¢£º´Æ£ Áð»á¡Ê¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë
Áð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖÅß¤Î¶âÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤±¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤³¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¥¹¥Ôー¥É¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
Á¡ºÙ¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¸ì¤é¤¤¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ä¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£ÃæÃ« Í¥´õ »á¡ÊYuki Nakatani¡Ë
1996Ç¯Ä¹ºêÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¹¿Í¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¿·Â´¤Ç2Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢»Ä¹â6000±ß¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ØÎ¹Î©¤Á¡¢½ñÆ»¤ÇÏ©¾åÈÎÇä¤·¤Ê¤¬¤é4¥ö·î¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡ÖLOVE¡×¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¡£¸½ºß¤Ï¡Ö°¦¤ò³È¤²¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸ÄÅ¸¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦°ì¼þÃæ¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÚCalligraphy Art WS¡Û
½ñÆ»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀþ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðÁÃ¤ÎÀþ¤ò³Ø¤Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¤òÃê¾Ý²è¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤¬¡¢É®¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¤ì¤ë½ñÆ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£ÌîÂ¼ ²ÂÂå »á (Kayo Nomura)
Ì¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¤ÎÃê¾Ý²è²È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤·¡¢²è²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½·÷¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¸À¸ì¤ò±Û¤¨¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¿´¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤È¥¤¥áー¥¸¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÆâÌÌ¤òÉÁ¤¯ Dialogue Drawing(R) ¤ä¡¢À¸±éÁÕ¤È¶¦¤ËÂ¨¶½¤ÇÉÁ¤¯¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ËÀø¤à¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤¹¤ëÅù¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÚOmamori Drawing¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÌîÂ¼²ÂÂå¤¬Â¨¶½¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯omamori drawing¡£ËÜ¥ê¥È¥êー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÃæ¤ÎÆâ¤Ê¤ëÈþ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐÏÃ¤·¡¢Ãµµæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(½êÍ×»þ´Ö15Ê¬ÄøÅÙ/ºîÉÊ¥µ¥¤¥º 55mm x 91mm)
¢£»þÅÄ ¿¿Æà »á¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜâÔÁÛ¶¨²ñÇ§Äê¥³ー¥Á
¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Á¡£¥¢ー¥æ¥ë¥ô¥§ー¥À¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¡¢°å»Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËâÔÁÛ¤ò»Ï¤á¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËâÔÁÛ¤ò³Ø¤Ó¡¢2024Ç¯¤«¤éÉÔÄê´ü¤ÇâÔÁÛ¥¯¥é¥¹¤ò¼çºÅ¡£2025Ç¯4·î～suwaruâÔÁÛ¹ÖºÂ¥¢ー¥Ê¥ó¥À¥³ー¥¹1´ü¼ÂÁ©¥³ー¥Á¤òÃ´Åö¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÚMeditation WS¡Û
¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡¢Ç¾¤È¿´¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤Ï¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î³°Â¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊâÔÁÛ¡Ë¡×¤Ï¸Þ´¶¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£½ÏÎý¤Î¥è¥®ー¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤òâÔ¤Ã¤ÆâÔÁÛ¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÆµÛË¡¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¶õ´Ö¤ÎÇÈÆ°¤ä¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ëâÔÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¡¢Æ±»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ë»¤·¤¤Êý¤ÎÇ¾¤ò¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤È¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¬ËÜµ±¼÷°Ã »á
ÃãÆ»ºÙÀî¸æÎ®¡¦²ÚÆ»ºÙÀîÌ¤À¸Î® ½½Âå²È¸µ¡£
µþÅÔ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤ÆÃãÆ»¡¦²ÚÆ»¤Î·Î¸Å¶µ¼¼¤ò¼çºË¡£¸½ºß¡¢Ìó50Ì¾¤ÎÄï»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÉý¹¤¯¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¡¢Âçºå¾ë¡¢Ê¿°Â¿ÀµÜ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃã²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤ò¿ôÂ¿¤¯ÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤è¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¡ÖThe Japonism Academy¡×¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Î¸Å¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ª½ñ¤¤äÌò³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃãÆ»¡¦²ÚÆ»¤ÎÀº¿À¤òÆü¾ï¤Ë³è¤«¤¹¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¸½Âå¤Î´¶³Ð¤Ë³«¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÚMatchafulness¡Û
～¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Î¤¿¤á¤ÎÀÅ¼ä¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹～
¾ï¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÇÈ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·´¶À¤òËá¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤È½ÀÆðÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹ÂçÀÚ¤Ê±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÆ®Ãã¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎËõÃã¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£ÃãÆ»¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀµ²ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ÈÏÒ¤´¤È¤Ë¼«¤é¤ÎÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£
¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¡¢¿§¹ç¤¤¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¼«Á³¤ÈâÔÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Êç½¸Í×¹à
ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥«ー
¡¦¥¢ー¥È¤äÅ¯³ØÅªÃµµæ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í
¡¦¶âÂô¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦Èþ°Õ¼±¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¿Í
Êç½¸¿Í¿ô¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
»²²ÃÈñ¡Ê½ÉÇñ¡Ü¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¡Ë
»²²ÃÈñ¤Ï½ÉÇñÎÁ¶â¤È¥×¥í¥°¥é¥à»²²ÃÈñ¹þ¤ß¤Î¤ªÃÍÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Ï¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§
¡¦¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡Ê¶¦ÍÑ¥Ð¥¹¥ëー¥à¡Ë1Ì¾ÍøÍÑ¡§64,365±ß
¡¦¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡ÊÀìÍÑ¥Ð¥¹¥ëー¥àÉÕ¡Ë1Ì¾ÍøÍÑ¡§72,366±ß
¡¦¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¡ÊÀìÍÑ¥Ð¥¹¥ëー¥àÉÕ¡Ë2Ì¾ÍøÍÑ¡§109,844±ß
¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥ëー¥à¡ÊÀìÍÑ¥Ð¥¹¥ëー¥àÉÕ¡Ë2Ì¾ÍøÍÑ¡§126,483±ß
ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï
¡¦(12·î1Æü¡Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥£¥Êー
¡¦Calligraphy Art WS ¡ã½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Éº£¤Î¼«Ê¬¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡ä
¡¦Matcha-Fulness WS ¡ã¸Þ´¶¤ò¤Ò¤é¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ë¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡ä
¡¦âÔÁÛWS¡ãÆâÂ¦¤Ë´¶³Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡ä
¡¦Omamori Drawing
¡¦Art & Dialogue(21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡õÂÐÏÃ) ¡ã¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡ÖÈþ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ä
¡¦Integration Session1¡õ2
¡¦ËèÆü¤ÎâÔÁÛ¡¢¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦(12·î7Æü¡Ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¥Ç¥£¥Êー
¥×¥í¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¾åµ¤ÎÂÎ¸³¡Ü¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥»¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡¡¡¡¢¨¾åµ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡§
¡¡¡¡¡¡¡¦¶âÂô¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ
¡¡¡¡¡¡¡¦½ÉÇñÎÁ¶â
¡¡¡¡¡¡¡¦ÂÚºßÃæ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÁ¤ÎÄÌ¾ï¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Û¥Æ¥ë³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³¤Î»²²ÃÈñ
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
LINNAS Kanazawa¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖReserve A Stay¡×¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¥ê¥ó¥¯¤«¤éÂÐ¾Ý½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖUrban Retreat -Artist of Life-(https://www.chillnn.com/17815f6bb8d16f/plan/19913be91db3d9) ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥óÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Á¡¢³°Éô¥µ¥¤¥È¤è¤ê ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊDiscord¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¶¦ºÅ¡§DANRO inc.
¡ÖÆü¾ï¤ËÂÐÏÃ¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤òÊ¸²½¤Ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¡¦¼«Á³¡¦¼Ò²ñ¤ÎÁ´ÂÎÀ¤òÃµµá¤·¡¢½Û´Ä¤·¹ç¤¨¤ë¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¼ÂÁ©·¿¤ÎÂÐÏÃ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È DANRO CHILDREN¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ÂÐÏÃ·¿ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂÐÏÃ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯¤«¤é°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ë¤Æ¡¢Ê£¹ç·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÂÐÏÃ¤È¸Þ´¶¤ÈÄí¡×¤ò»ÏÆ°¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLinnas Design¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Linnas Design¤ÏËÌÎ¦¶âÂôÈ¯¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥·ー¥ó¤òÁÏ¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Î¾ì¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLinnas Design
ÀßÎ©¡§2020Ç¯11·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾²¼½©Íµ
½êºßÃÏ¡§¢©920-0902¡¡ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÈøÄ¥Ä®£±－£²－£¸ LINNAS Kanazawa
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.linnasdesign.com/
