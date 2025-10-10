¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸÷¹çÀ®À¸Êª¤ÎÊ¬Îö¤Ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÈ¯¸«－¥Á¥é¥³¥¤¥ÉËì¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ºÙË¦¡¦ÍÕÎÐÂÎÊ¬Îö¤Ë¤â´ØÍ¿―
¡¡¸÷¹çÀ®À¸Êª¤ÎºÙË¦¤äÍÕÎÐÂÎ¤ÎÊ¬ÎöÀ©¸æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤ÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â¿½ÅËì¤ÎÊ¬Îö¤òÀ©¸æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Î¶â²¸Å¯½õ¶µ¡ÊÁ°¡¦´ðÁÃÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤È¥É¥¤¥Ä¡¦¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¹©²ÊÂç³Ø¤ÎMarcel Dann ½õ¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ðÁÃÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤Î³ùÅÄ¤³¤Î¤ß¸¦µæ°÷¡¢³§Àî½ã¶µ¼ø¡¢»³·ÁÂç³Ø¤ÎÌîÂ¼¿¿Ì¤½õ¶µ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¹©²ÊÂç³Ø¤ÎÅÏÊÕËã°á¸¦µæ°÷¡Ê¸½¡¦ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¤ÎÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ë¡¢¹ñÎ©°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê¤ÎµÜ¾ëÅç¿ÊÌé¶µ¼ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢2025Ç¯9·î25ÆüÉÕ¤Ç Nature Communications ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
• ¸÷¹çÀ®¤ËÉ¬¿Ü¤ÎËì¹½Â¤¡Ö¥Á¥é¥³¥¤¥É¡×¤Î·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢ºÙË¦Á´ÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤ª¤è¤ÓºÙË¦Æâ¤ÎÍÕÎÐÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤ò¶¨Ä´¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
• ¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤«¤éÊ£»¨¤ÊÎÐÁôÎà¤Þ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¡¢¸÷¹çÀ®À¸Êª¤Ë¤ª¤±¤ëºÙË¦Áý¿£¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ ¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿¢Êª¤äÁôÎà¤¬¹Ô¤¦¸÷¹çÀ®¤Ï¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÕÎÐÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê´ï´±¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍÕÎÐÂÎ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¸÷¹çÀ®ºÙ¶Ý¤¬ºÙË¦Æâ¤Ë¶¦À¸¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Ì¿¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙË¦¼«¿È¤¬Ê¬Îö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÉô¤Ë¤¢¤ëÍÕÎÐÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê´ï´±¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ¬Îö¤·¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ëÌ¼ºÙË¦¤Ø¤ÈÀµ³Î¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÙË¦Á´ÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤È¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ëÍÕÎÐÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¡Ê¶¨Ä´¡Ë¤ò»Ê¤ë¾ÜºÙ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸÷¹çÀ®¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ëÆâÉô¤ÎËì¹½Â¤¤¬¡¢Ê¬Îö¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸½¾Ý¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌ¤²òÌÀÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ ¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
¡¡ËÜ¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢ÍÕÎÐÂÎ¤ÎÁÄÀè¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡Ê¥·¥Í¥³¥·¥¹¥Æ¥£¥¹¡¢¥·¥Í¥³¥³¥Ã¥«¥¹¡Ë¤È¡¢¿¢Êª¤Î¥â¥Ç¥ëÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ëÎÐÁô¥¯¥é¥ß¥É¥â¥Ê¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥é¥³¥¤¥ÉËì¤Î¹½Â¤·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿CurT/CURT1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤ÎÃµº÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°äÅÁ»ÒÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆCurT¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤·¤¿¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÙË¦¤¬Àµ¾ï¤Êµå·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ó¤Ä¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¾®ÉÔ¶Ñ°ì¤ÊÂç¤¤µ¤ÇÊ¬Îö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°Û¾ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÙË¦Ê¬Îö¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢CurT¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎºÙË¦Ê¬Îö¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹FtsZ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£FtsZ¤ÏºÙË¦¤ÎÃæ±û¤Ë¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¹½Â¤¡ÊFtsZ¥ê¥ó¥°¡Ë¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤¬¤¯¤Ó¤ì¤ÆºÙË¦¤¬Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡Ê¿Þ2¡Ë¡£CurT¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¤³¤ÎFtsZ¥ê¥ó¥°¤ÎÀµ¤·¤¤ÇÛÃÖ¤äµ¡Ç½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦Ê¬Îö¤ÎÀºÅÙ¤òÊÝ¤ÄÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶¯¤¯¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¿¿³ËÀ¸Êª¤Ç¤¢¤ëÎÐÁô¤ÎÍÕÎÐÂÎ¤Ë¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥ß¥É¥â¥Ê¥¹¤ÇCURT1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò·çÂ»¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÙË¦Ê¬Îö¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆâÉô¤ÎÍÕÎÐÂÎ¤¬ÈóÂÐ¾Î¡Ê¥ß¥ËºÙË¦¤È¥Ó¥Ã¥¯ºÙË¦¡Ë¤ËÊ¬Îö¤·¡¢Âç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëÌ¼ÍÕÎÐÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢CurT/CURT1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏºÙË¦Á´ÂÎ¤ÎÊ¬Îö¡¢ÎÐÁô¤Ç¤ÏÍÕÎÐÂÎ¤ÎÊ¬Îö¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬Îö¸½¾Ý¤Î¡Ö¼Á¡×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÊÌ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢ºÙË¦¤È¥ª¥ë¥¬¥Í¥é¤ÎÁý¿£¤È¤¤¤¦À¸Ì¿¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¸½¾Ý¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¸÷¹çÀ®ÁõÃÖ¤ÎÁý¿£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£