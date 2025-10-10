¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¸³¶³Ø¤Ù¤ë100ºÐÂç³Ø¡ÖÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡¡ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¡ÊËÜ²Ê¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊç½¸Í×¹àÅù¸øÉ½µÚ¤Ó½Ð´ê¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï
ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¸³¶³Ø¤Ù¤ë100ºÐÂç³Ø¡ÖÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡ËÆþ³Ø¡ÊËÜ²Ê¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊç½¸Í×¹àÅù¤ò¸øÉ½¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê½Ð´ê¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢À¸³¶¸½Ìò¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ë³«¹Ö¤·¤¿¡¢50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤Î¾ì¡×¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î½Ð´ê¼õÉÕ³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢ÀìÇ¤¤Î¶µ¼ø¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡¦»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î³µÍ×¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð´ê¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ ËÜ²Ê Êç½¸³µÍ× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡Ú½Ð´ê»ñ³Ê¡Û ¼¡¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô
¡¦ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î31Æü¸½ºß¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ô
¡¡¡Ê¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ê1976Ç¯¡Ë4·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ô¡Ë
¡¦ÆüËÜ¹ñ¤Î¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¼Ô¡£¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤È¤ß¤Ê¤»¤ë¼Ô
¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î¤Þ¤Ç¤ËÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ÚÊç½¸¿Í°÷¡Û 55Ì¾ÄøÅÙ
¡Úºß³Ø´ü´Ö¡Û 1Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î～ÎáÏÂ9Ç¯¡Ê2027Ç¯¡Ë3·î¡Ë
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Æ±Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¹Á÷É¬Ãå
¡¦Áª¹ÍÎÁ¤ÎÇ¼Æþ´ü¸Â¤ÏÆ±Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
¡¦½Ð´ê»þ¤Ë¾®ÏÀÊ¸¡Ê1,500»ú°Ê¾å2,000»ú°ÊÆâ¡Ë¤òÄó½Ð
¡ÚÁª¹ÍÊýË¡¡Û
¡¦Âè°ì¼¡Áª¹Í¡¡¾®ÏÀÊ¸¡Ê½Ð´ê»þ¤ËÄó½Ð¡Ë
¡¦ÂèÆó¼¡Áª¹Í¡¡ÌÌÀÜ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼Â»Ü¡Ë
¡ÚÁª¹ÍÎÁ¡Û 10,000±ß
¡ÚºÇ½ª¹ç³Ê¼ÔÈ¯É½¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë14»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¡Û 200,000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡¡¢¨Æþ³ØÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ºÇÄ¹4Ç¯´Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¡ËÜ²Ê¡Ê1Ç¯ÌÜ¡Ë½¤Î»¸å¡¢Àì¹¶²Ê¡Ê2Ç¯ÌÜ¡Ë¡¢¸¦µæÀ¸¥³ー¥¹¡Ê3¡¦4Ç¯ÌÜ¡Ë¤È¡¢ºÇÄ¹4Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö3¡¥ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÇºÇÄ¹4Ç¯´Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Êç½¸ÆâÍÆ¡Ê½Ð´êÊýË¡¤ò´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥àÅù¡Ë¤Î¾ÜºÙ
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.pc.tmu.ac.jp/ ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê²¼¤Î»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö2026Ç¯ÅÙÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸Æþ³ØÁª¹Í ËÜ²Ê ¥«¥ì¥Ã¥¸À¸Êç½¸Í×¹à¡×
¡¦¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸°ÆÆâ2026¡×¡Ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ë
¢£Êç½¸Í×¹àµÚ¤Ó¥«¥ì¥Ã¥¸°ÆÆâ¤Îºý»Ò¤Î¤´ÀÁµáÀè
¡ÚÀÁµáÀè¡Û
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É
¡¡TEL¡§ 03-6272-6027¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤ò½ü¤¯9:00～17:00¡Ë
2¡¥ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÉô¤ò¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡¦»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙÅù¤Ï¡¢¡Ö4¡¥ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.pc.tmu.ac.jp/ ¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÇºÇÄ¹4Ç¯´Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢ËÜ²Ê¡¢Àì¹¶²Ê¡¢¸¦µæÀ¸¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹4Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÀì¹¶²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÎËÜ²Ê¡Ê1Ç¯ÌÜ¡Ë¤Î½¤Î»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤â°ú¤Â³¤³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÀì¹¶²Ê¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¹Í
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û ¡¡¥«¥ì¥Ã¥¸ËÜ²Ê¡Ê1Ç¯ÌÜ¡Ë¤Î½¤Î»Í½Äê¼Ô
¡ÚÊç½¸¿Í°÷¡Û 30Ì¾ÄøÅÙ
¡Úºß³Ø´ü´Ö¡Û 1Ç¯¡Ê4·î～ÍâÇ¯3·î¡Ë
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÁª¹ÍÊýË¡¡Û ÌÌÀÜ
¡ÚÁª¹ÍÆüÄø¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÁª¹ÍÎÁ¡Û ¡¡10,000±ß
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¡Û 200,000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë ¢¨Æþ³ØÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ÆÃÄ§
¡¦Àì¹¶²ÊÀìÍÑ¤Î¥¼¥ß¥Êー¥ë¡ÊÉ¬½¤¡Ë¤ò³«¹Ö¤·¡¢Àì¹¶²ÊÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç
¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜ²Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¤¼õ¹Ö¤Î²ÊÌÜ¤òÃæ¿´¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë²ÊÌÜ¤òÁªÂò¤·¤Æ¼õ¹Ö
¡Ô¸¦µæÀ¸¥³ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÎÀì¹¶²Ê¡Ê2Ç¯ÌÜ¡Ë¤Î½¤Î»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3¡¦4Ç¯ÌÜ¤â°ú¤Â³¤³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¸¦µæÀ¸¥³ー¥¹¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¹Í
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û ¡¡¥«¥ì¥Ã¥¸Àì¹¶²Ê¡Ê2Ç¯ÌÜ¡Ë¤Î½¤Î»Í½Äê¼Ô
¡ÚÊç½¸¿Í°÷¡Û »ØÆ³Ã´Åö¶µ°÷Ëè¤Ë1Ì¾～2Ì¾¡ÊºÇÂç15Ì¾ÄøÅÙ¡Ë
¡Úºß³Ø´ü´Ö¡Û ºÇÄ¹2Ç¯
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÁª¹ÍÊýË¡¡Û ÌÌÀÜ
¡ÚÁª¹ÍÆüÄø¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÁª¹ÍÎÁ¡Û ¡¡10,000±ß
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Ê¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¡Û 130,000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë ¢¨Æþ³ØÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ÆÃÄ§
¡¦ËÜ²Ê¡¦Àì¹¶²Ê¤È2Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡
¡¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ØÆ³Ã´Åö¶µ°÷¤¬1Ì¾¤«¤é2Ì¾¤Î¸¦µæÀ¸¤ò¼õ¤±»ý¤Á¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸ÄÊÌ»ØÆ³
¡¦¸¦µæ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇÄ¹2Ç¯´Ö¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÀìÌçÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
4¡¥ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡¦»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ï¡¡¡¡ÊÌ¡¡³µÍ×ÀâÌÀ
¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö¡¡³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀâÌÀ
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡ÖÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¡³µÍ×ÀâÌÀ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸Ä¹¡¡¾¾ËÜ ½ß
¡¦¼ï¡¡¡¡ÊÌ¡¡¹Ö±é²ñ
¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö¡¡10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡ÖÅÔ»Ô¤Î¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©―ÃÒ·Ã»Ò¤ÏÅìµþ¤Ë¶õ¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤Õ―¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡¹â¶¶ Æü½ÐÃË
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¿¨¤ì¤ë¥¢ー¥È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ―¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¤ÎÌ¤Íè¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡¶ú»³ µ×Èþ»Ò
¡¦¿½¹þ´ü¸Â¡¡ 11·î17Æü¡Ê·î¡Ë 17:00
¡¦¼ï¡¡¡¡ÊÌ¡¡ÌÏµ¼¼ø¶È
¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö¡¡11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿´Íý³Ø¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡ÅÏÉô ¤ß¤µ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö³°¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ì～³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì²»À¼¤¬¤É¤¦Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«～¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡À¾·´ ¿ÎÏ¯
¡¦¿½¹þ´ü¸Â¡¡ 11·î17Æü¡Ê·î¡Ë 17:00
¢¨ÌÏµ¼¼ø¶È¤Ï¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆîÂçÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÂÐÌÌ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë17:00¤Þ¤Ç»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿½¹þÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.pc.tmu.ac.jp/ ¡Ë¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡ ÀïÎ¬6¡¡Æ¯¤Êý¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¿ä¿Ê¡×
¡¡ ÀïÎ¬7¡¡Ä¹¼÷¡ÊChōju¡Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¡¦½¢Ï«Â¥¿Ê¡×
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø´ÉÍýÉô
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸´ë²è±¿±ÄÃ´Åö
TEL¡§042-677-1822
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/