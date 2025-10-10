Windows10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Ç¹â¤Þ¤ë¹¹¿·¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¥ê¥ó¥°¥íー¡¢½¼¼ÂÊÝ¾Ú¤Î¥ê¥æー¥¹PC¡ØR¡çPC¡Ù
¥ê¥æー¥¹PC»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄöÉÒÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥ó¥°¥íー¡×¡Ë¤Ï¡¢9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËTD SYNNEX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢»ý ½ÅÎ´¡¢°Ê²¼¡ÖTD SYNNEX¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖInspire Japan 2025 Create the IT Symphony. ～Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤ëITÅ¸～¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤ÎWindows 10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤ºPC¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¤äSDGs¡¢Êª²Á¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¥ê¥æー¥¹À½ÉÊ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¥íー¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹
º£²ó¡¢¥ê¥ó¥°¥íー¤ÏË¡¿ÍÆ³Æþ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥ê¥æー¥¹PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖR¡çPC¡Ê¥¢ー¥ë¥Ôー¥·ー¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥ê¥æー¥¹PC¡áÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î°õ¾Ý¤òÊ¤¤¹ÉÊ¼Á¡¦ÊÝ¾Ú¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊITÄ´Ã£¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÌó60¼Ò¡¦100Ì¾°Ê¾å¤ÎITÎ®ÄÌ´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¡£¡Ö¥ê¥æー¥¹PC¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÝ¾Ú¤â¼ê¸ü¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼¡§¡ÖÃæ¸ÅPC¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¸Å¡¦¥ê¥æー¥¹PC¤òÄó°ÆÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¡¿ÍÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥æー¥¹PC¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖR¡çPC¤Ê¤é¡¢ÉÊ¼Á¤ÈÊÝ¾Ú¤ÎÌÌ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤½¤¦¡×
¼ÂºÝ¤ËÍè¾ì¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Öー¥¹Á°¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÃæ¸ÅÉÊ¤Ï¾õÂÖ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤äÈÎÇä¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢R¡çPC¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¡¢ÊÝ¾Ú¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¾¦ºà¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
°ÆÆâ¤ÎÍÍ»Ò
½ÐÅ¸¾¦ÉÊ¡§R¡çPC¥·¥êー¥º¤È¤Ï
R¡çPCËÜÂÎ¤ò¼ý¤á¤ë²½¾ÑÈ¢
R¡çPC¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥íー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹PC¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ãæ¸ÅPC¤Î¡Ö±ø¤¤¡×¡ÖÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¸Î¾ã¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁª¤Ù¤ëÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¦¼«¸ÊÇËÂ»¤âÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý¡Û
2Ç¯～Ìµ´ü¸Â¤ÇÊÝ¾Ú´ü´Ö¤¬Áª¤Ù¡¢¤Þ¤¿¸Î¾ã¤ÎºÝ¤â½¤Íý¤ÇÂÐ±þ¡£¶È³¦½é¤Î¼«¸ÊÇËÂ»¤âÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëPCÍøÍÑ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¿®Íê¤Î¾Ú¡Û
·î´Ö2ËüÂæ°Ê¾å¤ÎPC¤«¤é¸·Áª¡£ÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤ÊÀ°È÷¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢¸·³Ê¤Ê¸¡ÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¥íー¤Ï¡¢¤³¤Î¿·»Ô¾ì¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥æー¥¹PC¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¾§¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµ´ü¸Â¡õÌµÀ©¸Â¤ÎÅÅÏÃ¡¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¡Û
¹ØÆþ¸å¤ÎPC¤Î»È¤¤Êý¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ìµ´ü¸Â¡¦ÌµÀ©¸Â¤ÇÂÐ±þ¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖR¡çPC¡×ÈÎÇäÂåÍýÅ¹Êç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ÖShii:Re¡×ÈÎÇäÂåÍýÅ¹Êç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥ê¥ó¥°¥íー¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±»ÅÆþ¤ìEC¥µ¥¤¥È¡ÖShii:Re¡Ê¥·ー¥ì¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖR¡çPC¡×¥·¥êー¥º¤ò°·¤¦ÈÎÇäÂåÍýÅ¹Êç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÅª¤ÊÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÄãÉéÃ´¡¦¹â¼ý±×¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚR¡çPCÂåÍýÅ¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¼êÎ¥¤ì¡§ÈÎÇä¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜÉô¤¬°ì³çÂÐ±þ
Ìµºß¸Ë¡§ºß¸Ë¤òÊú¤¨¤º¡¢»ÅÆþ¤ì¤âÈÎÇä¤â¤¹¤Ù¤ÆEC¤Ç´°·ë
¹â¼ý±×¡§Windows10Çã¤¤ÂØ¤¨ÆÃ¼û¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×³ÎÊÝ¤¬²ÄÇ½
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Ë¡¿Í¸þ¤±»ÅÆþ¤ìEC¥µ¥¤¥È¡ÖShii:Re¡Ê¥·ー¥ì¡Ë¡×
URL¡§https://shiire-pc.com/pages/about-rpc
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¡ÊShii:Re·ÐÍ³¤Ç¤Î·ÀÌó¸ÂÄê¡Ë¡Û
R¡çPC LIGHT¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê2,000±ß°ú¤
R¡çPC¡ÊÌµ´ü¸ÂÊÝ¾Ú¥â¥Ç¥ë¡Ë¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê5,000±ß°ú¤
¢¨½é²ó¹ØÆþ»þ¤Î¤ßÅ¬ÍÑ
¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò
2001Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥ê¥Ú¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£2021Ç¯¤ËÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼çÎÏ»ö¶È¤ÏÃæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Çã¼è¡£2018Ç¯4·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖR¡çPC¡Ê¥¢ー¥ë¥Ôー¥·ー¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÑ¹»³èÍÑ¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê½¸³Ø¹»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê*¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê*¡Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê½¸³Ø¹»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2023Ç¯4·î1Æü¤è¤êÊ¬¼Ò²½¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄöÉÒÇ·
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©171-0022¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-8-8¡¡THE CORNERÃÓÂÞ4³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Ãæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Çã¼è
¡¦URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.ringrow.co.jp/¡Ê¥ê¥ó¥°¥íー¸ø¼°HP¡Ë