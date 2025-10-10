¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖVR FORUM 2025 ～Next STANDARD¤ò¤È¤â¤Ë¡£～¡×¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Ê¤ë»þÂå¤ÎSTANDARD¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐÀî Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦ 9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¼Ô¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖVR FORUM 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¼¡¤Ê¤ë»þÂå¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡ÖÉ¸½à¡×¡É¡ÊNext STANDARD¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤ÇÁíÀª53Ì¾¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ëÁ´19¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢4,900Ì¾*¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
*2Æü´Ö¤Ç¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Î»²²Ã¼Ô¿ô
¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¿¥Á¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¹¹ð¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡ÖÉ¸½à¡×¡ÊSTANDARD¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¡¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖVR FORUM 2025¡×¤Ï¡¢¡ÖNext STANDARD¤ò¤È¤â¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë»þÂå¤Î¡ÖSTANDARD¡×¤ò³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑ²½¤ÈÉÔÊÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦µÈ¼¡ ¹°»Ö»á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¦Ê¡ÅÄ ÇîÇ·»á¤ò·Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¦±ü¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÀïÎ¬¡¢ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤äIP³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¼ý±×²½¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤Î»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤ä¸ø¶¦À¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÊÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¸½à¡ÊNext STANDARD¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢³Æ¶È³¦¡¢¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Ê¤ë»þÂå¤Î¡ÖSTANDARD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÀÐÀî Ë
À¸³è¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶ー¡¢¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³Æ¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¡¢¤½¤·¤ÆAI²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¿®ÍêÀ¤È¸øÀµÀ¤ò·ø»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¡¢»²²Ã¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢ÁÏ¤ê½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖVR FORUM 2025¡×¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¤Î¤´°ÆÆâ
»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´19¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¿®½ªÎ»¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://vrforum.jp/2025¡Ë¤«¤é¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVR Digest+¡Êhttps://www.videor.co.jp/digestplus/¡Ë¡×¤Ë¤Æ11·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ãVR FORUM 2025¡¡³«ºÅ³µÍ×¡ä
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦ 9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Day1¡Ã10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë 10»þ45Ê¬³«±é～16»þ45Ê¬½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Day2¡Ã10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10»þ00Ê¬³«±é～17»þ20Ê¬½ªÎ»
¢£³«ºÅ·Á¼°¡¡¡¡²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ûー¥ë¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡¡2Æü´Ö¤Ç¹ç·×19¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£VR FORUM 2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://vrforum.jp/2025
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à ¡ÖVR FORUM 2025 ～Next STANDARD¤ò¤È¤â¤Ë¡£～¡×
https://www.videor.co.jp/press/2025/251010.html
¡ÖVR FORUM 2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://vrforum.jp/2025
Á°²ó¡ÖVR FORUM 2024¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
https://www.videor.co.jp/digestplus/article/media250127-2.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¥¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Çー¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à ¡ÖVR FORUM 2025 ～Next STANDARD¤ò¤È¤â¤Ë¡£～¡×
https://www.videor.co.jp/press/2025/251010.html
¡ÖVR FORUM 2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://vrforum.jp/2025
Á°²ó¡ÖVR FORUM 2024¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
https://www.videor.co.jp/digestplus/article/media250127-2.html