¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥å¥íー¥Àー¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÈ¯·¡
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬Èó¸úÎ¨À¤ò¾·¤¡¢¸ÄÊÌ¤ÎºÄ·ô¤¬¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤«¤éÐªÎ¥¤·¤Æ²Á³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤«¤é¤ÎÐªÎ¥¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ²È¤¬»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ëÄÉ²ÃÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×Åê»ñ¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤» ¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¡¢²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤Î°ìÉôÊ¬¤«¤é¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ© ¤ò´ë¿Þ¤·¤¿´è·ò¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÃû¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñÅ¬³Ê¼ÒºÄ»Ô¾ì¤Ï¡¢ËÄÂç¤«¤ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÆÃ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ¾²Á¤Î·èÄêÍ×°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¸°
¼ÒºÄ¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É (¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²ÃÅª¤Ê¿®ÍÑÍø²ó¤ê)¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ï»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥³¥¹¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¥ÉºÄ·ô¥Áー¥à (°Ê²¼±¿ÍÑ¥Áー¥à)¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ Ìó30¡ó¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤«¤éÐªÎ¥¤·¤¿²Á³ÊÉÕ¤±¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëºÇÂç¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃåÌÜ¤Ë½ã¿è¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»Ô¾ìÊÂ¤ß¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÄ·ô¤ÎÌÃÊÁÁªÂò¤Î¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Ï¡Ö¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡×¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢Íø±×Î¨¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢»ñËÜÈæÎ¨Åù¤ÏÆ±°ì¥»¥¯¥¿ー¤ËÂ°¤¹¤ëÌÃÊÁ ¤Ç¤â²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¹°Û¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÍ½ÁÛ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï °Û¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤ÎÈ¯·¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤Î»»½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³ä°Â¤È¤ß¤ëºÄ·ô¤ò¡ÊÅ¬ÀÚ¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¡Ë¹ØÆþ¤·¡¢ÌÜÉ¸²Á³Ê¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á»»½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åーÉÕ ¶á¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½2¤Îº°¿§¤ÎÅÀ¤Ï¸ÄÊÌºÄ·ô¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐ¤ÎÅÀ¤ÏÁÛÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤òÉ½¤·¤Æ¤¤ ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÃÊÁ¤Î¤³¤Î2¤Ä¤ÎÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÄ·ô¤òÇäµÑ¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÄ·ô¤Ø¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ë¥Ùー¥¹¤Î¡Ö¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¿µ¡²ñ¤òÈ¯·¡
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÉ²ÃÅª¥ê¥¿ー¥ó¤Î³ÍÆÀ¤òµ¬ÌÏ¤ò°Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄêµÁ¤·¤¿¥ëー¥ë¤È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¿ºÄ·ô¤òÆÃÄê¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡§
1. µ¡³£¤Î¥Çー¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤Ï¿Í´Ö¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¡§ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼ÒºÄ¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¡ÊÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ª ¤è¤Ó¥æー¥í·ú¤Æ¤ÎÌÃÊÁ¿ô¤Ï12,000°Ê¾å¡Ë¤ÎÁ´¤Æ¤ÎºÄ·ô¤òÆü¼¡¤Ç¡¢Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢25Ê¬ Ì¤Ëþ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯¹ÔÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÆÃÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡§±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤«¤é¥³ー¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¬Î§¤¢¤ë¥Õ¥§¥¢ ¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¬½ã¿è¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ½´ü¤»¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤È¶âÍø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤¬ÃæÎ©À¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¾õÂÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢´û¤Ë½¾Íè¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÇÓ½ü¡§¥ëー¥ë¶¯²½·¿¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¹ÔÆ°¥Ð¥¤¥¢¥¹¥ê¥¹¥¯¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£µ¡³£¤Ï»öÁ°ÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥ëー¥ë¤Î½å¼é¤Ë¤ª¤¤ ¤Æ¿Í´Ö¤è¤êµ¬Î§Åª¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢ºÄ·ô¤ÏÁÛÄê¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ê¥åー¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÎ·ÏÅª¤Êµ¡³£¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·çÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤µ¤¨ÀäÂÐ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤» ¤ó¡£É¾²Á¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÀµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ´ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡³£·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¸ÇÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ù¤Ê¤¤¼ïÎà¤Î»ö¾Ý¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹çÊ»¤äÁÊ¾Ù¤Î²ÄÇ½ÀÅù´ë¶È¤Ë¸ÇÍ¤Î½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯»ö¾Ý¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢µ¡³£Åª¤Ê¼êË¡¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÎÆ¶»¡¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¤ä²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¿µ¡²ñ¤ÎÈ¯¸«¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3¤Ï¡¢²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê¤·¤¿»öÎã¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¶âÍø¤¬Â³¤¯ ´Ä¶¤Ç¡¢Åö³ºÈ¯¹ÔÂÎ¤Ï¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¹Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤ËÀÈ¼å¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤ÎÄ¹½ê¤òÍ»¹ç
¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Äー¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ëÊ¬ÀÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¼ÒºÄ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢ ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ëÊ¬ÀÏ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¼êË¡¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ÖÀïÎ¬¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤ÏÎ³ÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢ÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æ±°ì¥»¥¯¥¿ーÆâ¤Ç¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤Îµ¡²ñ¤òÈ¯·¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥»¥¯¥¿ー¤ËÂ°¤¹¤ë2¤Ä¤ÎºÄ·ô¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»Ô¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ ¤·¤Æ°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±°ì¥»¥¯¥¿ーÆâ¤Ç¤ÎÊ¬»¶¤ÏÍøÅÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºîÀ®¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ÏÂÌõ¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÈËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥Çー¥¿Åù¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾åÊý¤Ë¤â²¼Êý¤Ë¤âÊÑÆ°¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ºîÀ®»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ºöÄê»þÅÀ¤ÇÃÎ¤ê¤¦¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂÅÅö¤ÊÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯½ê¸«¤äÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤äÍ½Â¬¤Î¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã¼¨¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÅê»ñ¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Åö³ºÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼ÍîÅù¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÃÍ¤Ï¾Íè¤Î·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ»ÈÍÑ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Â¬ÃÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ½Â¬ÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¤ÏÍ½Â¬ÃÍ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë²¾Äê¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ä¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÍ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯ºÆÀ½¡¢Ãê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼ÔÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥å¥íー¥Àー/Schroders ¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥íー¥Àー plc¤ª¤è¤Ó¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²ñ¼ÒÅù¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤òÊÀ¼Ò¤ÎµöÂú¤Ê¤¯Ê£À½¡¢Å¾ÍÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£