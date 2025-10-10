¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡Û¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¡ßUNIQLO UMEDA¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ª¡ØUTme!¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¦¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤È¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ØUTme!¡Ù¤Ë¡¢¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëUNIQLO UMEDA¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Íý¡Ë¡¦¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê»É½«¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØRE.UNIQLO STUDIO¡Ê¥ê¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥À¥¤¥¥ó¤ä¶õµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕPDF¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ØUTme!¡Ù¤Ë¡¢¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëUNIQLO UMEDA¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Íý¡Ë¡¦¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê»É½«¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØRE.UNIQLO STUDIO¡Ê¥ê¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥À¥¤¥¥ó¤ä¶õµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕPDF¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼
ËÜ¼Ò
¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ¡ÊÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¥º¡¦¥µ¥¦¥¹¡Ë
TEL (06)6147-9923¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
Åìµþ»Ù¼Ò
¢©104-0028 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¡Ë
TEL (03)3520-3100¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
prg@daikin.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖUNIQLO UMEDA¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/umeda