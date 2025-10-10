¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤Î¿·´´Àþ£°·Ï¥µ¥Ü¤ÇÅö»þ¤Î¤È¤¤á¤¤¬á´¤ë¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡Ù¿·ºî£³¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ³«¶È»þ¤Ë£°·Ï¿·´´Àþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ÔÀèÉ¸¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ò¤«¤ê2¹æ¡×¡Ö¤³¤À¤Þ201¹æ¡×¡ÖºÂÀÊ¼ïÊÌ¡×¤Î£³¼ïÎà¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¤ÎºÝ¤ËÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¤Ò¤«¤ê1¹æ¡×¡Ö¤³¤À¤Þ102¹æ¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÀ¸»º¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³«¶ÈÅö½é¤Î¿·´´Àþ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ë£³¼ïÎà¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¡Ê¡Ö¤Ò¤«¤ê1¹æ¡×¡Ö¤³¤À¤Þ102¹æ¡×¡Ë¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¤âºÆÈÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¤ÈÆ±¤¸¥â¥Áー¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¦¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ①¡ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·Ï¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ò¤«¤ê£²¹æ Åìµþ
Çä²Á¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ②¡ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·Ï¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡¡ÆÃµÞ¤³¤À¤Þ201¹æ Ì¾¸Å²°
Çä²Á¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ③¡ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·Ï¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡¡ºÂÀÊ¼ïÊÌ
Çä²Á¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡ÖºÂÀÊ¼ïÊÌ¡×¤Ï¡ÖºÂÀÊ»ØÄê¡×¤È¡Ö¼«Í³ÀÊ¡×¤ÎÎ¾ÌÌÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡ÊºÆÈÎ¾¦ÉÊ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ④¡ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·Ï¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ò¤«¤ê£±¹æ ¿·Âçºå
Çä²Á¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ⑤¡ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ£°·Ï¥ì¥×¥ê¥«¥µ¥Ü¡¡ÆÃµÞ¤³¤À¤Þ102¹æ Åìµþ
Çä²Á¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ ¡ã¾¦ÉÊ④¡ä¤È¡ã¾¦ÉÊ⑤¡ä¤Ï¡¢Á°²óÈÎÇä»þ¤«¤éÇä²Á¤ò²þÄû¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ⑥¡ä
£°·Ï¿·´´Àþ ¥µ¥Ü¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê£²Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¡¤Ò¤«¤ê£±¹æ¡¢¤³¤À¤Þ102¹æ
Çä²Á¡§760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ⑦¡ä
£°·Ï¿·´´Àþ ¥µ¥Ü¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê£²Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¡¤Ò¤«¤ê£²¹æ¡¢¤³¤À¤Þ201¹æ
Çä²Á¡§760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´ØÏ¢¾¦ÉÊ
2024Ç¯¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¤ÎºÝ¤ËÈÎÇä¤·¤¿¡ÖÎòÂå¿·´´Àþ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë3Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿£°·Ï¤È100·Ï¤Î¼ÖÁë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ã±ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª±¿Å¾Âæ¤ÎÁëÉôÊ¬¤¬Æ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤«¤º¤ËÃæ¤Î»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£°·Ï¿·´´Àþ ¼ÖÁë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Çä²Á¡§380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ⑨¡ä
100·Ï¿·´´Àþ ¼ÖÁë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Çä²Á¡§380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³ー¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50～15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þー¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp