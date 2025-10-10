¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÈ¯¡ªZÀ¤Âå¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡¤Îø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ
±èÀþ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡ª¡Önewcal¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ø³«
―ZÀ¤Âå¼«¿È¤Ë¤è¤ë ÃÏ°è¾ðÊóÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à ¤¬»ÏÆ° ―
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤È¡¤³ô¼°²ñ¼ÒHands UP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆñÇÈ ÍÚ¡¤°Ê²¼ Hands UP¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¤µþµÞÅÅÅ´¤ÎÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¥µ¥¤¥È¡Önewcal¡×Æâ¤Ç¡¤£ÚÀ¤Âå¸þ¤±¤ÎÎø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Öµ»ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Îø¤Ç¤·¤¿¡×¤òÀ©ºî¤·¡¤2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¤¥µー¥Ó¥¹³«»Ï£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµþµÞÅÅÅ´¤ÎÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¥µ¥¤¥È¡Önewcal¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤20Âå¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¤£ÚÀ¤Âå¸þ¤±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ëHands UP¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¤Hands UP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¤ÇÐÍ¥¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦´ÆÆÄ¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ©ºî¥á¥ó¥Ðー¤¬£ÚÀ¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡Ê¢¨Ì¾¾Î¤Ïº£¸å·èÄêÍ½Äê¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö£ÚÀ¤Âå¤Ë¤â¤Ã¤ÈµþµÞ±èÀþ¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¤ÃÏ°è¤ò¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿ËÜ¥Áー¥à¤Ï¡¤´ë²è¤«¤éSNSÀïÎ¬¡¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¤£ÚÀ¤Âå¼«¿È¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ç¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡Önewcal¡×¤Î¥é¥¤¥¿ー¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¤µþµÞ±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¤ºîÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡Önewcal¡×¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¤ËÜ´ë²è¤ò¥·¥êー¥º²½¤·¡¤£ÚÀ¤Âå¼«¿È¤¬È¯·¡¤·¤¿µþµÞ±èÀþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¤ÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£²ÃÆ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¤¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÏ¢Æ°»Üºö¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤ä¥í¥±ÃÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¤¤½¤ÎÂÎ¸³¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¦´¶¤È»²²Ã¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤Âè£±ÃÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»Üºö¤Ï¡¤¡Önewcal¡×¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¤£ÚÀ¤Âå¤¬´ë²è¤«¤éÈ¯¿®¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¤µþµÞ±èÀþ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÉñÂæ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤ÈHands UP¤Ï¡¤º£¸å¤â£ÚÀ¤Âå¤Î´¶À¤äÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¤Â¿À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Öµ»ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Îø¤Ç¤·¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¥¹¥Èー¥êー
£ÚÀ¤Âå¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Önewcal¡×¤Î¿·¿Í¥é¥¤¥¿ー¡¦¤â¤¨¤«¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
Ë»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¤¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¤¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤Ç»°±ºÈ¾Åç¤Î¼èºà¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¤¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¡É¡áÆ±´ü¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤âÆ±»þ¸ø³«¡££ÚÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¤»°±º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎø¤ÎÊª¸ì¡£
£²¡¥Îø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÇÛ¿®Æü»þ
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë³«»Ï
Ëè½µ¿åÍËÆüÇÛ¿®Í½Äê
¡Ê2¡ËÇÛ¿®Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
µþµÞ±èÀþ¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Önewcal¡×¸ø¼°¡ÚµþµÞÅÅÅ´¡Û
https://www.instagram.com/newcal_official/
£³¡¥Ï¢Æ°´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー´ë²è¤È¤·¤Æ¡¤ºîÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡Önewcal¡×¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¤º£¸å¡¤£ÚÀ¤Âå¤¬µþµÞ±èÀþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¤¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÏ¢Æ°»Üºö¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£ÚÀ¤Âå¤Ë¤â¤Ã¤ÈµþµÞ±èÀþ¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¤¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¤µþµÞÅÅÅ´¤ÈHands UP¤¬¶¦Æ±¤ÇÁª½Ð¤·¤¿£ÚÀ¤Âå¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¤¡Ö£ÚÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¤£ÚÀ¤Âå¼«¿È¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¤ÇÐÍ¥¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦´ÆÆÄ¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÀ©ºî¥á¥ó¥Ðー¤¬£ÚÀ¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤ÀÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤Æ±À¤Âå¤À¤«¤é¤³¤½¶¦´¶¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤äÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££ÚÀ¤Âå¤¬£ÚÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ä¶¦´¶¤¬ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à ¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¡Û
ºä°æÁÔâÃ¡Ê´ë²è¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¤24ºÐ¡Ë
ÎëÌÚ²ÆÎ°°¡¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¤22ºÐ¡Ë
²Ï¿¬ºÌ¹¾¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¤25ºÐ¡Ë
²ÃÆ£ÀµÀ®¡Ê±ÇÁü´ÆÆÄ¡¤28ºÐ¡Ë
ÀÐ°æÆä¡ÊÇÐÍ¥¡¤21ºÐ¡Ë
ËÙ¹¾Ë¨²Ö¡ÊÇÐÍ¥¡¤25ºÐ¡Ë
¾¾Èøºù²Î¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¤19ºÐ¡Ë
¡Ê»²¡¡¹Í¡Ë
£±¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ê1¡ËµþµÞÅÅÅ´
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÔ»ÔÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¤¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¤¼Ò²ñ²ÝÂê¡¤²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ¤·¡¤¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö¤Þ¤ÁÁÏÂ¤¡×¤ÎÎ¾»ö¶È¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¢¤¤¡¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¡¤ÃÏ°è¤ÈµþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËHands UP
¡¡¡É¸Ä¤Î¹¬¤»¤È²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¤£Á£É¿Íºâ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡ÚAIHERO¡Û¤È¡¤£ÚÀ¤ÂåÆÃ²½·¿¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯µÚ¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¤´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿ÍºàÇÉ¸¯·¿¤Î»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¹ç·×60¼Ò¡¦ÃÄÂÎ°Ê¾å¡¤300Ì¾°Ê¾å¤Î£ÚÀ¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³« »Ï Æü¡¡2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡¡¡Önewcal¡Ê¥Ë¥åー¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾ÎÍ³Íè¡¡¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¡¡¿·¤·¤¤¥íー¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥åー¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
¡¡¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¤ª¤Ç¤«¤±¥µー¥Ó¥¹¡Önewcal¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞ±èÀþÃÏ°è¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö½»¤à¡¦Æ¯¤¯¡¦³Ú¤·¤à¡¦³Ø¤Ö¡×¤ò¡¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¾ðÊó/MaaS ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£µþµÞÅÅÅ´¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤Î¹ØÆþ¤äµþµÞ±èÀþ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¤ÃÏ°è¥é¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤äµþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎWEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¤ÅÔÆâ¤«¤é»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤Ç¡¤Â¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä°ÜÆ°¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¡¤ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤¢¤¿¤é¤·¤¤À¸³è´ðÈ×¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
