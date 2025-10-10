¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
10·î19Æü¤ÏÀöÂõ¤ò³Ú¤·¤àÆü¡¡¡Ö¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¿Ê²½
Á´¹ñÅ¸³«³«»Ï¤«¤é£±Ç¯¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬¤è¤êÁá¤¯¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ë
¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÎß·×5000·ïÃ£À®¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ¤Ï9³äÄ¶
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡ LX¥·¥êー¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊHPU¡Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¡¢2024Ç¯9·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Ç§Äêµ»½Ñ°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢ÀìÍÑ´ï¶ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆHPU¤ª¤è¤Ó´¥Áç·ÐÏ©¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×´¥Áç¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òËÜÂÎ¾åÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½Â¤¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÂÎ¤Î°ÜÆ°¤äÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÊ¬²òºî¶È¤¬ÉÔÍ×¡££±»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Î¿½¤·¹þ¤ß·ï¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ÇÁý²Ã¡¢¿½¤·¹þ¤ß·ï¿ô¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Îß·×5000·ï¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢»Ü½Ñ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¢¨£±¤Î·ë²Ì¤äºòÇ¯12·î¤«¤éÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿»ÈÍÑ¾õÂÖ¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ96¡ó¡¢¿®Íê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ¡×
¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î96%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£ÍøÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö´¥Áç»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢½¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¥Áçµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥áー¥«ー¤¬À¶ÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê29%¡Ë¤ä¡Ö±äÄ¹ÊÝ¾Ú¡×¡Ê11%¡Ë¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´´¶¤È¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²Ä»ë²½
2024Ç¯12·î¤è¤ê¡¢LX¥·¥êー¥º¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¢¨2¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£HPU¤Î¥Û¥³¥ê¤Î¤Ä¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢·î2²ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤ÏÌó4³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤â³«»Ï
2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢°ìÉô²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î85¡ó¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÅ¹Æ¬¼õÉÕ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤Ø¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡Û
ÆÈ¼«¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Ç§Äêµ»½Ñ°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈÀöÂõÊª¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¹É÷¤¬ÄÌ¤ë´¥Áç·ÐÏ©¤òËÜ³ÊÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÝ¾Ú´ü´Ö¤¬ËÜÂÎ¹ØÆþ¸å3Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÆü¤è¤ê¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×´¥Áç¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê´¥ÁçÀÇ½°Ý»ý¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html
¢¨1:ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏÅö¼Ò¤¬2024Ç¯5·î～2025Ç¯7·î¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿369Ì¾¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯9·î30Æü¤«¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÀè¶î¤±¡¢Æ±Ç¯5·î¤è¤ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡§ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖCLUB¡¡Panasonic¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡LX¥·¥êー¥º¤ò¥Þ¥¤²ÈÅÅ¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ß¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤ê¤½¤¦ÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò
·Ð±Ä´ë²è¥»¥ó¥¿ー ·Ð±Ä´ë²èÉô ¹Êó²Ý¡§las-pr@gg.jp.panasonic.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html
¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÎß·×5000·ïÃ£À®¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ¤Ï9³äÄ¶
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡ LX¥·¥êー¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊHPU¡Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¡¢2024Ç¯9·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Ç§Äêµ»½Ñ°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢ÀìÍÑ´ï¶ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆHPU¤ª¤è¤Ó´¥Áç·ÐÏ©¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×´¥Áç¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òËÜÂÎ¾åÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½Â¤¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÂÎ¤Î°ÜÆ°¤äÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÊ¬²òºî¶È¤¬ÉÔÍ×¡££±»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Î¿½¤·¹þ¤ß·ï¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ÇÁý²Ã¡¢¿½¤·¹þ¤ß·ï¿ô¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Îß·×5000·ï¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢»Ü½Ñ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¢¨£±¤Î·ë²Ì¤äºòÇ¯12·î¤«¤éÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿»ÈÍÑ¾õÂÖ¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ96¡ó¡¢¿®Íê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ¡×
¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î96%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£ÍøÍÑÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö´¥Áç»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢½¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¥Áçµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥áー¥«ー¤¬À¶ÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê29%¡Ë¤ä¡Ö±äÄ¹ÊÝ¾Ú¡×¡Ê11%¡Ë¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´´¶¤È¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²Ä»ë²½
2024Ç¯12·î¤è¤ê¡¢LX¥·¥êー¥º¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢¡Ö´¥Áç°Â¿´¥ì¥Ýー¥È¡×¢¨2¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£HPU¤Î¥Û¥³¥ê¤Î¤Ä¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢·î2²ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤ÏÌó4³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤â³«»Ï
2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢°ìÉô²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î85¡ó¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÅ¹Æ¬¼õÉÕ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤Ø¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡Û
ÆÈ¼«¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Ç§Äêµ»½Ñ°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈÀöÂõÊª¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¹É÷¤¬ÄÌ¤ë´¥Áç·ÐÏ©¤òËÜ³ÊÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÝ¾Ú´ü´Ö¤¬ËÜÂÎ¹ØÆþ¸å3Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÆü¤è¤ê¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×´¥Áç¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê´¥ÁçÀÇ½°Ý»ý¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html
¢¨1:ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏÅö¼Ò¤¬2024Ç¯5·î～2025Ç¯7·î¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿369Ì¾¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯9·î30Æü¤«¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÀè¶î¤±¡¢Æ±Ç¯5·î¤è¤ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡§ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖCLUB¡¡Panasonic¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡LX¥·¥êー¥º¤ò¥Þ¥¤²ÈÅÅ¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ß¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤ê¤½¤¦ÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò
·Ð±Ä´ë²è¥»¥ó¥¿ー ·Ð±Ä´ë²èÉô ¹Êó²Ý¡§las-pr@gg.jp.panasonic.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°°Â¿´¥Ñ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html