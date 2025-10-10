¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþµÞÀîºêJazz¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
º£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥º¡ß±èÀþ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÇµþµÞÀîºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡ª
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¤µþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ¥Ûー¥à£±ÈÖÀþ¤ª¤è¤ÓµþµÞÀîºê±Ø¼þÊÕ¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¤¤«¤ï¤µ¤¥¸¥ã¥º¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖµþµÞÀîºêJazz¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ¥Ûー¥à£±ÈÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼ÖÆâ¤ò¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¤¥Û
ー¥à¾å¤ÈÅÅ¼ÖÆâ¤ò°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¡¤ÉáÃÊ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¤±èÀþ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤º£Ç¯¤Ï¶áÎÙ»ÜÀß¤Î¡ÖKawasaki Spark¡×¤Ë¤Æ¡¤10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤ÈµþµÞÅÅÅ´¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTRY! DAY¡×¤ÈÏ¢·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖKawasaki Spark¡×¤ÇºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖTRY! DAY¡×¤Ç¤Ï¡¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¤¡ÖKawasaki Spark¡×Á´ÂÎ¤ò¥¸¥ã¥º¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¡¤¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡¤¥Ê¥¤¥È¥·¥Í¥Þ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¤º£¸å¤â¡ÖµþµÞÀîºêJazz¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î»Üºö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤¹¹¤Ê¤ë±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÖµþµÞÀîºêJazz¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥µþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ¥Ûー¥à¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¤10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö
¡Ê2¡Ë»þ¡¡´Ö¡§11¡§00～19¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì18¡§30¡Ë
¡Ê3¡Ë¾ì¡¡½ê¡§µþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ¥Ûー¥à£±ÈÖÀþ
¡Ê4¡Ë»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡§1000·Á
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ê5¡ËÆþ¾ìÊýË¡¡§¥Ûー¥à¥¨¥ê¥¢¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¤Æþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏµþµÞÀîºê±Ø¤ò¶è´Ö¤Ë´Þ¤à¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡Ë½ÐÅ¹¥Öー¥¹
¥¤¡¥°û¿©´Ø·¸
µþµÞ¥¹¥È¥¢ ¡§¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¤¤ªÁÚºÚÎà¡ÒµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý¡Ó
Åì³¤Æ»BEER¡ÊµþµÞÀîºê±Ø¡Ë¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¤¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Óー¥ë¡¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò
RotoBrewery¡Ê¾åÂç²¬±Ø¡Ë¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
²£ßÀ¶âÂô¥Ö¥ê¥å¥ï¥êー¡ÊÇ½¸«Âæ±Ø¡Ë¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¤MIX¥Ê¥Ã¥Ä¡¤ßîÀ½¤ª¤Ä¤Þ¤ß
Ë¡Î¶»³Çþ¼ò¡ÊµþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¡Ë ¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
¢¨¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï¡¤½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¹¡£
¢¨°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤ÏµþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ£±ÈÖÀþ¤È£²ÈÖÀþ¡¤¤ª¤è¤Ó£±ÈÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥²»³Ú´Ø·¸¡¡
¤«¤ï¤µ¤¥¸¥ã¥º¡§¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ÒµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡Ó
¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡§¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¤³èÆ°¾Ò²ð
¡Ê7¡Ë¤±¤¤¤¤å¤óÅÐ¾ì¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¤¡¥Æâ ÍÆ¡§¥Ûー¥à¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¤°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê30Ê¬¥¹¥Æー¥¸¡Ë¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¤¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥¾ì¡¡½ê¡§µþµÞÀîºê±ØÂç»ÕÀþ¥Ûー¥à£±ÈÖÀþÄä¼ÖÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¼ÖÆâ
¥Ï¡¥½Ð±é¼Ô¤ª¤è¤Ó±éÁÕÍ½Äê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£²¡¥¡ÖKawasaki Spark¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê2¡Ë»þ¡¡´Ö¡§12¡§00～20¡§00
¡Ê3¡Ë¾ì ½ê¡§Kawasaki Spark¡ÊKANTO¥âー¥¿ー¥¹¥¯ー¥ëÀîºê¹»À×ÃÏ¡Ë
¡Ê4¡Ë½Ð±é¼Ô ¤ª¤è¤Ó±éÁÕÍ½Äê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£³¡¥µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ª¤è¤ÓµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õPASMOÈÖ¹æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡Ê2¡ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿PASMO¤Ë¤Æ·èºÑ¤·¤¿¶â³Û¤Î10¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³µ¤Í£´Æü¸å¤Ë¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡õPASMOÈÖ¹æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¤PASMOÈÖ¹æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È200¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îweb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨PASMO¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu-point.jp/contents/2025registrationcp/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー
£´¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡Ê1¡ËÅ·¸õÅù¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¤ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¹ØÆþ»þ¤Ë¡¤Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê1¡Ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKawasaki Spark¥¹¥Æー¥¸¡×Jazz±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤«¤ï¤µ¤¥¸¥ã¥º¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¡Á°ÅÄ¡¡TEL.044-223-8623¡ÊÊ¿Æü£¹¡§00～18¡§00)
¡Ê2¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿ー¡¡¼õÉÕ»þ´Ö£¹¡§00～17¡§00¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È¡Ë
TEL.03-5789-8686¡¿045-225-9696
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È»öÌ³¶É¡¡¼õÉÕ»þ´Ö11¡§00～16¡§00¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È¡Ë
TEL.045-225-9866
¢¨ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´²óÅú¤ª¤è¤Ó¤´ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
