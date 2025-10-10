ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ¥Ø¥Ã¥ÉÀ½Â¤¤Î¿·Åï¤ò½×¹©
¥»¥¤¥³ー¥¨¥×¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ ¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ーÍÑ¥Ø¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼ ¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤ËÌó51²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¿·Åï¡Ê6¹æÅï¡Ë¤¬½×¹©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Åï¤Î½×¹©¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¡¢¾ÍèÅª¤Ë¸½ºß¤Î4ÇÜÄøÅÙ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó ¿·Åï¡Ê6¹æÅï¡Ë
¥¨¥×¥½¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥óÆÈÁÏ¤Î¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥¨¥¾µ»½Ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ûー¥à¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ûー¥à¸þ¤±¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¤¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÅëºÜ¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¼ûÍ×·ÑÂ³¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¹âÂ®µ¡¤Î¿Ä¹¤«¤é¡¢º£¸å¤âÁ´À¤³¦¤Ç¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¸þ¤±¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°°õºþ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÆèÀ÷¤Ê¤É»æ°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¸þ¤±¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥íTFP¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥Ã¥×¡×¤òÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖPrecisionCore¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥³¥¢¡Ë¥Þ¥¤¥¯¥íTFP¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¡ö¡×¡Ê°Ê²¼ PrecisionCore¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¸þ¤±¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¹âÂ®¥é¥¤¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÅëºÜ¤Î¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ£¹çµ¡¤Ê¤É¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËPrecisionCore¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÅëºÜÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É³°ÈÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÈÂç¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê°õºþÍÑÅÓ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤ä¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤äµ»½Ñ¤ò¤â¤Ä³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¡ÊCHIPS¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¡¢2013Ç¯6·î¤Ë¤ÏPrecisionCore¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¢ÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥×¥½¥ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¼«Æ°ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó½×¹©¤·¤¿¿·Åï¤Ï¡¢¹µÖ»ö¶È½ê¡ÊÄ¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥íTFP¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥Ã¥×¡×Á°¹©Äø¤ÎÁý»ºÅê»ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯12·î½×¹©¤Î½©ÅÄ¥¨¥×¥½¥ó¡Ê½©ÅÄ¸©ÅòÂô»Ô¡Ë10¹æÅï¤ËÂ³¤¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸å¹©Äø¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ·÷2µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áµ¡¼ïÊÌÀ¸»º³ä¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢BCPÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¼çÎ®µ¡¼ï¤ÎÎ¾µòÅÀ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ä¥é¥¤¥ó¶¦ÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÊÑÆ°¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÎPrecisionCore¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥ÉÅëºÜ¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Åï¤Ï´ûÂ¸¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥ÉÀ¸»º¹©¾ìÅï¤ËÊ»Àß¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¡¢ÉôÉÊ¤«¤éÁÈÎ©¤Þ¤Ç¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬Àß·×¤Î¹©Äø¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¡¦¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¹©ÄøÆâºß¸Ë¤ÎºÇ¾®²½¤ä¼«Æ°±¿ÈÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¡¢¸úÎ¨Åª¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¼Ô¤ÎÉé²Ù¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÀ®ÁØ¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¾Ê¥³¥¹¥È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ìë¶Ð¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤Ê¤ÉÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤È¹çÍý²½¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨À¸»º¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÌ¤Íè¹©¾ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿´ë¶È»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÄ´ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹©¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡öPrecisionCore¥Þ¥¤¥¯¥íTFP¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¡§¥¤¥ó¥¯¤òÅÇ½Ð¤¹¤ë¥Î¥º¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò°Û¤Ê¤ëÀ©¸æ¤Ç¡¢¿ô¥Ô¥³¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê1¥Ô¥³¥ê¥Ã¥È¥ë=1ÃûÊ¬¤Î1¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÈùºÙ¤Ê¥¤¥ó¥¯Å©¤ò1 ÉÃ´Ö¤Ë5 ËüÈ¯Ê®¼Í¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î²è¼Á¤ÈÂ®ÅÙ¤ò·èÄê¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê´ð´´ÉôÉÊ
¢£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥¨¥¾µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓPrecisionCore ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¨¥×¥½¥ó¤Îµ»½Ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥¨¥¾µ»½Ñ
corporate.epson/ja/technology/overview/printer-inkjet/micro-piezo.html
PrecisionCore
corporate.epson/ja/technology/overview/printer-inkjet/precision-core.html
¢£ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó¡¡¿·Åï¡Ê6¹æÅï¡Ë¤Î³µÍ×
¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥ÉÀ¸»º¤ÎÎ®¤ì
¥×¥ê¥ó¥È¥Ø¥Ã¥ÉÀ¸»º¤ÎÎ®¤ì
¢£ÅìËÌ¥¨¥×¥½¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×¡¡(2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://corporate.epson/ja/about/network/domestic/tohokuepson/