ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï

¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¤¥Î¥³¥à¡×¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¥ê¥Ðー¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Æー¥Þ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¶¨¶È´ë¶È¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥éー¥¢¥ó¥É¥Ç¥³¡¢³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum¤Î2¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÄó°ÆÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢²ÁÃÍ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ÁÃÍ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ÂçºåÃæ±û»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ªー¥ÊーÍÍ¸þ¤±ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¡×¡ÖÅ¸¼¨¾ì¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¡×¡Ö¿·µï¤Ç1¥«·î´Ö¤Î¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·ÂÎ¸³¡×¤Î3»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤¬Êë¤é¤·¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¢ー¥È¤¬½»¤Þ¤¤¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¼ê¤Î´¶À¤È¹¬¤»¤ò°é¤à¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³³µÍ×
1. ¥é¥¤¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥È¥ê¥¨ÇßÅÄ¤Ë¤Æ¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ6ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£
¡¦¾ì½ê¡§¥é¥¤¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥È¥ê¥¨ÇßÅÄ
¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÃæ1－1－93¡¡ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹3³¬¡ÊÂçºåÃæ±û»ÙÅ¹Æâ¡Ë
¡¦¸«³Ø²ÄÇ½´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î½é½Ü
2. Å¸¼¨¾ì¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥¤¥º¤Ê¤ó¤ÐÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥¢ー¥È¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤È¡¢¸½Âå¥¢ー¥Èºî²È
¡¡»³粼 °¦É§»á¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯¤ÏÍ×Í½Ìó¡£
¡¦¾ì½ê¡§¥¤¥º¤Ê¤ó¤ÐÅ¸¼¨¾ì
¡¡Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÉßÄÅÅì1ÃúÌÜ1－1¡Ê¤Ê¤ó¤Ð½»ÂðÇîÆâ¡Ë
¡¦¸«³Ø²ÄÇ½´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～13Æü¡Ê·î¡Ë
3. ¿·µï¤Ç1¥«·î´Ö¤Î¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·ÂÎ¸³
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¿·ÃÛ¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·µï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥í¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¤ªÂß½Ð¤·¡£¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÌó1¤«·î´ÖÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¢£ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¤¥Î¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿Íºâ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ¤Î°éÀ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò³°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¨¶ÈÀè¤È¤ª¸ß¤¤¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¿Íºâ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
