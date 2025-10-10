¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°ì¤Î¡ÈÂÑÎÏÊÉ¡É·è¤á¤ë¡Ö¥«¥Ù¥ï¥óGP¡×¤Ç»Ë¾å½é¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È£´Ï¢ÇÆ¡ª¡ª¹âÂÑÎÏ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç³«¸ýÂÑÎÏÊÉ¤Ç»²Àï
¡Ö¶¯¤¤ÊÉ¤ËÂç¤¤ÊÁë¤ò¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¼«Í³¤Ê´Ö¼è¤ê¼Â¸½¤Ë´üÂÔ
³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Çî¾¼¡Ë¤Ï10·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¡Êºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ°ì¤ÎÌÚÂ¤ÂÑÎÏÊÉ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥«¥Ù¥ï¥óGP¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£AQ Group¤È°ð»³Àµ¹°ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¥×¥ì¥«¥Ã¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼Ä¸¶¾¦Å¹¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖAQ¥Áー¥à¾¢¡×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Í¥¾¡ÂÑÎÏÊÉ¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤ÎµÕ½±¡×¤ò²þÎÉ
³«¸ýÉô¤òÀß¤±ÀÜ¹çÉô¤ò¶¯²½¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤âÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÁëÊÕ¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡×
ÂÑÎÏÊÉ¤È¤Ï¡¢·úÊª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¿åÊ¿²Ù½Å¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÊÉ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ù¥ï¥óGP¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢ÌÚÂ¤ÂÑÎÏÊÉ¤Î¶¯¤µÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì¡££²ÂÎ¤ÎÌÚÂ¤ÂÑÎÏÊÉ¤ÎÅÚÂæ¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç°ú¤¹ç¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½êÄê¤ÎÊÑ·ÁÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÂÑÎÏÊÉ¤Ç½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¡¢¹äÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ýÂ³Åª¤ÊÂÑµ×À¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÃÛ¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤Îµ»½Ñ¼Ô¤é¤¬¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤äÍ½È÷»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿Á´12¥Áー¥à¤¬»²²Ã¡£½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿AQ¥Áー¥à¾¢¤¬·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤éÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÊÉ¤Ë53kN¡ÊÌó5.4¥È¥ó¡Ë¤ÎÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¥Áー¥à¤ÎÂÑÎÏÊÉ¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·AQ¥Áー¥à¾¢¤¬¾¡Íø¡£2022Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¶âÊª¤Î»ÈÍÑ½ÅÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ³«¸ý¤òÀß¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¸ýÉô¤ò¹¤¯¼è¤ê¡¢¤«¤Ä¹âÂÑÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¡£AQ¥Áー¥à¾¢¤Ï2023Ç¯¤Î¥«¥Ù¥ï¥óGP¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÂÑÎÏÊÉ¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤ÎµÕ½±¡×¤ò²þÎÉ¡£¥µ¥Ã¥·¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¹¤¤³«¸ýÉô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÜ¹çÉô¤ò¶¯²½¤·¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ£¤ÎËÜ¿ô¤äÇÛÃÖ¤âºÆ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÁëÊÕ¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¹âÂÑÎÏ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÁëÊÕ¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡×¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢°ìÈÌ½»Âð¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡ÖÂÑÎÏÊÉ¤ËÂç¤¤ÊÁë¤òÇÛ¤·¤¿¡¢¶¯¤¯¤Æ³«ÊüÅª¤Ê½»Âð¡×¤Î¼Â¸½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥«¥Ù¥ï¥óGP
AQ Group¤ÏÄÌ»»9ÅÙ¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤ÈÂç²ñ¥ì¥³ー¥É¤òÊÝÍ
¥«¥Ù¥ï¥óGP¤Ï1998Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÌÚÂ¤ÂÑÎÏÊÉ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç28Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÂç²ñ¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤Îºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¸å¡¢¡ÖÌÚÂ¤¤Ï¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î°ð»³Àµ¹°»á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Êú¤¯ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÎÀ§Àµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÚÂ¤ÂÑ¿Ìµ»½Ñ¤Î³«È¯Â¥¿Ê¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Âç²ñ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÂÑÎÏ¿ôÃÍ¤äÇË²õÀ¾õ¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏÌÚÂ¤ÂÑÎÏÊÉ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×»þÂå¤ÎÂç²ñóÕÌÀ´ü¤«¤é½Ð¾ì¡£º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁí¹çÍ¥¾¡7²ó¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡9²ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç²ñ¥ì¥³ー¥É¤È¤Ê¤ë¡Ö71.2kN¡×¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö7¥È¥ó°Ê¾å¤Î²ÃÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ëÊÉ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ù¥ï¥óGP¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÇÌÚÂ¤·úÃÛ¤Îµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤äÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÅ¸³«¡£½ãÌÚÂ¤8³¬·ú¤ÆËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤ä½ãÌÚÂ¤5³¬·ú¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÈ»Ò³Ê»ÒÂÑÎÏÊÉ¡×¡¢¡ÖÁê·ç¤¹ç¤ï¤»Ãì¼°¥éー¥á¥ó¹½Â¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¹½Â¤µ»½Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥«¥Ù¥ï¥óGP¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤òÀ¸³è¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡
Á´¹ñ°ìÀÆ¡¡½©¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ¡ª
¥«¥Ù¥ï¥óGP¤Çµ»½Ñ¸¦Ëá¤ò½Å¤Í¤ëÊÀ¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÂç¶õ´Ö¤«¤Ä¹âÀÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¡×¤òÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆ¡¡½©¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥«¥Ù¥ï¥óGP¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ãí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤È¼«Í³ÅÙ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂÑÎÏÊÉ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÃì¤äÆâÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖAQ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¹½Ë¡¡×¤Î¸Í·ú¤ÆÃíÊ¸½»Âð¤Ï¡¢¿á¤È´¤±¤ÎÂç¶õ´Ö¤ä¥³ー¥Êー¥µ¥Ã¥·¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ö¼è¤êÄó°Æ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢WebÍè¾ìÍ½Ìó¡¢´Ö¼è¤ê¥×¥é¥óÄó°Æ¡¢¿·ÃÛ·ÀÌó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥®¥Õ¥È·ô¤ò¿ÊÄè¡£Áí³Û33,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô º´Æ£¡¡ÃÝÃæ¡¡°ÂÅÄ
TEL¡§048-620-4536
Email¡§aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website¡§https://www.aqura.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥«¥Ù¥ï¥óGP¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kabe-one.main.jp/
