µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Î2¼þÇ¯µÇ°º×¤ò11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£¡ÖLife with Art¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¡£
³«¶È°ÊÍè¡¢¡È¥¢ー¥È¤ÈÊ¸²½¤Î¡ÖÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¡×¤¬¶¦¿¶¤¹¤ë¾ì¡É¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥¢ー¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¿µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ï¡¢¤³¤Î10·î17Æü¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢º£Ç¯¤â¡ÖLife with Art¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢2¼þÇ¯µÇ°º×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49785-1054580910.html
Áª½ñ¥Õ¥§¥¢¡Ö¤Ä¤¯¤ë¤Ò¤È¤ËÂ£¤ë¡¢¤ß¤ë¤Ò¤È¤ËÂ£¤ë¡×
Å¹Æâ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¤ªº×¤ê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¤ÖÂ¦¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Áª½ñ¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¿Í¡×¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤ËÜ¤È¤¤¤¦¡¢µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª½ñ¥Æー¥Þ¤Ç³Æ»á¤¬Áª¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤Î¿ô¡¹¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬Áª¤ó¤À°ìºý¤«¤é¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¥Ùー¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÎ¢Êý¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎËÜ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁª½ñ¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥Õ¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Áª½ñËÜ¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈPOP¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹Æâ¤òÊâ¤¤¤ÆËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áª½ñ¥Õ¥§¥¢¶¨ÎÏ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ÂçÃ«ÍÛ°ìÏº¡¢¾¾²¬Í¦¼ù¡¢Æ£¸¶¹¯Çî¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¡¢ÎëÌÚÍ¥¹á¡¢HAZE¡¢Âç¿¹ÌÚÌÊ»Ò¡¢³ÑÌîÍüº»¡¢Jun Sasaki¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡£¤Û¤«¡¢ÅöÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Þ¤áÁíÀªÌó40Ì¾¤ÎÍ½Äê¡£
¢¨Åö¥Õ¥§¥¢¤Ç¤´¾Ò²ð¤Î½ñÌ¾¤È¥³¥á¥ó¥ÈPOP¤ò°ìÍ÷¤Ë¤·¤¿¥Úー¥Ñー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁÇÛÉÛ¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹ 5F¡¦6FÆâÇä¾ì ³Æ½ê¡Ã2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¢£»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00
ART SESSION by µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹
¡ÖART SESSION by µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖART SESSION¡×¤È¤Ï¡ÈSESSION¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢É½¸½¤¬½¸¤¤¸ò¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âè£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ìó70Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿100ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¡§µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹5F ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¡¢6F ¥®¥ã¥é¥êー¡Ã2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢6F ¥¢ー¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ã2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¢£»þ´Ö¡§11:00～20:00
µþÅÔSESSIONÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ãhttps://artsession.jp/
¥µ¥Ì¥¥Ê¥ª¥ä¡ßµþÅÔ¿·Ê¹¡Ö2026 KYOTO SEASONS¡×Å¸
µþÅÔ»Ô½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥µ¥Ì¥¥Ê¥ª¥ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖµþÅÔ¿·Ê¹¥«¥ì¥ó¥Àー2026¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¡¦¼¢²ì¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥â¥À¥ó·úÃÛ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È12ÅÀ¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¤Î³ÛÁõºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖµþÅÔ¿·Ê¹2026¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
¢£²ñ¾ì¡§µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹ 6F SHARE LOUNGEÆâ¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¡Ã2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£»þ´Ö¡§8:30～21:00
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50022-1524500922.html
IMPORT BOOKS SPECIAL PRICE 2025 in KYOTO TSUTAYA BOOKS
ÍÎ½ñ¡¦ÍÎ»¨»ï¡¢¥Ó¥ó¥Æー¥¸¸Å½ñ¤Ê¤É¤ò¡¢¥¢ー¥È¡¦¼Ì¿¿¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦·úÃÛ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30¡ó～ºÇÂç70¡óOFF¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¡§µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹5F BOOK¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ã2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£»þ´Ö¡§10:00～20:00
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50062-1713170924.html
³«ºÅ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹ 2¼þÇ¯µÇ°º×¡ÖLife with Art¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¢¨´ë²è¤´¤È¤Ë²ñ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡Ã³«ºÅ¾ì½ê¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
²ñ¾ì¡¦¼çºÅ¡ÃµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ã075-606-4525¡Ê±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Ë/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
µþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹
µþÅÔ髙Åç²°S.C.¡ÎT8¡Ï5¡¦6³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ï¡¢Á´¥Õ¥í¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢ー¥È¤È⽂²½¤Î¡ÖÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¡×¤¬¶¦¿¶¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ò¹¤¯¼è¤ê°·¤¦Ìó6Ëüºý¤Î½ñÀÒ¤È¡¢⽇¾ï¤Î¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê⽂¶ñ¡¦⼯·ÝÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥¢Æâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãí⽬¤Î¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸⽰¡£Å¹Æ¬¤È¹ç¤ï¤»¤ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìó120ÀÊ¤¢¤ëSHARE LOUNGE¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ä»Å»ö¾ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µï⼼ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©600-8002 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ»ûÄ®Åì⼊⼆Ãú⽬¸æÎ¹Ä®35 µþÅÔ髙Åç²°S.C.¡ÎT8¡Ï5¡¦6³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ã075-606-4525
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã10:00～20:00
¢¨6F¥·¥§¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤ß¡¢8:00～22:00
HP¡Ãhttps://store.tsite.jp/kyoto/
X¡Ã@KYOTO_TSUTAYA¡Êhttps://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA¡Ë
Instagram ¡Ã@kyoto_tsutayabooks¡Êhttps://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks¡Ë
Facebook¡ÃµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE³ô¼°²ñ¼Ò
TTC LIFESTYLE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢髙Åç²°¡¢Åì¿À³«È¯¤¬Àß⽴¤·¤¿¥¢ー¥ÈÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³è⽤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¡¦±¿±Ä¤ò⾏¤¦¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡££³¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä⽂²½¤ÎÈ¯¿®¡¦Äó°Æ¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¹çÊÛ»ö¶È¤ò⾏¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ê¥¸ー¤ÎºÇ⼤²½¤ò⽬¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥ÈÊ¬Ìî¤Î»Ô¾ì³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¥⼒Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢ー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
