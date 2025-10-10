¡ÖSFL: Pro-JP 2025¡×¡¢¡ÖCAPCOM CUP 12/SFL: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
ÀèÆü¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-JP 2025 ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡¢¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂç²ñ¤Î·ãÆ®¤ÎÌÏÍÍ¤ò²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡Ö²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¡¢ËÜÆü10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤ê¥íー¥Á¥±¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-JP 2025 ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢£³«ºÅÆüÄø
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£²ñ¾ì
¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
¡¡½»½ê¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1
¢£²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
¡¦SÀÊ¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¼ê¿ôÎÁ
¡¦AÀÊ¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¼ê¿ôÎÁ
¡¦BÀÊ¡§6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¼ê¿ôÎÁ
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sf.esports.capcom.com/sfl/
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä·ôÇä¥Úー¥¸¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢£³«ºÅÆüÄø
¡¡2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì
¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡¡½»½ê¡§¢©130-0015 ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1ÃúÌÜ3-28
¢£²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
¢£3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÖCAPCOM CUP 12 Í½Áª¡×/¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025 Í½Áª¡×
¡Ú¾£ÀÊ¡Ê1～3¿ÍÍÑ¡Ë¡Û
¡¦SSSÀÊ¡ÊÁ°Êý¡Ë¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦SSÀÊ¡ÊÃæ±û¡Ë¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦SÀÊ¡Ê¸åÊý¡Ë¡§ 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡Û
¡¦AÀÊ ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°Êý¡Ë¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ ¢¨Í½Áª´ü´ÖÃæ¤Ï¼«Í³ÀÊ
¡¦BÀÊ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊý¡Ë¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ ¢¨Í½Áª´ü´ÖÃæ¤Ï¼«Í³ÀÊ
¡¦CÀÊ ¡Ê¸åÊý3Îó¡Ë¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ ¢¨Í½Áª´ü´ÖÃæ¤Ï¼«Í³ÀÊ
¢£3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖCAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL¡×/¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025 ·è¾¡¡×
¡Ú¾£ÀÊ¡Ê1～3¿ÍÍÑ¡Ë¡Û
¡¦SSSÀÊ¡ÊÁ°Êý¡Ë¡§20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦SSÀÊ¡ÊÃæ±û¡Ë¡§16,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦SÀÊ¡Ê¸åÊý¡Ë¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡Û
¡¦AÀÊ ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°Êý¡Ë¡§6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦BÀÊ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊý¡Ë¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¡¦CÀÊ ¡Ê¸åÊý3Îó¡Ë¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¼ê¿ôÎÁ
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä·ôÇä¥Úー¥¸¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¤ÏÂç²ñ¥ëー¥ë¤ò°ì¿·¡ª¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥µ»À¤È¸«¤´¤¿¤¨¤ò¼Â¸½¡ª
¡ÖCAPCOM CUP¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤¦¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎºÂ¡×¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤àÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¥µ»À¤È´ÑÀï²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Âç²ñ·Á¼°¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖCAPCOM CUP¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¥µ»À¤È´ÑÀï²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡¤Á¿Ê¤à¤´¤È¤ËÂÐÀï¿ô¤ÈÉñÂæ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ã²½»î¹ç¤¬È¯À¸¤»¤º¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¤è¤êÇ»Ì©¤Ê¹½Â¤¤Øºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎºÂ¡×¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCAPCOM CUP¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢¶¥µ»À¤È´ÑÀï¤ÎÇ®¶¸¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¹½À®
3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë48Ì¾¤ÎÁª¼ê¤ò12¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Î¡Ö¥°¥ëー¥×Í½Áª¡×¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥°¥ëー¥×Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖTOP16 - FINAL¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥°¥ëー¥×Í½Áª¤Ï3»î¹çÀè¼è¤Ç¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Î¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º1¡×¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤Î¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º2¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÖTOP16 - FINAL¡×¤Ç¤Ï5»î¹çÀè¼è¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º1¡ÛBO5¡Ê3»î¹çÀè¼è¡Ë
4Ì¾12¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¥¦¥£¥Êー¥ºÆÍÇË¤Î1Ì¾¤Ï¡ÖTOP16 - FINAL¡×¤Ø¡¢¥ëー¥¶ー¥ºÆÍÇË¤Î1Ì¾¤Ï¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º2¡×¤Ø¿Ê½Ð¡£
¡ÚÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º2¡ÛBO5¡Ê3»î¹çÀè¼è¡Ë
¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º1¡×¤Ç¥ëー¥¶ー¥ºÆÍÇË¤Î12Ì¾¤¬3Ì¾¤º¤Ä¤Î4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
³Æ¥°¥ëー¥×1°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖTOP16 - FINAL¡×¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÚTOP16 - FINAL¡ÛBO9¡Ê5»î¹çÀè¼è¡Ë
¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º1¡×¤Ç¥¦¥£¥Êー¥ºÆÍÇË¤Î12Ì¾¤È¡¢¡ÖÍ½Áª¥Õ¥§ー¥º2¡×¤Ç¥°¥ëー¥×1°Ì¤Î4Ì¾¤Î·×16Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¾Ü¤·¤¤¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/
(C)CAPCOM