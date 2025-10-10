¡ÚÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Û¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¡ß¡ØÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM ¥ì¥È¥íー¥º¥Ñー¥Æ¥£¡Ù¡Ú£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§À¾ÅÄÃÎ¹¨¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ïº£Ç¯³«¶È£·£µ¼þÇ¯¡¢¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ï¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤ò¡¡¡Ö¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯Âçº×Åµ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¾¼ÏÂ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬½©¤Ëºé¤¯¥Ð¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¡Ê¡ÖFRAME¡×¡¢¡ÖHigh¡ßJoker¡×¡¢¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤¨¤ó¡×¡¢¡ÖTHE¸×²çÆ»¡×¡Ë¤Î¡¢³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡¦¥°¥Ã¥º¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖÆÃÅµÉÕ¤£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡×¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨£±¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤ä¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤¤¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡»¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×½Ð±éÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM ¥ì¥È¥íー¥º¥Ñー¥Æ¥£¡×¤ò°ìÆüÃæËþµÊ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤ä¡¢Ìû²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
³« ºÅ Æü ¡§ £²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡ ´Ö ¡§ £±£¸¡§£°£°～£±£¹¡§£°£°¡ÊÌó£¶£°Ê¬¡Ë
¾ì¡¡ ½ê ¡§ ¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡ª¥ì¥ª¥é¥ó¥ÉÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
ÎÁ¡¡ ¶â ¡§ £´¡¤£´£°£°±ß¡¡
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÊÌÅÓ¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉäÅù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾°¡¢¤´Æþ±à¤Ï£±£¶¡§£°£°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ï£±£°¡§£°£°～¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM ¥ì¥È¥íー¥º¥Ñー¥Æ¥£¡×¤ò¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æâ¡¡ ÍÆ ¡§ ¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È
ÈÎÇä¾ì½ê¡§À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á£×£å£â¥µ¥¤¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£²¡§£°£°～
¢¨£± £²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£²¡§£°£°¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ï£×£å£â¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.seibuen-amusement-park.jp/event/sidem2025/index.html
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡Ö¥ì¥È¥íー¥º¥é¥êー¡×¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ëºé¤¯¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾ðÇ®¤ÈÌ´¤ò½É¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥é¡Ê¥ì¥È¥íー¥º¡Ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤¿¤á±àÆâ³Æ½ê¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ìÎØ¤Î¡Ê¥ì¥È¥íー¥º¡Ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¥é¥êー·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ªÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥é¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤Î¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÎÁ¡¡¡¡¶â ¡§ £¸£°£°±ß
ÈÎÇä¾ì½ê ¡§ ¤ª¤ß¤ä¤²¡¡èß²°»¨²ßÅ¹
¡»¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM ¥ì¥È¥íー¥º¥Ñー¥Æ¥£¡×¸ÂÄê¤Î»×¤ï¤º»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¡ß¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¡Ê¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¡Ë
·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹¥ß¥ë¥¯¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥¯¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖFRAME¤ÎÅâÍÈ¤²¥ì¥È¥í¥é¥¤¥¹¥«¥ìー¡×¤ä¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¾è¤»¡ªHigh¡ßJoker¤ÎÊü²Ý¸å¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÇõÍè¥°¥ê¥ë¤äÀÄ²ÌÈ¬É´È¬¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤ÈÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¢£À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡ß¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¡Ê¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹¥ß¥ë¥¯¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥éー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿£´¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¹¥È¥íー¥Þー¥«ー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
FRAME¤Î¥°¥êー¥ó¥½ー¥À¡¡£¹£°£°±ß
High¡ßJoker¤Î¥ì¥Ã¥É¥½ー¥À¡¡£¹£°£°±ß
¤â¤Õ¤â¤Õ¤¨¤ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥½ー¥À¡¡£¹£°£°±ß
THE¸×²çÆ»¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½ー¥À¡¡£¹£°£°±ß
¤É¤ì¤«£±ÅÀ¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤á¤ó¤³É÷¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¢¨2¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤êÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡¢¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤Ë¤è¤ê¤ªÅÏ¤·Ëç¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹(Á´£±£´¼ï)¡£
¢£Í¼Æü¤Î±ïÆüÄÌ¤ê
±ïÆü¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢½©¥Ð¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤à¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ªé¬é¯¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¥Àー¥Ä¡×¤ä¡¢é¬é¯¤Î³¨ÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿´Ì¤òÅÝ¤¹¡Ö´ÌÅÝ¤·¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â ¡§ ¥Ô¥¹¥È¥ë¥Àー¥Ä ¡¡¡¡ £·£°£°±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ´ÌÅÝ¤· ¡¡¡¡ £·£°£°±ß
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê ¡§ Í¼Æü¤Î±ïÆüÄÌ¤ê
À®¸ù¾Þ¡§¥ì¥È¥íー¥º¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´£±£´¼ï)
»²²Ã¾Þ¡§¥ì¥È¥íー¥º¥Þ¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´£±£´¼ï)
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡ª¥Ð¥¶ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Î³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢ÌÚÀ½¥ー¥Û¥ë¥ÀーÅù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¡¢¤ª²ñ·×£³¡¤£°£°£°±ß¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨3¡ª
¢¨£³¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤êÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
ÈÎÇä¾ì½ê ¡§ ¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡ª¥Ð¥¶ー¥ë
ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´£±£´¼ï)¡¡£±¡¤£¹£¸£°±ß
ÉÁ¤¤ª¤í¤·£µ£·mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´£±£´¼ï)¡¡¡¡£µ£µ£°±ß
ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´£±£´¼ï)
¢£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÉô¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖFRAME¡×¡¢¡ÖHigh¡ßJoker¡×¡¢¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤¨¤ó¡×¡¢¡ÖTHE¸×²çÆ»¡×¤Î³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á£´¿Í¤Ë¤è¤ëÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î¸«Å·Ë¾Åã¤Ç¤Ï£²¼ïÎà¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¡§ ÉÙ»Î¸«Å·Ë¾Åã¡¡¢¨£±£µ¡§£°£°º¢¤è¤ê¥Ü¥¤¥¹¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ê¶ÊÌ¾¡§DRIVE¡¡A LIVE¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥á¥êー¥´ー¥é¥¦¥ó¥É(¶ÊÌ¾¡§Gather Round¡ª)
¢¨¥á¥êー¥´ー¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ü¥¤¥¹ÊüÁ÷¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥Ü¥¤¥¹ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Î»þ¹ï¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÅ·¸õ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍýÍ³¤Ë¤è¤êµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ÎÆþ±à¤È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾è¤êÊüÂê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡×¤Ë¡¢¡ÖFRAME¡×¡¢¡ÖHigh¡ßJoker¡×¡¢¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤¨¤ó¡×¡¢¡ÖTHE¸×²çÆ»¡×¤Î³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤ÎÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM ¥ì¥È¥íー¥º¥Ñー¥Æ¥£¡¡ÆÃÅµÉÕ¤¡¡£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡Û¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¤Ï·×£´¼ï¢¨3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤êÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
ÎÁ¡¡¡¡¶â ¡§ ¤ª¤È¤Ê(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) £µ¡¤£´£°£°±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤³¤É¤â(£³ºÐ～Ãæ³ØÀ¸)£´¡¤£±£°£°±ß
ÆÃ¡¡¡¡Åµ ¡§ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É
ÈÎÇä¾ì½ê ¡§ À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á£×£å£â¥µ¥¤¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý
ÈÎÇä´ü´Ö ¡§ £²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë£±£µ¡§£±£µ～
ÆÃÅµ¼õ¤±ÅÏ¤·¾ì½ê ¡§ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¡¡èß²°»¨²ßÅ¹
¢¨Á°Çä¤ê·ô¤ÏÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤ÁWeb¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖË×Æþ·¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó～¹ë²ÚÎó¼Ö¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¾è¤»¤Æ～¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²°¡¡Á¬Å·Æ²¡¡¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¡¢¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹»ö·ïÊí¡×¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»öÌ³½ê¡Ö315¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Ê¤ê¡¢°å¼Ô¡¢¥Õ¥êー¥¿ー¡¢¼«±Ò´±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢·×£´£¹Ì¾¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£ £²£°£²£´Ç¯£··î¤ËºîÉÊ£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢£±Ä¶È»þ´Ö
£±£°¡§£°£°～£±£·¡§£°£°
¢¨¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¡Ö±Ä¶È»þ´Ö¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡û¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL.(04)2929-5354
¡Î¼õÉÕ»þ´Ö¡¡³«±à£³£°Ê¬Á°～ÊÄ±à»þ´Ö¡Ï