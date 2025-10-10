MY MELODY (¥Ïー¥È) KUROMI GAME PLAZA¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ª
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. Ãøºî ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª
¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)¤«¤é10·î12Æü(Æü)¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤ÎJacob K. Javits Convention Center of New York¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó2025(New York Comic Con 2025)¡×¤Ë¡ÖMY MELODY (¥Ïー¥È) KUROMI GAME PLAZA¡× (¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥¯¥í¥ß¥²ー¥à¥×¥é¥¶¡¢°Ê²¼GAME PLAZA)¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ËÌÊÆºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥²ー¥à¡¢TV¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉËèÇ¯Ìó20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GAME PLAZA¤Ï¡¢º£Ç¯¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¡¢¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¤³¤½°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¡É¤Ê¡Ö¥á¥í¥¯¥í¤Ê´Ø·¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¥²ー¥àÂÎ¸³¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇSHIBUYA TSUTAYA¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÎß·×14Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â³«ºÅ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾åÎ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î8Æü(¿å)¤Ë¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤È´î¤Ó¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Öー¥¹¤Ç¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Æ9·î¤«¤é10·î¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ç¤Ï11·î¤è¤ê³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æº£¸å¤âÀ¤³¦¤ò½ä²óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥í¥¯¥í¤â¥²ー¥à¤âÂç¹¥¤¤ÊÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¡ªÂÔË¾¤Î¥á¥í¥¯¥í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´¶Æ°¡ª
¡¡ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ø¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤È¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥á¥í¥¯¥í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥á¥í¥¯¥í¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡¢¥¯¥í¥ß¤Î¶¯¤¯¤Æ¼«Í³¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥í¥ß¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÌö¤òº£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥éー¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇµÇ°»£±Æ¡ª
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÂÎ¸³
¡ÖMY MELODY (¥Ïー¥È) KUROMI GAME PLAZA¡×¡¡at ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó2025¡¡
¹â¤µ2mÄ¶¤¨¤ÎµðÂç¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¥Ð¥ëー¥ó
2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëMELOKURO CATCHER(¥á¥í¥¯¥í¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー)
²èÌÌ¤Î¸«ËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ýー¥º¡ªMELOKURO SNAP(¥á¥í¥¯¥í¥¹¥Ê¥Ã¥×)
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¤ò¤Þ¤ï¤¹¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¶À±Û¤·¤Ç¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥ß¥éー¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖKUROMI¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢³Ú¶Ê¤Î»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
¤ªÃÂÀ¸Æü¡§1·î18Æü
¤¹¤Ê¤ª¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡¢Äï»×¤¤¤Î½÷¤Î¥³¡£ÊõÊª¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤º¤¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£
X¡§https://x.com/Melody_Mariland
¥¯¥í¥ß
¤ªÃÂÀ¸Æü¡§10·î31Æü
¼«¾Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£
¹õ¤¤¤º¤¤ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤É¤¯¤í¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¼ñÌ£¤Ï¡¢Æüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
ºÇ¶á¤ÏÎø°¦¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¡¢¹õ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¡£
X¡§http://£ø.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)
Instagram¡§http://www.instagram.com/kuromi_project/(http://www.instagram.com/kuromi_project/)
TikTok¡§http://www.tiktok.com/@kuromi_project(http://www.tiktok.com/@kuromi_project)
¡ã¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¡¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sanrio.co.jp/specialsite/mymelody50kuromi20/