-30¡î¤ÎÉÔÅà±Õ¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¡ÖÎäÅà ÆüËÜ¼ò¡× ÅàÌ²À¸¼ò¡¢µþÅÔ³ûÀî¤ÎÀî¾²¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¹¥Ä´
³ô¼°²ñ¼ÒTOMIN SAKE COMPANY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©¹â²¬»ÔÈþ¹¬Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°Àî Ã£Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖTOMIN SAKE Co.¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÆüËÜ¼ò¡ÖÅàÌ²À¸¼ò¡Ê¤È¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¶¤±¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¥Ð¥ê¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¾ÎÏÌî ½ß¡¢°Ê²¼¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¡¦µþÅÔ¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é10·î15Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄó¶¡Í½Äê¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡Å¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
LE UN Ê«ÄáµþÅÔ³ûÀî¥ê¥¾ー¥È¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÌÚ²°Ä®ÄÌ¾¾¸¶¾å¥ëÈþÇ»²°Ä®180¡Ë
VMG¥«¥Õ¥§ ¶åÃÊ²ñ´Û¥Æ¥é¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-6-5 ¶åÃÊ²ñ´Û¥Æ¥é¥¹ 5³¬¡Ë
THE GRAND GINZA¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÏ»ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ GINZA SIX 13³¬
¿·¤·¤¤ÆüËÜ¼òÂÎ¸³¤ò¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÊª¤ÇÌû¤·¤à
º£²ó¡¢ÅàÌ²À¸¼ò¤ÎÄó¶¡´ü´Ö±äÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿3Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥ê¥åー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½¤òËÂ¤°¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤·úÃÛÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤äÃÏ°è¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËá¤¾å¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÎäÅàµ»½Ñ¡ÖÅàÌ²¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÅàÌ²À¸¼ò¤Î³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¡¢µþÅÔ¡¦Åìµþ¤Î3Å¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÊ«ÄáµþÅÔ³ûÀî¥ê¥¾ー¥È LE UN¡×¤Ï¡¢²Æ¤ÎµþÅÔ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë³ûÀîÇ¼ÎÃ¾²¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯¤Ï9·î°Ê¹ß¤â¹â¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÅàÌ²À¸¼ò¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢10·î°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Äó¶¡´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOMIN SAKE COMPANY¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÀî¾²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½ÅªÉñÂæ¤È¡¢³×¿·Åª¤ÊÆüËÜ¼ò¡ÖÅàÌ²À¸¼ò¡×¤È¤ÎÍ»¹ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Ø¹¤²¡¢´Ñ¸÷¡¦¿©Ê¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LE UN Ê«ÄáµþÅÔ³ûÀî¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅàÌ²À¸¼ò¡¡Äó¶¡¾¦ÉÊ³µÍ×
²Á³Ê¡§¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¡¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¿ÀÂ¢¡¡¥êー¥×¡¦¥¹ー¥Ñー¥Õ¥íー¥º¥ó¡¡ÌµßÉ²á¡¦Ìµ²Ã¿å¡¦À¸¼ò¡¡¥ë¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔÉÜ / ¾¾°æ¼òÂ¤
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§¡¡65%
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§15%
ÊÆ¤Î»Ý¤ß¤¬Ç»¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ¡¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢îÒ¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¡Ö½Ë¡×ÊÆ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£°ìÀÚ¤í²á¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÉÓµÍ¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÉÓÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ã¾ú¹á¤È½¼°î¤·¤¿»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
À¸¼ò¤Î³è¤¤¿¹ÚÊì¤ÎÌöÆ°´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅàÌ²¤Ç½Ö´ÖÅà·ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¡¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¿ÀÂ¢¡¡¥êー¥×¡¦¥¹ー¥Ñー¥Õ¥íー¥º¥ó¡¡ÌµßÉ²á¡¦Ìµ²Ã¿å¡¦À¸¼ò¡¡¥¯¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡µþÅÔÉÜ / ¾¾°æ¼òÂ¤
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§¡¡65%
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§13%
µþÅÔ¹ÚÊì¡Öµþ¤ÎÎø¡×¤Ç»Å¹þ¤à¾¾°æ¼òÂ¤Í£°ì¤Î½ãÊÆ¼ò¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤Ë¡¢Çû¤ê¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹ÚÊì¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦¼òÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â»îºî¤·¡¢´Å¤ß¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¡£»ÍÃÊ»Å¹þ¤ß¡¦¸¶¼ò¤Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÆ¤Î»Ý¤ß¤ä´Å¤ß¤Î¥Ü¥Ç¥£ー´¶¡¢Ä¹´üÄ¶Äã²¹È°¹Ú¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¡¤ó¤À¹á¤ê¡¢À¶ÎÃ´¶¤¬ÎÉ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤¬13ÅÙ¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬½À¤é¤«¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£
VMG¥«¥Õ¥§ ¶åÃÊ²ñ´Û¥Æ¥é¥¹/ THE GRAND GINZA ¤Ë¤ª¤±¤ë
ÅàÌ²À¸¼ò¡¡Äó¶¡¾¦ÉÊ³µÍ×
²Á³Ê¡§¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¡¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
ÆîÉôÈþ¿Í¡¡ÆÃÊÌ½ãÊÆÀ¸¼ò¡¡Super Frozen ´ä¼ê¸© / ÆîÉôÈþ¿Í
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§¡¡55%
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§15%
IWC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¼ò¤Îºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀ¸¡£
ÃÏ¸µ´ä¼ê¸©Æó¸Í»Ô»º¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡Ö¤®¤ó¤ª¤È¤á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¹á¤êË¤«¤Ë¾úÂ¤Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢½Ü¤Î¥ê¥ó¥´¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë¤ªÊÆ¤Î»ÝÌ£´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ö´ÖÎäÅà¤µ¤»¡¢Â¢¤Ç¤·¤«°û¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
Chateau SHIRASAGI 65 Ê¼¸Ë¸© / ÅÄÃæ¼òÂ¤¾ì
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§¡¡65%
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§16%
Hotel Ritz Paris¤ÎÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖESPADON¡×¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Îºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀ¸
ÆüËÜ¼ò¤Ï¿É¤µ¤ä°û¤ß¤´¤¿¤¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â¤¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©»º»³ÅÄ¶ÓÆÃÍ¤¬»ý¤ÄÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤òÂ¤¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤´ÅÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÍ¾±¤¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤ò½é¤á¤Æ³Ú¤·¤àÊý¤ä¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÊý¤ËÀ§Èó¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅàÌ²À¸¼ò¤È¤Ï
¡ÖÅàÌ²À¸¼ò¡×¤Ï¡¢-30¡î¤ÎÉÔÅà±Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÕÂÎÅà·ëµ¡¡ÖÅàÌ²¡Ê¤È¤¦¤ß¤ó¡Ë¡×¡ÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ó/ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò»È¤¤¡¢¼òÂ¢¤Çºñ¤ê¤¿¤Æ¤¹¤°¤ÎÀ¸¼ò¤òÎäÅà¤·¤¿¿·¤·¤¤·Á¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸¼ò¤ÏËÜÍè¡¢²ÐÆþ¤ì¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤¹áÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÊý¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¶Ë¤á¤ÆÉÒ´¶¤Ç¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤ä±óµ÷Î¥Í¢Á÷¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£ 2018Ç¯¤«¤é¡ÖÅàÌ²¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤òÎäÅà¡×¤¹¤ë¸¦µæ¤ò»Ï¤á¡¢ÎäÅàÊªÎ®»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¤Î¸¡¾Ú¤â½Å¤Í¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¡¦Í¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢2021Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²òÅà¸å¤Î°ì¸ý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼òÂ¢¤Çºñ¤ê¤¿¤Æ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾×·â¡£À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³×¿·À¤È´õ¾¯À¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤âºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆüËÜ¼òÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²òÅàÁ°¤ÎÅàÌ²À¸¼ò
²òÅàÃæ¤ÎÅàÌ²À¸¼ò
¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤Ë¿å¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÎäÅà¤Î¤Þ¤ÞÉÓ¤´¤ÈÄÀ¤á¤Æ²òÅà¡£4~5Ê¬·Ð¤Ä¤ÈÃí¤®¸ý¤«¤é²ò¤±¤À¤·¤«¤é¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À¸¼ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢ÅàÌ²µ»½Ñ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
～²òÅàÊýË¡¡¦°û¤ßÊý～
ÉÓ¤´¤È¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ²òÅà ¡ä¡ä ÍÏ¤±»Ï¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ò¤È¸ý ¡ä¡ä »þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò ¡ä¡ä ¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ÆÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤é
TOMIN SAKE Co.¤Ï¡¢±ÕÂÎÅà·ëµ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ó¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖÅàÌ²À¸¼ò¡×¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦Àß·×¤«¤é¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ø¤Î²·Çä¤äEC¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¸¼ò¤ÎÎô²½½¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¸Ï·¹á¡Ê¤Ê¤Þ¤Ò¤Í¤«¡Ë¡×¤Î¼çÍ×À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¤¥½¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÇ»ÅÙ¤Ë°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢£¶¤«·îÃùÂ¢¸å¤âÀ¸Ï·¹á¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒTOMIN SAKE COMPANY
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Á°Àî Ã£Ïº
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©¹â²¬»ÔÈþ¹¬Ä®1-2-22
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.tomin-sake.co.jp/(https://www.tomin-sake.co.jp/)
ÀßÎ©¡¡ ¡§1952Ç¯02·î
¶È¼ï ¡§¼òÎà²·Çä¶È¡¢¾®Çä¶È
