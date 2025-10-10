COOKIE¡ÊÌîÀ­ÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤­ー¡ª¡Ë¸ÄÅ¸¡Ö¤³¤ÎÀè ¥Ñ¥é¥ì¥ë¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡¿KOMIYAMA TOKYO G

KOMIYAMA TOKYO G¤Ç¤Ï¡¢COOKIE¡ÊÌîÀ­ÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤­ー¡ª¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¶áÌ¤Íè¤Î¥Ò¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤³¤ÎÀè¿Í´Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼«ºß¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢´ã¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÈÊÂ¹Ô¤·±§Ãè¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·ÆÀ¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î½»Ì±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£


´ñ²ø¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²Ä°¦¤¯²¹¤«¤¤É½¾ð¤Ï¡¢ºî²È¼«¿È¤Î¿Ô¤­¤Ì¹¥´ñ¿´¤È²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¸«¤ë¼Ô¤òÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£






COOKIE¡ÊÌîÀ­ÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤­ー¡ª¡Ë¸ÄÅ¸


¡Ö¤³¤ÎÀè ¥Ñ¥é¥ì¥ë¡×


²ñ´ü


2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë


»þ´Ö


·î¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¡12»þ～18»þ30Ê¬


Æü¡¦½ËÆü¡¡12»þ～17»þ30Ê¬


²Ð¡¦¿å¡¡µÙÏ­



Æþ¾ìÌµÎÁ



²ñ¾ì


KOMIYAMA TOKYO G


ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ® 3-20-4 Âè2Î¶Ì¾´Û¥Ó¥ë 1FD¡¡¢©101-0052



¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-6811-7355


¥áー¥ë¡¡gallery@book-komiyama.co.jp



¶¨ÎÏ


µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò


¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー


µ×¡¹ÌîÃÒ ¾®Å¯ÄÅ




¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀ­ÇúÃÆ¡×¡ÊµÈËÜ¶½¶È¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤«¤é¥³¥ó¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡£¶áÌ¤Íè¤Î¥Ò¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤³¤ÎÀè¿Í´Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î´ñ²ø¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë ¡È¿·¸À¸ì¡É Åª¤Ê³¨²è¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉ÷¤òÃÛ¤¯¡£¶áºî¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸Êª¡¡¶¯¿Ê²½¡×¤òÉÁ¤­¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Êª¤Ø¤È»ëÀþ¤ò³ÈÄ¥¡£´ûÂ¸¤ÎÊ¬Îà¤ä¶èÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¶¯¿Ê²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖSPIKY PUNKS¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼«¿È¤Î¹¥¤­¤ÊÀ¤³¦¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ©ºî¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£






COOKIE Solo Exhibition


PARALLEL FUTURE


Date
Friday 17th October - Sunday 2nd November 2025
*Closed on Tuesday and Wednesday.
Opening hours 12:00 - 18:30


*Closed at 17:30 on Sunday.



Venue


KOMIYAMA TOKYO G


3-20-4 Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo


Ryumeikan Bldg. 2, 1FD



Phone +81 3 6811 7355


Email gallery@book-komiyama.co.jp




Profile


COOKIE started his career as a comedian in the duo "Yasei Bakudan." (YOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD)


In 2019, his career as a painter started under the name of "COOKIE" at KOMIYAMA TOKYO. The strange characters depicted in the "Future Human" series, which is based on the fictional humans in the near future, have established a one-of-a-kind style as the "new language" of his artistic career. Aside from the work, COOKIE pursues his passion for comedy, rock-band activities, motorcycle collection, and mods fashion, and always creates new and unique works.