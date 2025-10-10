COOKIE¡ÊÌîÀÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¸ÄÅ¸¡Ö¤³¤ÎÀè ¥Ñ¥é¥ì¥ë¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡¿KOMIYAMA TOKYO G
KOMIYAMA TOKYO G¤Ç¤Ï¡¢COOKIE¡ÊÌîÀÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÌ¤Íè¤Î¥Ò¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤³¤ÎÀè¿Í´Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼«ºß¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢´ã¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÈÊÂ¹Ô¤·±§Ãè¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·ÆÀ¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î½»Ì±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
´ñ²ø¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²Ä°¦¤¯²¹¤«¤¤É½¾ð¤Ï¡¢ºî²È¼«¿È¤Î¿Ô¤¤Ì¹¥´ñ¿´¤È²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¸«¤ë¼Ô¤òÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
COOKIE¡ÊÌîÀÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¸ÄÅ¸
¡Ö¤³¤ÎÀè ¥Ñ¥é¥ì¥ë¡×
²ñ´ü
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö
·î¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¡12»þ～18»þ30Ê¬
Æü¡¦½ËÆü¡¡12»þ～17»þ30Ê¬
²Ð¡¦¿å¡¡µÙÏ
Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ¾ì
KOMIYAMA TOKYO G
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ® 3-20-4 Âè2Î¶Ì¾´Û¥Ó¥ë 1FD¡¡¢©101-0052
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-6811-7355
¥áー¥ë¡¡gallery@book-komiyama.co.jp
¶¨ÎÏ
µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
µ×¡¹ÌîÃÒ ¾®Å¯ÄÅ
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¡ÊµÈËÜ¶½¶È¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤«¤é¥³¥ó¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡£¶áÌ¤Íè¤Î¥Ò¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤³¤ÎÀè¿Í´Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î´ñ²ø¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë ¡È¿·¸À¸ì¡É Åª¤Ê³¨²è¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉ÷¤òÃÛ¤¯¡£¶áºî¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸Êª¡¡¶¯¿Ê²½¡×¤òÉÁ¤¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Êª¤Ø¤È»ëÀþ¤ò³ÈÄ¥¡£´ûÂ¸¤ÎÊ¬Îà¤ä¶èÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¶¯¿Ê²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖSPIKY PUNKS¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼«¿È¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ©ºî¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
COOKIE Solo Exhibition
PARALLEL FUTURE
Date
Friday 17th October - Sunday 2nd November 2025
*Closed on Tuesday and Wednesday.
Opening hours 12:00 - 18:30
*Closed at 17:30 on Sunday.
Venue
KOMIYAMA TOKYO G
3-20-4 Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo
Ryumeikan Bldg. 2, 1FD
Phone +81 3 6811 7355
Email gallery@book-komiyama.co.jp
Profile
COOKIE started his career as a comedian in the duo "Yasei Bakudan." (YOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD)
In 2019, his career as a painter started under the name of "COOKIE" at KOMIYAMA TOKYO. The strange characters depicted in the "Future Human" series, which is based on the fictional humans in the near future, have established a one-of-a-kind style as the "new language" of his artistic career. Aside from the work, COOKIE pursues his passion for comedy, rock-band activities, motorcycle collection, and mods fashion, and always creates new and unique works.