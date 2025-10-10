ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¸øÇ§¡Ö¹Åç¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÊÆ¡Ù(¹Åç¸©¾±¸¶»Ô»º)ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£10·î12Æü¤Ï¡ØÂè31²ó¹Åç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤ÇÂÎ¸³²ñ¤â¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¤¬¡¢¶¨²ñ¸øÇ§¤Î¹Åç¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÊÆ¡Ù¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤È¡¢10·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè31²ó¹Åç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ñ¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹Åç¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¯¥é¥ÖÂåÉ½¤ÎÅ·Ìî²íÇ·»á¤¬¡¢²È¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÍø±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó¹Åç¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°Èñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢10·î12Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè31²ó¹Åç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Æâ¤ÇÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¹Åç¹°è¸ø±àÊä½õ¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¥é¥êー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ·ÌîÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÊÆ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÊÆ¡Ù¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³²ñ¤Î³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾: ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÊÆ
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È: https://store.frescoball.org/categories/6951641
¡¦¼ç¤ÊÆÃÄ§:
¡¡¡¦ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¸ø¼°ÊÆ¡£
¡¡¡¦ÉÊ¼ï¤Ï¹Åç¸©¾±¸¶»Ô»º¤Î¡Ö¤¢¤¤µ¤«¤ê¡×¡£
¡¡¡¦Íø±×¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ³èÆ°Èñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: Âè31²ó¹Åç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÌµÎÁÂÎ¸³²ñ
¡¦³«ºÅÆü»þ: 10·î12Æü(ÅÚ)
¡¦²ñ¾ì: ¹Åç¹°è¸ø±àÊä½õ¶¥µ»¾ì¡Ê¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èÂçÄÍÀ¾£µÃúÌÜ£±－£±¡Ë
