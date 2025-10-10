¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥»¥ß¥È¥ìー¥éー¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¤¬ºÎÂò
2026Ç¯1·î¤«¤é¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ØÅìー´ØÀ¾´Ö¤Î´´ÀþÍ¢Á÷¤Ç¼Â¾Ú¤ò³«»Ï
¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤ÇÈ À¿°ì¡¢°Ê²¼¡§¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡Ë¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO¡§¥«ー¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥Ú¥ó¡¢°Ê²¼¡§MFTBC¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§²ÃÆ£ ¿¿Ê¿¡¢°Ê²¼¡§¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©ー¡Ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸øÊç¤·¤¿¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥»¥ß¥È¥ìー¥éー¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼¡§ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢MFTBC¤È¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©ー¤¬³«È¯¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½ÉÕ¤¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥ìー¥éー¤òÏ¢·ë¤µ¤»¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥»¥ß¥È¥ìー¥éー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ØÅìー´ØÀ¾´Ö¤Î´´ÀþÍ¢Á÷¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¶ÈÌ³¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÀÇ½¡¦°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¡Ê¹âÅÙ±¿Å¾¼«Æ°²½¡Ë¢¨1¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥»¥ß¥È¥ìー¥éー¤ò¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î´´ÀþÍ¢Á÷¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
¢¨1¡¡¾ì½ê¤äÅ·¸õ¡¢Â®ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¼«Æ°±¿¹ÔÁõÃÖ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ÎÁ´Éô¤òÂåÂØ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È
¢¨2¡¡¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¾è¼Ö¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÊÝ»ý¤·Ä¾¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È
¡Ú»²¹Í¡Û
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡§¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤Î¸òÉÕ·èÄê ¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡Ë
URL¡§https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000949.html
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡§¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõµÚ¤ÓÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê～¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤ò¸øÊç～¡Ê2025Ç¯5·î16Æü¡Ë
URL¡§https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000889.html