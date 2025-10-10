É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤Î¥íー¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOMOHARAREAL¡×¤¬¿·¥³ー¥Êー¡Ö³¹¤Îµá¿Í¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¡£³¹¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Îµá¿Í¤ò·ÇºÜ¡£
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCityLights Tokyo¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤Î¥íー¥«¥ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ ¡ØOMOHARAREAL¡Ê¥ª¥â¥Ï¥é¥ê¥¢¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö³¹¤Îµá¿Í¡×¥³ー¥Êー¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Âè1ÃÆµá¿Íµ»ö¤ò2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¹¤Îµá¿Í¡×¥³ー¥Êー¡§https://omoharareal.com/navi/job
¡Ö³¹¤Îµá¿Í¡×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢OMOHARAREAL¤¬¼è¤ê°·¤¦3½»½êÃÏ¡Ê¿ÀµÜÁ°¡¦ÆîÀÄ»³¡¦ËÌÀÄ»³¡Ë¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢¤³¤Î³¹¤Îµá¿Íµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
OMOHARAREAL¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é9Ç¯¡£
Æü¡¹³¹¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê³¹¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö³¹¤òÆþ¸ý¤Ë¤·¤¿µá¿Í¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¡¢»×°Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢OMOHARAREAL¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë±ï¤¬¿¼¤¤¡¢Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤È¥æー¥¶ー¤È¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÀÜÅÀ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¡Ö¿ÀµÜÁ°¡×¡ÖÆîÀÄ»³¡×¡ÖËÌÀÄ»³¡×¤Î3½»½êÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡È³¹¤Îµá¿Í¥³ー¥Êー¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OMOHARAREAL¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤È¿Í¤È¤Î¡ÖÀÜÅÀ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡×¡ÖÆ¯¤¤ËÍè¤ë¡×¡ÖµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¡Ê½»¤à¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ë¡×
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¿Í¤È³¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ÈÆ¯¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÀÜÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÍÍ¡¦Å¹ÊÞÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
-Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¡ª¿ï»þ¸ø³«Í½Äê-
Âè°ìÃÆ¸ø³«µá¿Í³Æ¼Ò¥í¥´
³¹¤Îµá¿Í¥³ー¥Êー³«Àß¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢·×12·ï¤Îµá¿Íµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡¢°û¿©Å¹¡¢Ê£¹ç»ÜÀß¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Îµá¿Í¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇOMOHARAREAL¤¬·ÇºÜ¤·¤¿³Æ¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤ä¼èºàµ»ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¹ç¤ï¤»¤Æµá¿Í´ë¶ÈÍÍ¤ÎÉ½»²Æ»¡¦¸¶½É¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢µá¿Íµ»ö¤ò¿ï»þ·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¡¢¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦²»³Ú¡¦¥Õー¥É¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¤Ò¤·¤á¤¯É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥æー¥¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î´ë¶ÈÍÍ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÍÍ¤Îµá¿Í·ÇºÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¤Ë¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡ÚOMOHARAREAL¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-
OMOHARAREAL(https://omoharareal.com/)¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥íー¥«¥ëWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤ò¡È¥ª¥â¥Ï¥é¥¨¥ê¥¢¡É¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¿ÀµÜÁ°¡¦ÆîÀÄ»³¡¦ËÌÀÄ»³¤Î3½»½ê¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥ª¥â¥Ï¥é¡É¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³¹¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥íー¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥à¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼èºà¡£ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÂÓ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥íー¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡ØGathering each¡ÈOMOHARA¡É¡¡-¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥ª¥â¥Ï¥é¡É¤ò½¸¤á¤Æ-¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¿¥í¥°¡Ötokyo workspace(https://www.tokyoworkspace.com/)¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCityLights Tokyo¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
