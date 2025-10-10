»Â¿·¤ÇÁÖ²÷¤ÊÍ¶²ý·à¤ò¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢É÷´ÖÅÎÉ×¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤¬ºÆ¤ÓÌ¥¤»¤ë¡ØÂçÍ¶²ý～»Í¿Í¤ÇÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë～¡Ù¤¬³«Ëë¡ª¡ª
Å·Æ£¿¿¤¬1978Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¡¢Âè32²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿äÍý¾®Àâ¡ØÂçÍ¶²ý¡Ù¡£82ºÐ¤Î¾®ÊÁ¤ÊÏ·ÇÌ¤¬¹ñ²È¸¢ÎÏ¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÉ´²¯±ß¤òÎ¬¼è¤·¤¿ÄË²÷¤ÊÂç»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£±Ç²è²½¤ä¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºî¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢É÷´ÖÅÎÉ×¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤¬Ä©¤à¡£
¡Ø»Í¿Í¤ÇÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»Í¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ëËÜºî¡£ËÁÆ¬¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì½Ö¤Ç°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÇòÀÐ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊé¤ï¤ì¡¢Âº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÉÙ¹ë¡¦ÌøÀî²È¤ÎÅö¼ç¤È¤·»ÒÅá¼«¡¢É÷´Ö¤ÏÏÂ²Î»³¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤Î°æ¼í¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½Å¸ü¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÉÕ¤¿Í¤ÎµªÈþ¡¢Í¶²ýÈÈ°ìÌ£¤ÎÀµµÁ¤ÈÊ¿ÂÀ¤Ê¤É¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤¤¡£
¼ÆÅÄ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¤È¤·»Ò¤Î¸µ²ÈÀ¯ÉØ¡¦¤¯ー¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌøÀî²È¤Î»ÈÍÑ¿Í¤ä¤È¤·»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤Ë±é¤¸¡¢Êª¸ì¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤·»Ò¤òÍ¶²ý¤¹¤ë·ò¼¡Ìò¤ÎÃæ»³¤Ï¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ÈÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¬¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤ä¤È¤·»Ò¤Ø¤Î»×Êé¤¬Þú¤à¡¢°¦ÕÈ¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò¹¥±é¡£¤È¤·»Ò¤ÎÁïÌÀ¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¤ê¡¢¤¯ー¤Á¤ã¤ó¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¥·ー¥ó¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥ÈËÜ¿Í¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÃæ¤Ë¶´¤Þ¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤â¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ¶²ý»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ä¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ò¼¡¤¬¤È¤·»Ò¤ÎÍ¶²ý¤ò´ë¤Æ¤¿ÍýÍ³¡¢¤È¤·»Ò¤¬¿ÈÂå¶â¤ò100²¯±ß¤Ë¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¡¢·ò¼¡¤È¤È¤·»Ò¤Î´Ø·¸¤ä¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¡¢»ö·ï¤òÄÉ¤¦°æ¼í¤Îµ¿Ìä¡Ä¡Ä¤È¡¢¸«±þ¤¨¤ÏÈ´·²¡£
¡Ö¿ÈÂå¶â100²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤Î·ëËö¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜºî¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿ー1010¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¸å¡¢10·î¤Ë¹áÀî¡¢Ä»¼è¡¢²¬»³¡¢»³·Á¡¢11·î¤ËËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢ÀÐÀî¡¢½©ÅÄ¡¢¿·³ã¡¢Ä¹Ìî¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¤â¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
Ãæ»³Í¥ÇÏ
¡ØÂçÍ¶²ý～»Í¿Í¤Ç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë～¡Ù¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
½é±é¤è¤ê¹¹¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÏÂçÀèÇÚ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¹çÀï¤ËËèÆüÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿½½¿Í¤â¤ÎÇÛÌò¤ò¤¿¤Ã¤¿4¿Í¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë·à¤Ç¤¹¡£
Âçºå½Ð¿È¤ÎËÍ¤¬´ØÀ¾ÊÛ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ç´ØÀ¾¿Í¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ØÀ¾¿Í¤Î¤â¤Ä¥®¥é¥®¥é¤Ê¥Ñ¥ïー¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÇËÜÈÖ¤Î°ì²ó°ì²ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥É´¶°î¤ì¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤½¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÍ¥ÇÏ¡¢µ¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼ÆÅÄÍý·Ã
ºÆ±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÂçÀèÇÚ¤ÎÇòÀÐ¤µ¤ó¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥ÇÏ¤¯¤ó¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷´ÖÅÎÉ×
ºÆ±é¤ò¿´¤«¤éË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤¯¤ó¤Î4¿Í¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ªÏÃ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡É¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤ê»Ò¤¬¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤ÈÂç¶Ú¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¤Á¤ó¤È¤¢¤ë¡£¤³¤Î4¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉñÂæ¡ÖÂçÍ¶²ý¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤â¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò
¡ØÂçÍ¶²ý¡Ù¤ÎºÆ±é¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Ø¤ÎËÁ¸±¤Ø¤â¤¦°ìÅÙÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥ê¥ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥æー¥â¥¢¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë¡ÈÍ¶²ý¡É¤µ¤ì¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
·ºÌ³½ê¤Î»¨µïË¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸ÍÊÂ·ò¼¡¡ÊÃæ»³Í¥ÇÏ¡Ë¤é¤Ï¡¢½Ð½ê¤¹¤ë¤äÍ¶²ý¤Î²¼Ä´¤Ù¤Ë¤«¤«¤ë¡£ÁÀ¤¦¤Ïµª½£¿ï°ì¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢ÌøÀî²È¤ÎÅö¼ç¤È¤·»ÒÅá¼«¡ÊÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¡Ë¡£Îð82¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ê¤ªâßïË¤È¼þ¤ê¤òÌ¥Î»¤¹¤ë½÷¾æÉ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤Ï·ò¼¡¤ÏÌøÀî²È¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸É»ù±à¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤È¤·»Ò¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤ë²Æ¤ÎÆü¡¢·ò¼¡Î¨¤¤¤ë¼ã¼Ô¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤·»Ò¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤ë¡£Í¶²ý¤ÎÊó¤Ë¡¢¤È¤·»Ò¤òÀ¸³¶ºÇÂç¤Î²¸¿Í¤È·É¤¦¡¢À¨ÏÓ·Ù»¡ËÜÉôÄ¹¡¢°æ¼íÂç¸ÞÏº¡ÊÉ÷´ÖÅÎÉ×¡Ë¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£°ìÊý¡¢Í¶²ýÈÈ¤¬Í×µá¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÈÂå¶â¤¬¸ÞÀéËü¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·»Ò¤Ï·ã¹·¡¢É´²¯¤Ë¤·¤í¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢£³¿Í¤ò½¾¤¨¡¢¼«¤é¿ÈÂå¶â¶¯Ã¥¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌøÀî²È¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·»Ò¤òÊé¤¦¤¯ー¤Á¤ã¤ó¡Ê¼ÆÅÄÍý·Ã¡ËÂð¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢¥¢¥¸¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤«¤¯¤·¤Æ4¿Í¤ÎÌò¼Ô¤ÏÂ·¤¤¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçÍ¶²ý·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤È¤·»ÒÅá¼«¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤ÎÍ¶²ý·à¤Î·ëËö¤ä¤¤¤«¤Ë?!
¿ÈÂå¶â¤â·å°ã¤¤¡¢ÇË³Ê¤º¤¯¤á¤Î»Â¿·¤ÊÅ¸³«¤¬Ìµ¾å¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò¸Æ¤Ö¡¢
ÊúÉüÀäÅÝ¤ÎÂçÍ¶²ý·à¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¡ØÂçÍ¶²ý¡Ù～»Í¿Í¤ÇÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë～
¸¶ºî¡§¡ØÂçÍ¶²ý¡ÙÅ·Æ£¿¿(ÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë´©)
¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¡§ºûÉôÇî»Ê
¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡§¾®Ìî»û½¤Æó
½Ð±é¡§Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢É÷´ÖÅÎÉ×¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò
ÆüÄø¡¦·à¾ì¡§
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¥·¥¢¥¿ー1010¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3－92 ËÌÀé½»±ØÀ¾¸ý ¥Þ¥ë¥¤11³¬¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡¡9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§ÂÎ©¶è¥·¥¢¥¿ー£±£°£±£°»ØÄê´ÉÍý¼Ô/¥¥çー¥Éー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¡ÚÃÏÊý¸ø±é¡Û
¡ã¹áÀî¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¥ì¥¯¥¶¥à¥Ûー¥ë¡Ê¹áÀî¸©¸©Ì±¥Ûー¥ë¡ËÂç¥Ûー¥ë
¡ãÄ»¼è¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥¨ー¥¹¥Ñ¥Ã¥¯Ì¤ÍèÃæ¿´ Âç¥Ûー¥ë
¡ã²¬»³¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¡¡¥Ï¥ì¥Î¥ï¡¡Âç·à¾ì
¡ã»³·Á¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Ûー¥ë (»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û) Âç¥Ûー¥ë
¡ãËÌ³¤Æ»¸ø±é¡ä¡¡2025Ç¯11·î 1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
2025Ç¯11·î 2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡Ë
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î 7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¥µ¥ó¥±¥¤¥Ûー¥ë¥Ö¥êー¥¼
11·î 8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î 9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡°Â¾ë»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¥µ¥ë¥Ó¥¢¥Ûー¥ë
¡ãÀÐÀî¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¶âÂô»ÔÊ¸²½¥Ûー¥ë
¡ã½©ÅÄ¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Ûー¥ë
¡ã¿·³ã¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¤ê¤åー¤È¤Ô¤¢ ¿·³ã»ÔÌ±·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û ·à¾ì
¡ãÄ¹Ìî¸ø±é¡ä¡¡¡¡2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡ËÄ¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¡¡¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
¡ã¿ÀÆàÀî¸ø±é¡ä¡¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡KAAT¡¡¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¡¡¥Ûー¥ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://daiyukai.com/
¶¨ÎÏ¡§ÅìÊõ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
´ë²èÀ©ºî¡§¥¥çー¥Éー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹