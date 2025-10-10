¤æ¤ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ö¥«¥Î¥¸¥ç¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¡Ø¥á¥ó¥Ø¥é¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥«¥Î¥¸¥ç¤ÎÎø°¦¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSun Asterisk¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÂÙÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖSun*¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥®¥¢¤è¤ê¡¢¿·ºî¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¡Ø¥á¥ó¥Ø¥é¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤òËÜÆü2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éApp Store¡¢Google Play¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥á¥ó¥Ø¥é¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¡©¤¤¤¤¤¨¡¢¤¿¤À¥·¥ã¥¤¤Ê¤À¤±¡ª¡×¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¤æ¤ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡Ø¥¹¥Èー¥«ー¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤È¤ó¤Ç°¦¾ð¿¼¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¤ÎÎø°¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ªhttps://app-gt.com/gg-menhera
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è
ÀäÂÐÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ä
¥á¥ó¥Ø¥é¡©¤¤¤¤¤¨¡¢°ìÅÓ¤Ê¤À¤±¡ª
¼ç¿Í¸ø¤¬Èà¤È¹¬¤»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤½¤Ó¤«¤¿
¡¦²èÌÌ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¿¤Þ¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆæ²ò¤¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´°Á´ÌµÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÇÃË»Ò¡¦½÷»Ò¤òÌä¤ï¤ºÍ·¤Ù¤ë¡ª²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤ÇÏÃÂêºî¤ê¤Ë¡ª
¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ø¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã¤È¤Ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡ª³Ø¹»¤Ç¤ÎÏÃÂêºî¤ê¤Ë¡ý
¡¦½¸¤á¤¿¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¡ª
¡¦Å¬ÅÙ¤ÊÆñ¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¾¥È¥ì¤Ë¤â¡ý
¡¦¤æ¤ë～¤¤Ææ²ò¤¤Ç¡¢Ã¦½Ð¥²ー¥à¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¦´ÊÃ±Ã¦½Ð¡¢Ææ²ò¤¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡£
¢£¥¹¥Æー¥¸¾Ò²ð
¡ÖÊÖ¿®¤Þ¤À¤«¤Ê¡×- ÊÖ¿®Íè¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¥áー¥ë
¡ÖÃ¯¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡× - ½÷¡©½÷¤Ê¤Î¡©¡©¡©
¡ÖÅÓÀä¤¨¤¿GPS¡× - ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¸«¼º¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª
¡ÖÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡× - ¿Í¤ÎÈà»á¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê
¡Ö¥É¥¥É¥Éâµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡× - Éâµ¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«Äê´ü¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö°¦¾ð¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¡× - ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´ÉôÇã¤Ã¤Æ¡ª
¡Ö¥«¥ì·¯¤Ï¤É¤³¡©¡× - Áá¤¯¹çÎ®¤·¤¿¤¤¡ª
¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é»£±Æ²ñ¡× - Ãå¤°¤ë¤ß¤À¤í¤¦¤È¥á¥¹¤Ï¥á¥¹
¡Ö¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡× - ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ê²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿
¡Ö¼ä¤·¤¤Ìë¤Ï¡× - ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Á¤ã¤ª
¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡× - ¤¤¤Ä¤â¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö´í¸±¤ÊCM¡× - C§®Ãæ¤Ç¤â´í¸±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡Ö¥á¥ó¥Ø¥é¤ÈÉ§À±¡× - ¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°ìÇ¯¤ÏÄ¹¤¤
¡Ö°¦¤Î»îÎý1¡× - ´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー
¡Ö¥É¥¥É¥µÁ¼Â²È¡× - ¤ª¤ª¤ª¤ª¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ã
¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤´ÇÉÂ¡× - »ä¤¬Ìþ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡ª
¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¦¡¦¡¦¡× - °ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡ª
¡Ö¥Ð¥¤¥È»ë»¡¡× - ¥ÐÀè¤Î½÷¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¥ä¥À¡ª¡× - ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â»ä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡ª¡ª¡ª
¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤è¡× - ¤½¤ì¤¬Èà»á¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ö¤½¤Î½÷¤À¤ì¡©¡× - Éâµ¤¡ª¡©ÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª
¡Ö¥á¥ó¥Ø¥éÆ°Êª±à¡× - ¤É¤ÎÆ°Êª¤è¤ê¡¢»ä¤ò¸«¤Æ
¡ÖÇÈÍð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡× - ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Çー¥È¤Ë¤â´í¸±¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡Ö¥á¥ó¥Ø¥éÍÄ¾¯´ü¡× - ¥á¥ó¥Ø¥é¤Ë¤Ê¤ë½½Ç¯Á°¡Ä
¡Ö°¦¤Î»îÎý2¡× - Ï¢ÍíÀè¡¢À°Íý¤·¤È¤¤¤¿¤è^^
¡ÖÄÉÀ×Î¹¹Ô¡× - ¥µー¥¯¥ëÎ¹¹Ô¡©»ä¤â¹Ô¤¯¡ª
¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¿¤¤¡× - ¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¡Ä
¡Ö¥É¥¯¥É¥¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡× - ¼«¸Ê°¦¤Î²ô¡¢Åù¿ÈÂç¥Á¥ç¥³¡ª¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì
¡ÖÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë2¡× - ¥Õ¥é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤ë¡ª¡©¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä
¡Ö±óµ÷Î¥¤Ê¤ó¤Æ¤à¤ê¡ª¡× - ¥à¥ê¡ªÀäÂÐ¥à¥êー¡ª¡ª¡ª
¡Ö¡©¡©¡©¡× - ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸
¡Ö¡©¡©¡©¡× - ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¸
¥·ー¥ë¤ò°ìÄê¿ô½¸¤á¤ë¤È
¡Ä¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¸¤¬Í·¤Ù¤ë¤è¡ª
¢£ ¡Ø¥á¥ó¥Ø¥é¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/37787/table/97_1_d26ec5d060c4b97d8f2cecf43b670f7e.jpg?v=202510100327 ]
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥®¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥®¥¢¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§GlobalGear Co. Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌÆóÃúÌÜ9ÈÖ22¹æ À¾Å´ÅÏÊÕÄÌ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ Îµ»Ë
ÁÏÎ©Ç¯¡§2013Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://global-gear.jp/
¥°¥íー¥Ð¥ë¥®¥¢ºîÉÊ°ìÍ÷¡§https://global-gear.jp/app.html
¸ø¼°X¡§https://x.com/globalgear_jp
¢£Sun*¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSun Asterisk¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Sun* Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ëB1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ ÂÙÊ¿
ÁÏÎ©Ç¯¡§2013Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È
URL¡§https://sun-asterisk.com/